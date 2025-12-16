Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Thiang a Flower mi porozprávali svoje životné príbehy. Ako funguje v Thajsku život ladyboyov a prečo je ich osud často veľmi ťažký?
Thajsko je krajina, kde sa mieša tradičná spiritualita s moderným životom. Jedným z jej najvýraznejších symbolov sú ladyboys – transrodové ženy, ktoré miestni nazývajú kathoey.
V krajine žije odhadom až 300-tisíc. Sú súčasťou bežného života, pracujú v baroch, salónoch, kabaretoch, v televízii či móde, ale aj ako kaderníčky, servírky či influencerky.
Hoci ladyboyovia v Thajsku pracujú v rôznych oblastiach, väčšina z nich pôsobí v sexbiznise. Mnohí veria, že si tak dokážu zarobiť viac, alebo dúfajú, že stretnú niekoho, kto im pomôže dostať sa z krajiny. Najčastejšie ich preto človek stretne v masážnych salónoch, kde ponúkajú služby s „happy endom“, alebo priamo na uliciach turistických štvrtí, kde otvorene ponúkajú sex.
Vo veľkých mestách ako Bangkok, Pattaya či Patong ich človek stretne denne niekoľko desiatok. Ich existencia má však údajne hlboké kultúrne korene. Budhizmus v Thajsku už stáročia uznáva tretie pohlavie a učí o súcite a karmickom kolobehu, v ktorom sa každá duša rodí inak.
Práve vďaka tomu sú ladyboys vo veľkej miere spoločensky akceptovaní, aj keď ich úrady evidujú ako mužov. Thajsko je pre tretie pohlavie absolútne otvorené. Hormonálne prípravky tam nie sú žiadnou vzácnosťou a dajú sa kúpiť priamo v lekárni bez predpisu.
Mnohých ladyboyov by si na ulici ani nerozoznal, vyzerajú úplne ako ženy, majú jemné črty, dokonalý make-up a ženský prejav. No sú aj takí, ktorí sa síce identifikujú ako ženy, ale nemajú peniaze na hormonálnu liečbu či operácie, takže ich vzhľad zostáva skôr mužský.
Aj preto možno poznáš videá rôznych youtuberov či tiktokerov, ktorí prídu za ženou na ulici a pýtajú sa ich: „Are you girl or ladyboy?“
Počas pobytu v Phukete, v meste Patong, som viackrát počula tvrdenie, že thajskí rodičia vychovávajú svoje deti k tomu, aby z nich boli ladyboyovia, a že im už od útleho veku podávajú hormóny, aby zarábali v budúcnosti pre svoju rodinu. Rozhodla som sa preto zistiť, ako je to naozaj.
Rozprávala som sa s niekoľkými ladyboymi, medzi nimi aj s Flower, ktorá mi opísala, aké bolo jej detstvo, ako si uvedomovala svoju identitu, čo zažila počas života a čo každý deň zažíva.
Masáže
Prvé dni v Thajsku som strávila v oblasti Khao Lak, kde som si každý deň dopriala masáž. Keď som však opísala, že by som chcela masírovať chrbát silnejšie, vedúca salónu mi navrhla, že ma pomasíruje ladyboy, ktorý má väčšiu silu.
Masážny salón, v ktorom pracovala, sa nachádzal len pár metrov od nášho hotela. Vždy, keď sme sa stretli, usmiali sme sa na seba a zamávali si. Posledný deň pobytu v časti Khao Lak som sa rozhodla, že túto ženu ju oslovím a porozprávame sa.
Volala sa Thiang – ladyboy, ktorý sa identifikuje ako transrodová žena, no doteraz neabsolvovala žiadne chirurgické zákroky. Preto ju budem v texte označovať v ženskom rode.
