Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet

Vyber si svojho favorita a nezabudni použiť náš zľavový kód, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur.
Biele tenisky sú jarnou istotou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť – nadčasové, ľahko kombinovateľné a vždy fresh. V našom TOP 10 nájdeš modely, ktoré spájajú pohodlie, aktuálne trendy aj kultový status.
Nech už hľadáš minimalistický kúsok k džínsom, Y2K runnery alebo limitovanú edíciu so zberateľským potenciálom, v zozname si vyberieš tenisky, s ktorými na jar zaboduješ.
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
Asics Gel-1130 – 99 €
Tenisky Asics sú vďaka svojmu športovému vzhľadu, ktorý odráža súčasnú lifestyle estetiku, a neuveriteľnému pohodliu našou pravidelnou voľbou na každodenné nosenie, pričom model Gel-1130 považujeme za „vstupnú bránu“ do sveta japonskej značky s bohatou tradíciou.
Vyhotovenie s podtitulom „Pure Silver“ má biely sieťovinový základ a syntetické prekrytia v metalickej striebornej. Ľahká konštrukcia stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá vo svojom strede ukrýva patentovanú technológiu Gel™ pre mäkký a stabilný krok.
Model Asics Gel-1130 je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach. Cena s naším zľavovým kódom 13RF je 86 eur.
Nike Air Force 1 '07 – 119,99 €
Ikona, ktorú určite poznáš. Model Nike Air Force 1 v nízkom vyhotovení v bielej koži patrí z nášho pohľadu medzi 10 najznámejších tenisiek v histórii.
Pôvodne basketbalové tenisky, ktoré boli v roku 1982 priekopníkom technológie Nike Air na ihrisku, sú dnes kultúrnym symbolom a must have kúskom v každom šatníku. Verzia '07 je verná odkazu originálu, ale pridáva moderné detaily – ako napríklad kožený zvršok s čisto strihanými okrajmi a charakteristickú kovovú pracku „AF1“ na šnúrkach.
Takto vyzerajú tenisky, ktoré prežili všetky sezónne trendy a zostali relevantné bez ohľadu na to, aká estetika práve vládne uliciam.
New Balance 740 – 120 €
V redakcii milujeme tenisky s podpisom New Balance a model s označením 740 nie je výnimkou.
Ide o lifestyle kúsok inšpirovaný bežeckými líniami zo začiatku tisícročia, ktorý je vyzbrojený najnovšími technológiami. Priedušný zvršok zo sieťoviny, syntetické prekrytia a výrazné proporcie reagujú na estetiku Y2K, zatiaľ čo pohodlie zabezpečuje odpruženie ABZORB® v medzipodrážke. Minimalistická schéma s bielym základom a sivými, respektíve metalickými striebornými detailmi, teniskám pristane.
Cena s naším zľavovým kódom 13RF je približne 105 eur.
New Balance 2002RS – 170 €
Tvoju pozornosť si zaslúži aj ďalší model s podpisom značky New Balance, a to 2002RS z roku 2010, ktorý je dielom návrhára Tetsuya Shono, a bude ozdobou tvojich každodenných outfitov.
V ponuke online obchodu Footshop nás oslovilo vyhotovenie s dekonštruovaným zvrškom, ktoré má biely sieťovinový základ doplnený o semišové prekrytia v béžovom odtieni a svetlosivé kožené panely s ochrannou membránou Gore-Tex®. Samozrejmosťou sú tiež gumová podrážka Ndurance® a odpruženie N-ergy.
Reebok Workout OG x Hed Mayner – 176 €
Tenisky Reebok Workout OG s podpisom Heda Maynera sme predstavili v minulotýždňovom článku, ale vynechať ich nemôžeme ani v zozname TOP bielych vyhotovení.
Ikonický vintage model dostal nový odvážny vzhľad so známkami opotrebovania s jasným rukopisom uznávaného izraelského návrhára, ktorý je známy svojimi nadrozmernými proporciami a čistými líniami. Novinka kombinuje prémiové materiály, pohodlné odpruženie a charakteristickú podrážku Reebok, ktorá zaručuje stabilitu a pohodlie pri celodennom nosení.
Takto si predstavujeme nenútené spojenie športu a high fashion. Cena tenisiek s naším zľavovým kódom 13RF je 153 eur.
Salomon XT-4 – 190 €
Salomon XT-4 sú tenisky, ktoré sú určené na trailový beh a dlhé vzdialenosti v outdoorovom prostredí, ale v posledných rokoch ovládli tiež ulice a titulné strany módnych magazínov.
Nie kvôli funkčnosti, ktorá je nepopierateľná vďaka podrážke Contagrip, rýchlošnúrovaciemu systému či odolnému zvršku zo syntetiky, ale najmä pre vzhľad. Model Salomon XT-4 dokonale zapadol do trendu spojenia streetwearu a outdooru, pričom v bielom vyhotovení s označením „Lunar Rock“ vyzerá naozaj božsky. Skombinuj ho so širokými džínsami alebo nohavicami a vyhral/-a si.
Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ – 209,99 €
V portfóliu online obchodu Footshop nájdeš aj limitované vydania tenisiek Air Jordan. Najnovšie „pristál“ v ponuke model Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ s jednoduchým, ale veľmi atraktívnym farebným blokovaním.
Novinka, ktorá vychádza z originálu z roku 1989, je vybavená kvalitným koženým zvrškom a typickými plastovými krídelkami po bokoch pre lepšiu stabilitu. Nechýba viditeľná vzduchová jednotka Nike Air v päte ani ikonické detaily Jordan Brand.
Model Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ spája retro basketbalovú estetiku s modernou streetwear atmosférou.
Represent Low-Pro – 249 €
Miesto v zozname TOP bielych tenisiek v aktuálnej ponuke si získal tiež model Low-Pro od britskej značky Represent, ktorá postupne dobíja trh nielen v Európe.
Nízkoprofilové tenisky s rafinovaným, minimalistickým vzhľadom, majú elegantný strih a sú vyrobené z prémiových materiálov. Zvršok je z hladkej kože a má jemné detaily s mäkkou štruktúrou, ktorá sa pohodlne prispôsobí nohe. Tonálne šnúrky a gumová podrážka dodávajú modelu Low-Pro šmrnc, zatiaľ čo vyšité logo Represent pridáva luxusný nádych.
Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš viac ako 32 eur.
Maison Mihara Yasuhiro Peterson Low – 330 €
Ak rád/rada vyčnievaš z davu a si ochotný/-á minúť 300 eur za tenisky, zbystri pozornosť. V online obchode Footshop sú v predaji modely od japonskej high-end značky Maison Mihara Yasuhiro.
Spomedzi bielych vyhotovení nás najviac oslovil model Paterson Low s textilným zvrškom a gumovým špicom. Avantgardný kúsok s výraznými proporciami v oblasti tvarovanej podrážky ľahko zladíš s džínsami aj nohavicami.
Off-White™ OoO – 490 €
Tenisky Off-White™ OoO (Out of Office, pozn. redakcie) predstavujú moderný pohľad na klasickú basketbalovú obuv z 90. rokov.
Vyhotovenie z prémiovej teľacej kože má čistý vzhľad, ktorý pôsobí minimalisticky a zároveň luxusne. Typické detaily značky, ako napríklad šípka na boku, nápis „Shoe Laces“ alebo zip-tie, dodávajú modelu nezameniteľný charakter, zatiaľ čo polstrovaná konštrukcia a odolná gumová podrážka sú zárukou pohodlia.
Cena s naším zľavovým kódom 13RF je presne 426,30 eur.