Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory

Fanúšikov caká na jeden z najvyhrotenejších ženských súbojov.
Miška a Azra, ktoré diváci poznajú najmä z tretej série reality šou Ruža pre nevestu, mieria do spoločného súboja. Kým v televízii súperili o priazeň Bachelora, tentoraz si všetky nevyriešené konflikty vyjasnia priamo v ringu Fight Night Challenge, informuje organizácia na sociálnej sieti.
Kto sledoval dianie v luxusnej vile, ten si pamätá poriadne dusnú atmosféru, ktorú medzi sebou tieto dve dámy vytvorili. Organizátori preto fanúšikom doručili zápas, kde sa dievčatá postavia zoči-voči v neľútostnom boji, kde už nebudú rozhodovať sympatie, ale údery.
Pre obe aktérky nejde o žiadnu premiéru, atmosféru galavečera si už vyskúšali na vlastnej koži:
- Miška nastúpila na poslednom podujatí proti Pimpinočke. Hoci predviedla bojovný výkon, rozhodcovia nakoniec prisúdili víťazstvo súperke. Do zápasu s Azrou tak vstupuje s obrovskou motiváciou.
- Azra svoj predchádzajúci súboj proti Ele z Farmy premenila na víťazstvo.
Či Azra potvrdí pozíciu víťazky, alebo Miška využije svoje skúsenosti na odplatu, uvidíme už počas najbližšieho galavečera, ktorý sa bude konať 9. mája v TIPOS Aréne v Bratislave.
