Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:17
Petra Nižnanská

Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko 9. 11. 2025 12:00
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia 31. 10. 2025 18:00
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur 31. 10. 2025 17:30
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 23. 10. 2025 18:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko 16. 9. 2025 10:00

Tentokrát si tréner Kristián vzal pod paľbu moderátora, herca a tvorcu obsahu na sociálne siete Olivera Oswalda.

Všetci si pamätáme mladučkého tvorcu zo seriálov Oteckovia, či Zita na krku.
Dnes už je známy vďaka tvorbe naprieč médiami. Prihovára sa ti napríklad ako moderátor a pre nás sa premenil na nadšenca cvičenia.

Po viac ako ročnej pauze od cvičenia sme ho dotiahli do Form Factory, aby mu dal tréner Kristián poriadne zabrať.

Klikni na video a nechaj sa inšpirovať tréningom vhodným pre každého, kto sa rozhodne začať na sebe makať!

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Viliam je hlavný operátor tiesňovej linky 155: Volal muž, ktorý tvrdil, že je upír (Rozhovor)
včera o 08:00
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti e
refresher+
Odporúčané
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti
včera o 17:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 3 dňami
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
dnes o 08:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Storky
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Lifestyle news
Rodičia utýrali k smrti svojho trojročného syna. Mysleli si, že je posadnutý démonom pred 2 hodinami
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu pred 3 hodinami
Jumanji sa blíži ku koncu. The Rock prezradil, kedy sa dočkáme záverečného filmu dnes o 14:07
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati dnes o 13:16
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“ dnes o 12:18
Slovenský talent v centre pozornosti. Šimon Nemec strelil svoj prvý hetrik v kariére NHL dnes o 11:22
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda dnes o 10:36
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru dnes o 09:33
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami dnes o 08:46
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Spravodajstvo
Rusko Vláda Roberta Fica Vladimir Putin Ekonomika
Viac
Ráž chce zvýšiť bezpečnosť železníc. Odbory nesúhlasia s kamerami v kabínach
pred 3 minútami
AKTUÁLNE: Košice siahajú k obmedzeniu hazardu: Herne a kasína dostanú nové pravidlá
pred 52 minútami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred hodinou

Viac z Vlogy

Všetko
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
refresher+
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
19. 9. 2025 18:00
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
refresher+
Odporúčané
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur
31. 10. 2025 17:30
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
refresher+
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
5. 9. 2025 16:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
refresher+
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
18. 10. 2025 12:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
refresher+
Odporúčané
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
refresher+
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky
4. 10. 2025 10:01
Viac z Zdravie Všetko
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
pred 3 dňami
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
pred 3 dňami
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
7. 11. 2025 8:31
Viac z Zaujímavosti Všetko
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
Zahraničné
dnes o 08:00
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
dnes o 08:00
Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti
včera o 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
včera o 19:31
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
Oblečenie
8. 11. 2025 12:30
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
8. 11. 2025 12:30
Zima dáva pokožke na rukách zabrať. Hľadali sme krémy, ktoré ich udržia hebké a nezanechávajú mastný film
dnes o 13:00
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
7. 11. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
refresher+
Odporúčané
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze
pred 10 minútami
Tentokrát si tréner Kristián vzal pod paľbu moderátora, herca a tvorcu obsahu na sociálne siete Olivera Oswalda.
Zaži beh a párty v jednom, príď na kúsok Berlína do Šafka, či na festival fotografov. Hlavné mesto opäť ožije (WEEKEND RADAR)
Zaži beh a párty v jednom, príď na kúsok Berlína do Šafka, či na festival fotografov. Hlavné mesto opäť ožije (WEEKEND RADAR)
pred hodinou
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati
Audi predstavilo svoj prvý monopost pre F1. V týchto farbách sa ukáže na trati
dnes o 13:16
Rozmýšľaš nad chatovicou s kamošmi či romantickým víkendom? Toto sú tipy na chaty, kde zažiješ top silvester aj relax na horách
Rozmýšľaš nad chatovicou s kamošmi či romantickým víkendom? Toto sú tipy na chaty, kde zažiješ top silvester aj relax na horách
dnes o 11:00
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
dnes o 09:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil
včera o 11:44
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
pred 2 dňami
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
včera o 17:53
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
včera o 13:33
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
včera o 12:51
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
8. 11. 2025 19:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
pred 2 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
7. 11. 2025 21:11
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia