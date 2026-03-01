Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 1. marca 2026 o 21:00
Čas čítania 8:34

27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty

27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
Zdroj: Jodi Arias/MySpace
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Necelé dve hodiny po tom, čo mali sex pred objektívom fotoaparátu, Jodi Arias dobodala svojho bývalého partnera. Súdny proces, počas ktorého vyplávali na povrch intímne detaily ich toxického vzťahu, sledoval celý svet.

Článok obsahuje autentické fotografie z miesta činu a detailný opis vraždy, ako aj autentické fotografie aktov a prepisy intímnych konverzácií zo súdneho spisu, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

4. júna 2008, Mesa, Arizona, Spojené štáty americké – V spálni Travisa Alexandra je dusno, ktoré nemá nič spoločné s horúčavou za oknom. Na posteli so snehobielymi obliečkami pózuje jeho nahá expriateľka Jodi Arias. Hľadáčikom fotoaparátu skúma tajné zákutia jej tela. Mladá žena rozkročí nohy, vyzývavo sa oprie o lakte a gestom ruky ho privolá bližšie. Travis sa k nej nakloní, vášnivo ju pobozká a podá jej fotoaparát. Je čas na výmenu rolí.

Rozbehne sa do kúpeľne a ona ho nasleduje. O chvíľu už stojí nahý v sprche. Zatiaľ čo po jeho tele steká prúd vody, Jodi stláča spúšť. Zveční mu niekoľko pikantných fotografií. Na úplne poslednej uprene hľadí do objektívu. Na tvári má až desivo chladný výraz.

Jodi náhle púšťa fotoaparát z ruky. Prudký náraz o zem stlačí spúšť a vznikne rozmazaná fotografia, ktorá zachytáva Travisov chrbát zaliaty krvou.

Policajná fotografia Jodi Arias. Jodi Arias, fotografia z väznice. Spoločná fotografia páriku, ktorú Jodi zverejnila na v tom čase populárnej sociálnej sieti My Space. Jodi Arias konvertovala na Mormonizmus.
Zobraziť galériu
(8)

Práve tieto fotografie sa stali jednými z najdôležitejších dôkazov v súdnom procese s Jodi Arias, ktorý v roku 2013 šokoval celý svet. Drobnú mladú ženu s nevinným pohľadom obvinili z obzvlášť brutálnej vraždy jej bývalého priateľa Travisa Alexandra.

Odporúčané
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu „Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu 15. februára 2026 o 19:30

Médiá v tom čase vnímali súdny proces ako senzáciu – a to nielen pre samotný zločin, ale najmä pre množstvo pikantných detailov z intímneho života milencov, ktoré odzneli pred porotou. Svedectvá ich známych, SMS správy aj záznamy hovorov súd presvedčili, že Jodi nie je také nevinné dievča, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Práve naopak – vo vzťahu, aj po ňom, sa správala ako stalkerka, ktorej patologická posadnutosť vyústila až do krvavého útoku v sprche, kde Travisa Alexandra najskôr 27-krát bodla nožom, následne mu ešte zaživa podrezala hrdlo a na záver do hlavy strelila guľku z pištole kalibru .25.

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako sú súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.

Naposledy sme písali o Virginii Giuffre, ktorú Jeffrey Epstein od 17 rokov držal v sexuálnom otroctve, či o Johnovi Robinsonovi, ktorého médiá označujú ako „prvého sériového vraha z internetu“.

Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na mrazivý prípad Jodi Arias, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo si rodičia Jodi mysleli už v jej tínedžerskom veku, že trpí bipolárnou poruchou.
  • Ako sa Jodi s Travisom spoznali a či išlo o lásku na prvý pohľad.
  • Ako raz Travisa jeho kamarátka varovala, že ak sa neprestane stretávať s Jodi, nájdu jeho telo rozsekané v mrazničke.
  • Ako Jodi pred súdom zverejnila audionahrávky sexu s Travisom po telefóne v snahe vykresliť ho ako tyrana a pedofila a tiež tvrdila, že ju nútil mať análny sex bez lubrikačného gélu.
  • Čo je s Jodi v súčasnosti a aký trest dostala za brutálnu vraždu.
Odporúčané
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty 1. februára 2026 o 17:00
Odporúčané
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame 18. januára 2026 o 20:00
Odporúčané
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke 5. januára 2026 o 9:00

Podľa rodičov bola „zvláštna“ už ako tínedžerka

Jodi Arias sa narodila 9. júla 1980 v mestečku Salinas v Kalifornii. O jej detstve toho veľa nevieme, pretože ho stále opisovala inak. Spočiatku tvrdila, že mala skvelý vzťah s rodičmi a na dospievanie má len pekné spomienky. Pred súdom však hovorila niečo úplne iné.

