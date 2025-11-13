Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193055 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie videá
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko 9. 11. 2025 12:00
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízki priatelia. Neuveríš, čo si myslia 31. 10. 2025 18:00
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár eur 31. 10. 2025 17:30
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 23. 10. 2025 18:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Tentokrát si tréner Kristián vzal pod paľbu moderátora, herca a tvorcu obsahu na sociálne siete Olivera Oswalda.
Všetci si pamätáme mladučkého tvorcu zo seriálov Oteckovia, či Zita na krku.
Dnes už je známy vďaka tvorbe naprieč médiami. Prihovára sa ti napríklad ako moderátor a pre nás sa premenil na nadšenca cvičenia.
Po viac ako ročnej pauze od cvičenia sme ho dotiahli do Form Factory, aby mu dal tréner Kristián poriadne zabrať.
Klikni na video a nechaj sa inšpirovať tréningom vhodným pre každého, kto sa rozhodne začať na sebe makať!