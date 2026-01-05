Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Študent práva mal veľké ambície. Podieľal sa na prezidentskej kampani Rockeffelera a dobrovoľníčil na tiesňovej linke pre ľudí so sklonmi k samovražde. Medzi tým však rozbiehal aj ďalšiu „karériu“ – „kariéru“ jedného z najhorších vrahov v dejinách.
„Som ten najchladnokrnejší hajzel, akého ste kedy stretli,“ povedal policajtom v roku 1978 Theodor Robert Bundy, keď ho zatkli po útoku na štyri študentky v dome ženského spolku Chi Omega na Floride, kde dve dievčatá brutálne zbil a dve zavraždil. Zrejme sa nemýlil.
V dejinách ľudstva existuje len málo tak zákerných, brutálnych a sofistikovaných zločincov, akým bol on. Možno aj práve preto, že vôbec nepôsobil ako zločinec. Kto by už len upodozrieval inteligentného, dobre vyzerajúceho študenta práva, ktorý pomáhal s prezidentskou kampaňou Rockefellera a dobrovoľníčil na krízovej linke pre ľudí so samovražednými sklonmi?
Pod maskou sympaťáka sa však skrýval zvrátený sériový vrah, násilník a manipulátor, ktorého síce odsúdili „len“ za tri vraždy, no podľa vyšetrovateľov mohol mať na svedomí aj sto obetí.
Ted Bundy vraždil dievčatá a ženy vo veku od 12 do 26 rokov. Mnohé z nich predtým znásilnil. Telá svojich obetí ukryl v lese a vracal sa k nim, aby nad nimi masturboval a zneuctil ich. Niektorým odrezal hlavy a vystavil si ich na poličku vedľa postele ako svoje trofeje.
Lady Killer, ako Teda Bundyho v 80. rokoch prezývali novinári, so zabíjaním neprestal ani potom, čo ho odsúdili. Dvakrát sa mu podarilo utiecť z väzenia a pokračovať v tom, čo mu išlo najlepšie: ničení ľudských životov. Zastavil ho až trest smrti a elektrické kreslo. Zatiaľ čo sa v ňom smažil, celou Floridou sa ozývali ohňostroje a výkriky ľudí, ktorí oslavovali jeho smrť. Niektorí dokonca prišli pred brány väznice, kde sa spoločne radovali v tričkách s nápismi „BURN BUNDY“ alebo „TOAST TED“.
O svojej mame si myslel, že je jeho staršia sestra
