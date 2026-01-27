Hlavné témy
dnes 27. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 5:07

Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov

V čom spočíva ich kľúč k šťastnému vzťahu?

Láska v Hollywoode často pripomína rýchlu jazdu – vášnivý štart, veľké emócie a rovnako rýchly koniec. Napriek tomu existujú páry, ktoré dokazujú, že aj vo svete reflektorov, slávy a neustáleho tlaku sa dá vybudovať pevný a dlhodobý vzťah.

Niektorí stavili na slobodu, iní na priateľstvo, ďalší na vedomé rozhodnutie zostať spolu či na neustálu prácu na sebe. Spoznaj známe dvojice a ich recepty na fungujúcu lásku a možno ťa niektorý z nich inšpiruje aj v tom tvojom.

Rita Wilson a Tom Hanks: Kým existuje iskra, vždy budete mať oheň

Tom a Rita sa zoznámili už v 80. rokoch na filmových a televíznych natáčaniach a ich vzťah sa z priateľstva postupne prehĺbil do celoživotnej lásky. Tom Hanks sa v jednom rozhovore vyjadril, že pri prvom pohľade na Ritu si povedal niečo ako: „Toto je ono!“ – a táto spontánna vzájomná príťažlivosť sa im stala základom manželstva, ktoré trvá takmer 40 rokov.

Rita na svojom Instagrame napísala, že v každom dlhodobom vzťahu, ak máte šťastie, začínate iskrou, ktorá sa roznieti do trvalej lásky, a že tento oheň treba udržiavať. „Pokiaľ máte iskru, vždy budete mať oheň," zakončila. 

@smoothradio They tied the knot in 1988 🥰💜 #tomhanks #ritawilson #tomhanksfan #tomhanksedit #ritawilsonhanks ♬ This Will Be - audios4you

Victoria a David Beckham: Vo vzťahu musíte rásť spoločne

Napriek tomu, že momentálne to v rodine Beckhamovcov vyzerá na menšie zemetrasenie, Victoria a David zostávajú pokojní. Tak ako počas každej krízy, ktorú museli počas svojho viac ako 25-ročného vzťahu zvládnuť. 

Ich vzťah je postavený na pevných základoch vzájomného rešpektu, dôvery a neustálej podpory, čo im umožňuje čeliť aj náročným chvíľam s pokojom a odhodlaním. Bez ohľadu na vonkajšie okolnosti sa vždy dokázali postaviť k problémom čelom a spolu ich prekonať.

„Po 25 rokoch som Davidovi povedala, ako veľmi ho milujem, podporujem a vždy chcem, aby bol tou najlepšou verziou seba samého, a on to pre mňa robí. Je naozaj dôležité, aby to videli aj naše deti,“ povedala Victoria Beckham o svojom vzťahu s Davidom. „Nie je to vždy ľahké, a myslím si, že ak nájdeš niekoho, s kým môžeš rásť, potom si naozaj požehnaný.“

@spotifypodcasts "We have both changed, but we've changed together." 💚 🎙️: Skip intro #skipintro #victoriabeckham #marriage #gettingmarriedyoung #spotifypodcasts ♬ original sound - Spotify Podcasts

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick: Každodenné rozhovory

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick sa stretli na začiatku 90. rokov v roku 1997 si povedali svoje áno. Po viac než 20 rokoch manželstva sa ich vzťah stále vyvíja a rastie. „Vzťah je ako živý organizmus,“ myslí si herečka.

Hviezda seriálu Sex v meste považuje za dôležité vo vzťahu viesť hlboké rozhovory, no nezabúdať ani na bežné každodenné otázky. „Ako sa dnes máš? Čo práve čítaš? Na čom pracuješ?“

Tento otvorený a úprimný dialóg je podľa nej základom ich úspešného manželstva. Vzťah medzi nimi nie je len o láske, ale aj o vzájomnom zaujímaní sa o to, čo ten druhý prežíva. „Je to neustály proces vzájomného objavovania sa, čo nám pomáha udržiavať náš vzťah živý," dodala.

@pagesix

SJP knew Matthew Broderick was "the one" pretty early on in their relationship. 🥰

♬ original sound - Page Six

Blake Lively a Ryan Reynolds: Sme najlepší priatelia 

Herecká dvojica si svoje áno povedala v roku 2012 a odvtedy patrí k stabilným manželským párom Hollywoodu. A ich recept na lásku? Priateľstvo.

Ryan Reynolds a Blake Lively vo viacerých rozhovoroch opakovane povedali, že v prvom rade sú najlepší priatelia. Podľa herca je práve priateľstvo základom ich manželstva a dôvodom, prečo ich vzťah funguje aj pod tlakom slávy. Herec sa viackrát vyjadril, že Blake je človek, s ktorým sa najviac smeje a ktorému bez výhrad dôveruje.