Svojich rodičov porote vykreslila ako tyranov, ktorí ju často bili. Podľa výpovede Jodi jej mama neustále nosila v kabelke drevenú varechu, aby ju mohla potrestať aj za tie najmenšie prehrešky, píše portál Huff Post.

Mnohí ľudia v tom čase hovorili, že Jodi zmenila výpoveď o svojom detstve len preto, lebo si myslela, že s ňou porota bude súcitiť. Podľa iných za to mohol jej duševný stav. Otec Jodi na súde vypovedal, že bola „zvláštny človek“. Nikdy nedokončila strednú školu – vykašľala sa na ňu v predposlednom ročníku – a utiekla z domu za svojím vtedajším priateľom.

Policajná fotografia Jodi Arias.
Policajná fotografia Jodi Arias. Zdroj: Siskiyou County Sheriff’s Office

„Odkedy odišla z domu, správala sa trochu zvláštne. Niekedy nám zavolala a rozprávala sa s nami veľmi milo, o 10 minút zavolala znovu a zúrila. Kričala na moju ženu,“ povedal pred súdom otec Jodi, William Arias.

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo si rodičia Jodi mysleli už v jej tínedžerskom veku, že trpí bipolárnou poruchou.
  • Ako sa Jodi s Travisom spoznali a či išlo o lásku na prvý pohľad.
  • Ako raz Travisa jeho kamarátka varovala, že ak sa neprestane stretávať s Jodi, nájdu jeho telo rozsekané v mrazničke.
  • Ako Jodi pred súdom zverejnila audionahrávky sexu s Travisom po telefóne v snahe vykresliť ho ako tyrana a pedofila a tiež tvrdila, že ju nútil mať análny sex bez lubrikačného gélu.
  • Čo je s Jodi v súčasnosti a aký trest dostala za brutálnu vraždu.
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 199064 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KRIMI A TRUE CRIME KRIMI A TRUE CRIME
Odporúčame
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
dnes o 11:30
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
dnes o 13:00
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 3 hodinami
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
Refresher Club
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
včera o 14:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Storky
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Lifestyle news
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
dnes o 16:02
Skupina Elán oficiálne končí. Jožo Ráž priznal, že koncertovanie už fyzicky nezvláda
dnes o 15:46 1
VIDEO: Z nevinnej rozprávky sa stal temný horor pre dospelých. Tento Pinocchio rozhodne nie je pre deti
dnes o 14:21
Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie
dnes o 13:39
Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
dnes o 12:07
Tieto hračky môže mať doma tisíce rodín. Odborník varuje pred rizikom
dnes o 11:22
ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
dnes o 09:58
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O údajnej svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
dnes o 09:04
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
včera o 09:27
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko Doprava Počasie
Viac
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
pred hodinou
Tisíce turistov uviazli v SAE. Štát aj súkromníci im poskytnú ubytovanie a stravu zadarmo
pred 2 hodinami

Viac z Krimi a true crime

Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
Refresher Club
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
Refresher Club
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
28. 1. 2026 13:30
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
Refresher Club
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
2. 2. 2026 12:00
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
17. 2. 2026 15:42
1
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Viac z Silné príbehy Všetko
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
5
„Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?“ Ako na Vintede lovia predátori ženy
včera o 10:30
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
2
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
včera o 21:00
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 3 hodinami
Hemoroidy sa netýkajú len starších ľudí. Svoje o tom vedia Ajlin aj Petra, ktoré si týmto problémom prešli v mladom veku. Obe najskôr skúšali „rýchlu pomoc“ z lekárne, no nakoniec im pomohla len operácia.
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
dnes o 16:02
Tipy na správne umývanie auta
PR správa
Tipy na správne umývanie auta
dnes o 14:45
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
dnes o 14:20
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
Refresher Club
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
včera o 21:00
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
dnes o 11:30
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
Refresher Club
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
včera o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
25. 2. 2026 10:35
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 3 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Domov
Zdieľať
Diskusia