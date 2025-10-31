Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 31. októbra 2025 o 17:30
Čas čítania 0:19
Petra Nižnanská

Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia včera o 18:00
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 23. 10. 2025 18:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko 16. 9. 2025 10:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek 5. 9. 2025 16:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili 5. 9. 2025 14:00

Spoločne s foodblogerom Čojem opäť objavujeme tajomstvá hlavného mesta a prinášame ti guide dobrého a lacného jedla.

Video ti prináša tipy na plnohodnotné menučka, ale aj hidden gems v podobe tradičného dezertu, či smash burgru za 5 €.

Pozri sa na to, ako nám chutili jedlá z rôznych kútov sveta, ktoré spájajú dva činitele. Všetky reštaurácie sa nachádzajú v Bratislave a za jedlo sme v nich neplatili viac ako 6 €. 

Môžeš nám veriť, že sme z natáčania neodchádzali hladní. Prekvapenie pokračovalo, keď sme za pár eur objavili aj skutočne chutné kúsky. 

Klikaj preto na video a nechaj sa inšpirovať.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
pred 2 dňami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 € e
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
včera o 18:00
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
včera o 07:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
pred 3 dňami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické? e
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
dnes o 08:00
Storky
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Lifestyle news
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? pred 21 minútami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru včera o 19:22
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov včera o 18:35
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch včera o 17:21
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení včera o 16:43
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom včera o 15:55
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko včera o 15:11
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel včera o 14:21
NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci včera o 13:35
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti? včera o 12:21
Spravodajstvo
Správy počasie Polícia SR Financie Vláda Roberta Fica
Viac
Martinus sa ospravedlnil za status o 17. novembri. Firma vysvetlila, prečo nechá kníhkupectvá otvorené
pred hodinou
Víkend bude veľmi teplý. Teploty sa miestami vyšplhajú na 22 °C
pred hodinou
Vodiči by dnes mali byť opatrní. Na ceste bude viac áut aj policajtov
pred 2 hodinami

Viac z Vlogy

Všetko
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
refresher+
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
19. 9. 2025 18:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
refresher+
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
5. 9. 2025 16:00
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia
refresher+
Odporúčané
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia
včera o 18:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
refresher+
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
18. 10. 2025 12:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
refresher+
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
5. 9. 2025 14:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
refresher+
Odporúčané
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
11. 10. 2025 12:00
Viac z Kultúra Všetko
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
22. 10. 2025 17:00
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
pred hodinou
Zuzana „surfuje“ medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Filmy
včera o 19:22
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
včera o 19:22
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
včera o 11:32
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy?
Zaujímavosti
pred 19 minútami
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy?
pred 19 minútami
„Najviac ohrození sú mladí ľudia, ktorí ešte nikdy neboli vo vzťahu.“ Čo hovorí na erotický mód ChatGPT sexuológ?
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
V spolupráci
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
pred hodinou
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
pred 3 hodinami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
dnes o 08:00
Zuzana „surfuje“ medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)
Odporúčané
Zuzana „surfuje“ medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
včera o 19:22
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko
včera o 15:11
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
včera o 18:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
25. 10. 2025 13:26
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
27. 10. 2025 17:41
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia