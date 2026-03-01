27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Necelé dve hodiny po tom, čo mali sex pred objektívom fotoaparátu, Jodi Arias dobodala svojho bývalého partnera. Súdny proces, počas ktorého vyplávali na povrch intímne detaily ich toxického vzťahu, sledoval celý svet.
4. júna 2008, Mesa, Arizona, Spojené štáty americké – V spálni Travisa Alexandra je dusno, ktoré nemá nič spoločné s horúčavou za oknom. Na posteli so snehobielymi obliečkami pózuje jeho nahá expriateľka Jodi Arias. Hľadáčikom fotoaparátu skúma tajné zákutia jej tela. Mladá žena rozkročí nohy, vyzývavo sa oprie o lakte a gestom ruky ho privolá bližšie. Travis sa k nej nakloní, vášnivo ju pobozká a podá jej fotoaparát. Je čas na výmenu rolí.
Rozbehne sa do kúpeľne a ona ho nasleduje. O chvíľu už stojí nahý v sprche. Zatiaľ čo po jeho tele steká prúd vody, Jodi stláča spúšť. Zveční mu niekoľko pikantných fotografií. Na úplne poslednej uprene hľadí do objektívu. Na tvári má až desivo chladný výraz.
Jodi náhle púšťa fotoaparát z ruky. Prudký náraz o zem stlačí spúšť a vznikne rozmazaná fotografia, ktorá zachytáva Travisov chrbát zaliaty krvou.
Práve tieto fotografie sa stali jednými z najdôležitejších dôkazov v súdnom procese s Jodi Arias, ktorý v roku 2013 šokoval celý svet. Drobnú mladú ženu s nevinným pohľadom obvinili z obzvlášť brutálnej vraždy jej bývalého priateľa Travisa Alexandra.
Médiá v tom čase vnímali súdny proces ako senzáciu – a to nielen pre samotný zločin, ale najmä pre množstvo pikantných detailov z intímneho života milencov, ktoré odzneli pred porotou. Svedectvá ich známych, SMS správy aj záznamy hovorov súd presvedčili, že Jodi nie je také nevinné dievča, ako sa môže na prvý pohľad zdať.
Práve naopak – vo vzťahu, aj po ňom, sa správala ako stalkerka, ktorej patologická posadnutosť vyústila až do krvavého útoku v sprche, kde Travisa Alexandra najskôr 27-krát bodla nožom, následne mu ešte zaživa podrezala hrdlo a na záver do hlavy strelila guľku z pištole kalibru .25.
Podľa rodičov bola „zvláštna“ už ako tínedžerka
Jodi Arias sa narodila 9. júla 1980 v mestečku Salinas v Kalifornii. O jej detstve toho veľa nevieme, pretože ho stále opisovala inak. Spočiatku tvrdila, že mala skvelý vzťah s rodičmi a na dospievanie má len pekné spomienky. Pred súdom však hovorila niečo úplne iné.
Svojich rodičov porote vykreslila ako tyranov, ktorí ju často bili. Podľa výpovede Jodi jej mama neustále nosila v kabelke drevenú varechu, aby ju mohla potrestať aj za tie najmenšie prehrešky, píše portál Huff Post.
Mnohí ľudia v tom čase hovorili, že Jodi zmenila výpoveď o svojom detstve len preto, lebo si myslela, že s ňou porota bude súcitiť. Podľa iných za to mohol jej duševný stav. Otec Jodi na súde vypovedal, že bola „zvláštny človek“. Nikdy nedokončila strednú školu – vykašľala sa na ňu v predposlednom ročníku – a utiekla z domu za svojím vtedajším priateľom.
„Odkedy odišla z domu, správala sa trochu zvláštne. Niekedy nám zavolala a rozprávala sa s nami veľmi milo, o 10 minút zavolala znovu a zúrila. Kričala na moju ženu,“ povedal pred súdom otec Jodi, William Arias.
