Dnes sa moderátor Mišo odhodlal vyskúšať si sen každého malého chlapca a sadol si za volant autobusu Dopravného podniku Bratislava.
Spoločne s profesionálom Martinom prebrali autobus číslo 3226 a začali bežný deň autobusára. Po dôkladnej kontrole sme prešli k srande a Mišo si nastavil sedadlo, klímu, zakričal na neprispôsobivých cestujúcich, zatvoril dvere a vydal sa na cestu po Bratislave.
Počas nej sa stihol profíka spýtať na najhoršie úseky, nehody, ale aj benefity tejto práce. Nezabudol sa ozvať dispečingu, ani zistiť, aký je skutočný vzťah medzi vodičmi autobusu a taxikármi.
Ak si aspoň trochu zvedavý človek, toto video ti nesmie ujsť.