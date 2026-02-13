Hlavné témy
dnes 13. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 4:49

REFRESHNI SI PLAYLIST: Central Cee s ľadovo ostrým freestylom, nový Marko Damian, Lykke Li aj Charli xcx

REFRESHNI SI PLAYLIST: Central Cee s ľadovo ostrým freestylom, nový Marko Damian, Lykke Li aj Charli xcx
Zdroj: Instagram/@markodamiann, @toti_customs
Richard Balog
Richard Balog
Nájdi svojho favorita spomedzi TOP tohtotýždňových noviniek.

Súčasná hudba nemá žiadne limity, čo potvrdzujú aj tohtotýždňové novinky z domácej aj zahraničnej scény, ktoré si musíš vypočuť. 

V zozname nájdeš niekoľko nových albumov – DARKO (PT. 1) od Marka Damiana, ktorý ukázal, že patrí medzi najtalentovanejších slovenských raperov, LP Majitel s jasným rukopisom Robina Zoota či R&B nahrávku Icon od speváka Brenta Faiyaza. Nechýbajú ani úderné spolupráce či sólové nahrávky North West, Central Ceeho, Charli xcx alebo Lykke Li. 

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. 

P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Oceana či Beyoncé.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov rôznych žánrov.
HUDBA RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
refresher+
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
včera o 07:00
