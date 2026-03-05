Ktoré pivo je najlepšie? Otázka, na ktorú sa takmer nedá odpovedať. Obľúbený gastronomický web Taste Atlas sa však pokúsil vytvoriť rebríček najlepších európskych pív a pivných štýlov.
Ľudia na portáli Taste Atlas hodnotili jednotlivé pivá turistami od jednej do piatich hviezdičiek. Čím viac hviezd, tým lepšie pivo.
6. miesto: Lambik
Tradičný belgický pivný štýl má svoje korene v Bruseli a v regióne Pajottenland. Vyrába sa zo sladiny, ktorá obsahuje minimálne 30 % pšenice a kvasí spontánne – bez pridania kultivovaných kvasiniek. Fermentáciu zabezpečujú miestne, prirodzene sa vyskytujúce divoké kvasinky a mikroorganizmy z prostredia pivovaru. Práve vďaka nim získava lambik jedinečný, často nepredvídateľný charakter.
Pre jeho divokú a premenlivú povahu sa jednotlivé várky často miešajú. Tento proces vedie k vzniku štýlu známeho ako gueuze, pri ktorom sa kombinujú mladé a staršie lambiky, aby vzniklo harmonickejšie a chuťovo vyváženejšie pivo.
Hodnotenie: 4,1 z 5
5. miesto: Tripel
Belgický tripel je dobre pitelné pivo s vyšším obsahom oxidu uhličitého a pomerne vysokým obsahom alkoholu, ktorý sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí približne 7 až 10 %. Vyznačuje sa žltozlatou farbou a výrazným aromatickým profilom, v ktorom sa spájajú korenisté, ovocné a jemne sladové tóny.
Tento pivný štýl má svoje korene v kláštornom pivovarníctve, kde sa prvé tripely varili ako silnejšie, slávnostné pivá. Dnes patria medzi najznámejšie a najcharakteristickejšie belgické pivné štýly.
Hodnotenie: 4,2 z 5
4. miesto: Bavorské pivo
„Bavorsko je už po stáročia jedným z najvýznamnejších regiónov výroby piva a všetky bavorské pivá sa vyrábajú v súlade s bavorským zákonom o čistote piva z roku 1516,“ uvádza TasteAtlas. Základom sú kvalitné suroviny, ktoré pochádzajú prevažne z miestnych zdrojov. Kvalitu piva aj jeho jednotlivých zložiek navyše kontrolujú špecializované vedecké inštitúcie.
V súčasnosti sa v Bavorsku nachádza viac než 600 pivovarov, čo predstavuje takmer polovicu všetkých pivovarov v Nemecku. Bavorskí sládkovia pritom každoročne vyprodukujú viac ako 20 miliónov hektolitrov piva.
Hodnotenie: 4,2 z 5