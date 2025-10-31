Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Spoločne s foodblogerom Čojem opäť objavujeme tajomstvá hlavného mesta a prinášame ti guide dobrého a lacného jedla.
Video ti prináša tipy na plnohodnotné menučka, ale aj hidden gems v podobe tradičného dezertu, či smash burgru za 5 €.
Pozri sa na to, ako nám chutili jedlá z rôznych kútov sveta, ktoré spájajú dva činitele. Všetky reštaurácie sa nachádzajú v Bratislave a za jedlo sme v nich neplatili viac ako 6 €.
Môžeš nám veriť, že sme z natáčania neodchádzali hladní. Prekvapenie pokračovalo, keď sme za pár eur objavili aj skutočne chutné kúsky.
Klikaj preto na video a nechaj sa inšpirovať.