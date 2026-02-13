Nájdi svojho favorita spomedzi TOP tohtotýždňových noviniek.
Súčasná hudba nemá žiadne limity, čo potvrdzujú aj tohtotýždňové novinky z domácej aj zahraničnej scény, ktoré si musíš vypočuť.
V zozname nájdeš niekoľko nových albumov – DARKO (PT. 1) od Marka Damiana, ktorý ukázal, že patrí medzi najtalentovanejších slovenských raperov, LP Majitel s jasným rukopisom Robina Zoota či R&B nahrávku Icon od speváka Brenta Faiyaza. Nechýbajú ani úderné spolupráce či sólové nahrávky North West, Central Ceeho, Charli xcx alebo Lykke Li.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.
P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Oceana či Beyoncé.
