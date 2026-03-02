Hoci plánované vystúpenia vyvolali dojem možného návratu, skupina teraz potvrdila, že nadchádzajúce koncerty v Prahe a Bratislave budú posledné.
Kapela Elán oficiálne končí. Jej zakladateľ Jožo Ráž o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí a priznal, že koncertovanie už fyzicky nezvláda. Hoci podľa jeho slov mnohí fanúšikovia očakávali comeback, opak je pravdou – po viac ako 58 rokoch na scéne sa skupina definitívne lúči a odchádza „do dôchodku“.
„Na pódiá sme sa vrátili až v roku 2024, a to len na dva koncerty – do Prahy a do Bratislavy. Pre veľký úspech sme potom pridali ešte Ostravu, Košice a Brno. Fanúšikovia možno nadobudli dojem, že opäť začíname turné, keď sme hrali. Ale nie je to tak,“ začal Ráž video.
Spevák zároveň otvorene priznal, že vystúpenia sú preňho čoraz náročnejšie. „Často vstupujem na pódium polomŕtvy, ale keď sa ocitnem pred desaťtisíc fanúšikmi, zrazu mám energiu na všetko. Odovzdám zo seba to najlepšie a dostanem to, po čom túžim,“ dodal.
Fanúšikovia však ešte budú mať možnosť vidieť kapelu s hosťami naživo. Elán vystúpi napríklad aj 9. júna v pražskej O2 aréne a 9. októbra v bratislavskej Tipos Arene. „A tým to skončí. Koncerty sú pre nás veľmi náročné, takže ďalej vystupovať nebudeme, to je isté,” dodal.