dnes 3. marca 2026 o 11:19
Michaela Kedžuchová

VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru

VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
Zdroj: YouTube / Paramount Pictures
Paramount Pictures zverejnila trailer na najnovší diel série „Scary Movie“.

„Scary Movie 6“ po 18 rokoch opäť spája bratov Wayansovcov – Marlon Wayans, Shawn Wayans a Keenen Ivory Wayans – ktorí sa podieľajú na scenári nového pokračovania tejto hororovej paródie. Ide o prvý film série od snímky Scary Movie 5 z roku 2013. Bratia film zároveň produkujú spolu s Rickom Alvarezom, pričom réžie sa ujal Michael Tiddes.

Trailer si berie na mušku viaceré populárne horory z posledných rokov, vrátane titulov „Sinners“, „Weapons“, „The Substance“ či seriálu Wednesday od Netflixu.

Úvod paroduje scénu z metra s Ghostfaceom z filmu Scream 6, kde sa objavuje množstvo kostýmovaných postáv – medzi nimi aj tancujúci robotický zabijak „Megan“. Marlon a Shawn Wayans si opäť zahrajú po boku Reginy Hall a Anny Faris, pričom si tentoraz berú na paškál Ghostfacea, ale aj filmy „Get Out“, „Smile“, „Terrifier“, „Longlegs“ a ďalšie.

Z pôvodného obsadenia sa vracajú aj Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri a Chris Elliott. K novým tváram série patria synovec bratov Damon Wayans Jr., ich sestra Kim Wayans, bývalá členka SNL Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber a Benny Zielke.

Prvý film Scary Movie z roku 2000 sa stal jedným z komerčne najúspešnejších hororov s ratingom R v histórii. Po uvedení do kín zarobil počas otváracieho víkendu 42,5 milióna dolárov, čo v tom čase predstavovalo rekordný debut pre R-kový horor aj pre film režírovaný černošským režisérom. Filmovú sériu „Scary Movie“ vytvorili bratia Wayansovci, pričom Keenen napísal a režíroval prvé dva diely. Marlon a Shawn sa podieľali na scenári a zároveň si v prvých dvoch filmoch zahrali.

Spoločnosť Miramax film produkuje, pričom výkonnými producentmi sú Jonathan Glickman, Alexandra Loewy a Thom Zadra. V rámci dohody o prednostnej spolupráci s Miramaxom uvedie Paramount Pictures film do celosvetovej distribúcie 12. júna.

