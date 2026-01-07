Marvel fanúšikovia majú dôvod na radosť. Najnovší teaser k filmu Avengers: Doomsday oficiálne vracia X-Menov do hraného sveta a prvýkrát ich spája s Avengermi aj Fantastickou štvorkou zároveň.
Tretí teaser, ktorý sa najnovšie objavil online, potvrdzuje návrat ikonických postáv vrátane Profesora Xaviera, Magneta a Cyclopsa, píše o tom Variety.
Patrick Stewart, Ian McKellen a James Marsden sa tak po rokoch znovu objavujú v rovnakých rolách, ktoré definovali superhrdinské filmy začiatku milénia. Video sa začína zábermi na opustenú Xavierovu školu pre nadané deti a ponurým monológom Magneta o smrti a identite.
Silný emocionálny moment prichádza pri opätovnom stretnutí dvoch starých rivalov, Xaviera a Magneta, no teaser rýchlo pritvrdí. Cyclops vypáli obrovský červený lúč, ktorý naznačuje, že v pripravovanom filme dostane oveľa výraznejší priestor než v minulosti. V pozadí sa navyše mihne gigantická silueta pripomínajúca Sentinela, jedného z najznámejších nepriateľov mutantov.
Film Avengers: Doomsday tak po prvýkrát spojí X-Menov s Avengermi, Fantastickou štvorkou aj ďalšími hrdinami Marvelu. Okrem pôvodných mutantov sa vrátia aj Beast, Nightcrawler, Mystique či Gambit a na plátne sa stretnú s postavami, ktoré poznáme z MCU - od Thora a Captain America až po novú generáciu hrdinov.
Všetko nasvedčuje tomu, že Marvel pripravuje jednu z najväčších a najambicióznejších superhrdinských udalostí posledných rokov.