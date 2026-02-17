Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. februára 2026 o 10:00
Čas čítania 3:54

Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu

Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
Zdroj: Netflix/Glitter & Gold: Ice Dancing
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pozri si príbeh o toxickej láske či potulnom rytierovi, namotaj sa na detektívku alebo nahliadni do intenzívneho zákulisia olympijských športovcov.

Určite to poznáš. Sadneš si po práci na gauč s nádejou, že vypneš pri nejakom dobrom filme, no zistíš, že ťa nič nebaví. Alebo si možno ten prípad, ktorý chce mať prehľad o tom, čo nové pribúda vo svete kinematografie.

Preto som tu ja, aby som ti zhrnula filmové a seriálové novinky, ktoré pribudli v kinách či na streamovacích platformách za posledné 2 týždne. Z obrovského počtu nových snímok som vybrala TOP 10, ktoré sa podľa mňa oplatí vidieť.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Odporúčané
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent 31. januára 2026 o 15:23
Odporúčané
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“ Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“ 17. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov 19. januára 2026 o 11:24
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY
Odporúčame
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
refresher+
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 3 dňami
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
včera o 12:00
Storky
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
Lifestyle news
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
dnes o 15:42
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
dnes o 14:51
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
dnes o 10:42
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
dnes o 10:07
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
dnes o 08:37
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
včera o 15:59
Hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley sa presunul na Štrbské Pleso. Natáčať by tam mohol film s Benom Stillerom
včera o 14:57
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
včera o 14:05
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Peniaze
Viac
Vyšetrovatelia vyhrabali zo smetí zlato za 120-tisíc eur. Majiteľ ho vyhodil omylom
dnes o 19:02
Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou
dnes o 17:34
EÚ vyšetruje Shein. Firmu podozrieva z nelegálneho predaja erotických bábik podobných deťom
dnes o 17:17

Viac z Filmy a seriály

Všetko
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
včera o 14:05
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
včera o 12:16
1
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
pred 2 dňami
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
13. 2. 2026 12:52
Viac z Design & Art Všetko
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
pred 3 dňami
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov
7. 2. 2026 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
10. 2. 2026 8:55
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
11. 2. 2026 8:44
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
História
dnes o 18:00
PR správa
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
dnes o 18:00
Nový systém elektronických prihlášok na stredné školy využívajú desaťtisíce rodičov. Už takmer 47-tisíc vyplnení prebehlo digitálne a papierové prihlášky tvoria len malé percento. Ide o zásadný krok k férovejšiemu a prehľadnejšiemu prijímaciemu procesu.
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00
Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth
PR správa
Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth
dnes o 15:35
COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
PR správa
COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
dnes o 15:21
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
refresher+
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
V spolupráci
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
včera o 17:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
dnes o 10:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
pred 3 dňami
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia