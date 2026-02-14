Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 14. februára 2026 o 15:05
Čas čítania 0:38
Katarína Jánošíková

Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory

Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
Zdroj: Instagram@fightnightchallenge
Fanúšikov caká na jeden z najvyhrotenejších ženských súbojov.

Miška a Azra, ktoré diváci poznajú najmä z tretej série reality šou Ruža pre nevestu, mieria do spoločného súboja. Kým v televízii súperili o priazeň Bachelora, tentoraz si všetky nevyriešené konflikty vyjasnia priamo v ringu Fight Night Challenge, informuje organizácia na sociálnej sieti.

Kto sledoval dianie v luxusnej vile, ten si pamätá poriadne dusnú atmosféru, ktorú medzi sebou tieto dve dámy vytvorili. Organizátori preto fanúšikom doručili zápas, kde sa dievčatá postavia zoči-voči v neľútostnom boji, kde už nebudú rozhodovať sympatie, ale údery.

Pre obe aktérky nejde o žiadnu premiéru, atmosféru galavečera si už vyskúšali na vlastnej koži:

  • Miška nastúpila na poslednom podujatí proti Pimpinočke. Hoci predviedla bojovný výkon, rozhodcovia nakoniec prisúdili víťazstvo súperke. Do zápasu s Azrou tak vstupuje s obrovskou motiváciou.
  • Azra svoj predchádzajúci súboj proti Ele z Farmy premenila na víťazstvo.

Či Azra potvrdí pozíciu víťazky, alebo Miška využije svoje skúsenosti na odplatu, uvidíme už počas najbližšieho galavečera, ktorý sa bude konať 9. mája v TIPOS Aréne v Bratislave.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa FIGHT NIGHT CHALLENGE (@fightnightchallenge)

