Ďalšie videá
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ) včera o 16:00
Čo hovorí RASŤO ZVARA na jeho prvý ZÁPAS a uvidíme ešte ŠMOLKIHO V RINGU? 🥊 FNC 10 (BACKSTAGE) včera o 12:00
Toto sa dialo v backstagi Glebovho koncertu v Trnave. Vyspovedali sme raperov, aj fanúšikov nielen v moshpite 10. 12. 2025 20:00
Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD) 10. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka? 9. 12. 2025 18:00
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) 9. 12. 2025 16:00
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) 8. 12. 2025 16:00
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) 8. 12. 2025 15:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD) 4. 12. 2025 18:00
Respondenti nám prezradili aj to, čo podľa nich za žiadnych okolností nepatrí pod vianočný stromček.
„Aký je tvoj tohtoročný budget na nákup vianočných darčekov?“ S touto otázkou sa naša moderátorka Kika vybrala do nákupného centra Eurovea. Okrem toho ju zaujímalo, kedy mladí Slováci obvykle začínajú darčeky nakupovať a čo je podľa nich smart a čo, naopak, nepatrí pod vianočný stromček.
20-ročný študent Adam má na vianočné darčeky vyhradený svoj mesačný plat, 26-ročný Jakub pracujúci v oblasti financií tento rok plánuje minúť asi 1 000 € a 21-ročná študentka Kika by sa s nákupom pre všetkých blízkych rada zmestila do 200 až 300 €.
Koľko eur plánuješ tento rok minúť ty? Nech už je táto suma akákoľvek, teraz máš možnosť prilepšiť si o extra peniaze, ktoré môžeš využiť napríklad aj na nákup vianočných darčekov.
Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy či PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Aktuálne môžeš využiť napríklad jednodňovú lyžovačku na Stuhlecku s dopravou zdarma, bielenie zubov v Dr. Úsmev či lístok zdarma na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy či PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Aktuálne môžeš využiť napríklad jednodňovú lyžovačku na Stuhlecku s dopravou zdarma, bielenie zubov v Dr. Úsmev či lístok zdarma na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.