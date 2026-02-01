Hlavné témy
dnes 1. februára 2026 o 12:29
Lucie Novotná/refresher.cz

REBRÍČEK: Toto sú najlepšie české nealko pivá podľa expertov. Víťaz ťa možno prekvapí

Mnohým ľuďom práve začína mesiac bez alkoholu známy ako suchý február. Pridáš sa aj ty?

Pripravili sme prehľad najlepšie hodnotených nealkoholických pív českých značiek za minulý rok.

Český zväz pivovarov a sladovní každoročne od roku 2001 vyhlasuje degustačnú súťaž České pivo v spolupráci s Výskumným ústavom pivovarským a sladovníckym, ktorý je jej odborným garantom.
pivo pivo pivo Alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny pečene, pažeráka aj žalúdka. Neoplatí sa piť ani len malé množstvo.
6. miesto: Bakalář nealko za studena chmelený

Posledné miesto, rovnako ako minulý rok, obsadil Bakalář nealko za studena chmelený so svojou špecifickou vôňou a chuťou. Vznikol spojením sladového základu vareného s kvalitným chmeľom a sušených chmeľových hlávok žateckého poloraného červeňáku. Tie sa v pive macerujú počas celého ležania.

5. miesto: Rebel nealko

Pri varení tohto piva v Meštianskom pivovare v Havlíčkovom Brode používajú vyváženú kombináciu svetlého a bavorského sladu s odrodami žateckého chmeľu. Vďaka tomu Rebel nealko vyniká výraznou horkosťou a sviežou chmeľovou arómou.

4. miesto: Primátor Free Tchyně

Novinka v rebríčku oproti minulému roku, nealko verzia Tchyně. Je varená infúznym spôsobom a horkosť získava na varni vďaka novým českým odrodám chmeľu. Vďaka kombinácii troch druhov sladov má zlatomeďovú farbu a prekvapivú plnosť. Pivo je navyše nefiltrované a štvrtýkrát chmelené za studena aromatickými chmeľmi.

3. miesto: Birell

Birell dominuje českému trhu nealko pív viac ako 30 rokov. Ako prvý uvaril nealko pivo so špeciálnym kmeňom kvasiniek, čím sa stal priekopníkom segmentu. Zakladá si na troch zásadných ingredienciách: kvalitnom jačmeni, chmeli Sládek a vode.

2. miesto: Holba ryzí nealko

Ani pivu Holba nealko nechýba charakteristická chuť hanušovického piva, ktorá odráža hory a ich suroviny. Pivovar si zakladá na kvalitných regionálnych surovinách a pivo, obľúbené najmä medzi horskými výletníkmi, varí už od roku 1874.

1. miesto: Krušovice hořké nealko

Obhajca prvého miesta z roku 2023 uspel v súťaži aj tentokrát. Prvé horké nealko z pivovaru Krušovice svojou zlatou farbou a plnou sladovou chuťou zaujalo odbornú porotu najviac a získalo titul najlepšieho nealkoholického piva v Česku pre rok 2025.

Suchý február je československá osvetová kampaň, ktorá od roku 2013 vyzýva jednotlivcov, skupiny aj komunity k mesačnej abstinencii od alkoholu. Tohtoročný ročník stojí na jednoduchom princípe: každý deň jeden malý krok.

A ako sú na tom ochutené nealko pivá?

V rámci súťaže České pivo odborníci hodnotili aj ochutené nealko pivá. V tejto kategórii sa na prvej priečke ako najlepšie pivo umiestnil šťavnatý ovocný Birell Pomelo-Grep pivovaru Radegast. Na druhom mieste skončil Refresh Grapefruit pivovaru Protivín a top trojku uzatvára Refresh Citrus Mix, taktiež varený v pivovare Protivín.