Blake Lively nedávno priznala, že sa s manželom rozprávajú o všetkom – od práce až po úplné maličkosti bežného dňa. Zdôraznila, že ich vzťah funguje práve preto, že sú si navzájom partnermi a kamarátmi zároveň. 

@entertainmenttonight There’s no kind of love we want more this Valentine's Day than what Blake Lively and Ryan Reynolds have. 💖 #blakelively #ryanreynolds #deadpool ♬ original sound - Entertainment Tonight
Úprimná komunikácia a otvorenosť sú základom šťastného vzťahu. Ak chceš, aby aj tvoj vzťah postupne silnel a bol plný lásky, musíte mu s partnerom venovať pozornosť, čas a úsilie. Jedným zo spôsobov, ako prehlbovať vzájomnú blízkosť, je neustále spoznávanie sa. Vždy totižto budú témy a oblasti, ktorých ste sa spoločne nedotkli. 

LaTanya Richardson a Samuel L. Jackson: Láska je rozhodnutie

Prvá iskra medzi hercami preskočila už počas štúdia v 70. rokoch. Vzali sa v roku 1980 a ich manželstvo tak trvá už viac než štyri desaťročia. Oboch spojila nielen láska k herectvu, ale aj podobné hodnoty a pohľad na život.

Počas dekád si prešli náročnými obdobiami, vrátane Jacksonových osobných bojov so závislosťou a neskorším liečením. Dnes obaja otvorene hovoria o tom, že ich vzťah nestál na dokonalosti, ale na spoločnom odhodlaní. Ako sa zhodli v jednom rozhovore, na začiatku vzťahu si sľúbili zostať spolu za každých okolností, aj keď to nebude jednoduché. 

„Zostaneme spolu, nech sa deje čokoľvek. Vymyslíme to,“ zaspomínala si LaTanya Richardson na sľub, ktorý si s manželom dali. „Sme dvaja ľudia, ktorí sa navzájom rešpektujú, milujú sa a starajú sa jeden o druhého,“ dodal herec.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by LaTanya Richardson Jackson (@ltjackson_)

Penélope Cruz a Javier Bardem: Práca a súkromie sú prísne oddelené

Dnes 51-ročná Penélope mala len 16 rokov, keď sa prvý raz stretla so svojou životnou láskou. Hoci medzi nimi už vtedy preskočila iskra, vzťah sa nemohol rozvinúť – Javier mal 22 rokov a Penélope bola neplnoletá.

Javier Bardem neskôr priznal, že už vtedy bola medzi nimi silná chémia, no zostali len pri profesionálnom kontakte. Ich cesty sa tak na dlhé roky rozišli. Keď sa po rokoch znovu stretli, láska dostala druhú šancu – tentoraz už v správnom čase. 

Napriek tomu, že si svoje súkromie a vzťah prísne chránia, v niekoľkých rozhovoroch predsa len prezradili, čo považujú za kľúč k fungujúcemu manželstvu trvajúcemu už 15 rokov.

Zhodli sa, že najdôležitejšie je jasné oddelenie práce od súkromného života a vedomé neprenášanie hereckých rolí domov. „Keď máte v práci zlý deň, ovplyvní vás to aj doma. U hercov je to rovnaké, ale dôležité je vedieť, že medzi fikciou a realitou je jasná hranica,“ uviedol herec.

@gma Javier Bardem says he loves working with his wife, Penélope Cruz. ❤️ #javierbardem #penelopecruz #couplegoals ♬ original sound - Good Morning America

Goldie Hawn a Kurt Russell: Človek potrebuje voľnosť

Napriek tomu, že sa nikdy nepostavili pred oltár, sú spolu už neuveriteľných 42 rokov. Goldie Hawn a Kurt Russell sa netaja tým, že ich láska nepotrebuje oficiálny papier a že kľúčom k úspechu je niečo celkom iné.

Goldie nedávno otvorene priznala, že kľúčom k ich dlhodobej láske je sloboda. Sama seba prirovnala k vtákovi, ktorý potrebuje otvorené dvierka klietky, aby mohol zostať – nie odletieť. Podľa nej je dôležité nezlúčiť sa s partnerom do jednej identity, ale zachovať si vlastnú osobnosť.

„Som vták. Ak necháš dvierka klietky otvorené, možno nikdy nevyletím. Ale ak tie dvierka zatvoríš, v boji za slobodu a nezávislosť som schopná stratiť všetky pierka,“ uviedla Goldie.

@cnn Actress Goldie Hawn joined CNN's Chris Wallace to discuss her relationship with Kurt Russell and why they aren't married #CNN #News #GoldieHawn #KurtRussell ♬ original sound - CNN
