Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Svet Kontajnerov.
dnes 3. marca 2026 o 12:33
Čas čítania 2:33
Sponzorovaný obsah

Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ako prebieha celý proces kúpy kontajneru?

Prečo čoraz viac firiem aj súkromných osôb využíva lodné kontajnery? Rýchla realizácia, flexibilita, nízke náklady a možnosť úprav na mieru z nich robia modernú alternatívu ku klasickej výstavbe.

Potrebujete sklad, kanceláriu, zázemie na stavbe alebo dočasné bývanie - a potrebujete to rýchlo? V čase, keď je klasická výstavba zdĺhavá a finančne náročná, sa čoraz viac firiem aj súkromných osôb obracia na lodné kontajnery. Spoločnosť HAGRO ORAVA prostredníctvom portálu svetkontajnerov.sk prináša riešenia, ktoré spájajú pevnosť, mobilitu a cenovú efektivitu.

„Našou hlavnou úlohou je ponúknuť rýchle, flexibilné a cenovo efektívne priestorové riešenia. Zákazníci dnes potrebujú priestor okamžite,“ vysvetľuje obchodný manažér Ľubomír Hojo.

Od skladovania po plnohodnotné kancelárie

Základ ponuky tvoria klasické lodné kontajnery v dĺžkach 6 a 12 metrov - nové aj použité. Tie sú určené najmä na bezpečné skladovanie a logistiku. Vďaka pevnej oceľovej konštrukcii zvládajú náročné poveternostné podmienky aj dlhodobé zaťaženie.

Okrem toho firma dodáva:

  • obytné a kancelárske kontajnery s izoláciou a elektroinštaláciou
  • kontajnerové garáže
  • prístrešky na lodné kontajnery
  • špeciálne riešenia ako open-top, side door či chladiarenské kontajnery
  • lodné minikontajnery vhodné do záhrady alebo na chatu

Rozdiely medzi jednotlivými typmi spočívajú najmä vo veľkosti, technickom stave, vybavení a účele využitia.

Lodné Kontajnery
Zdroj: Lodné Kontajnery

Sklad verzus kancelária, rozdiel je v komforte

Kým štandardný lodný kontajner slúži primárne na bezpečné uskladnenie materiálu či tovaru, obytný alebo kancelársky kontajner je prispôsobený na pobyt osôb.

 

„Obytný kontajner je tepelne izolovaný, vybavený elektroinštaláciou, osvetlením a podľa potreby aj kúrením či klimatizáciou. Hlavný rozdiel je v úrovni komfortu a účele využitia,“ vysvetľuje Hojo.

Takéto riešenie dnes využívajú najmä stavebné firmy ako zázemie na projektoch, výrobné podniky ako dočasné kancelárie či logistické spoločnosti ako flexibilné skladové jednotky.

Pevnosť, ktorá vznikla pre oceán

Lodné kontajnery boli pôvodne navrhnuté pre námornú prepravu. Už z výroby preto spĺňajú vysoké nároky na pevnosť, nosnosť a odolnosť voči vetru, dažďu či mrazu. Pri použitých kontajneroch kladie firma dôraz na dôkladnú kontrolu technického stavu.

„Zákazník musí dostať spoľahlivý a tesný kus bez skrytých nedostatkov,“ zdôrazňuje Hojo.

Pri individuálnych úpravách sa zároveň dbá na zachovanie statiky konštrukcie a ochranu proti korózii.

Úpravy na mieru sú dnes štandardom

Jedným z najväčších benefitov kontajnerových riešení je ich modularita. Spoločnosť bežne realizuje spájanie viacerých kontajnerov do jedného otvoreného priestoru.

 

„Odstraňujeme vnútorné steny, profesionálne zatesníme spoje a interiér upravíme podľa potrieb zákazníka – napríklad novou podlahou, izoláciou či ďalším vybavením,“ opisuje Hojo zo spoločnosti HAGRO ORAVA.

Takto vznikajú väčšie kancelárske priestory, modulárne administratívne budovy alebo zázemie pre firmy.

Ako prebieha celý proces?

Každý projekt začína konzultáciou. Najskôr sa presne definuje účel využitia, rozpočet a technické požiadavky. Následne firma pripraví návrh riešenia a cenovú ponuku. Po schválení sa kontajner upraví v priestoroch spoločnosti alebo priamo na mieste realizácie – najmä ak ide o spájanie viacerých modulov.

Doprava bez komplikácií

HAGRO ORAVA zabezpečuje dopravu po celom Slovensku aj do okolitých krajín. Vykládka môže prebehnúť hydraulickou rukou alebo si zákazník zabezpečí žeriav podľa konkrétnych podmienok.

„Vopred zákazníkov informujeme o technických požiadavkách, aby doručenie prebehlo bez komplikácií,“ dopĺňa Hojo.

Kontajnery je možné osobne si prezrieť v skladoch v Žiline, Sládkovičove, Košiciach a Dolnom Kubíne.

Z dočasného riešenia trvalé zázemie

Zaujímavé je, že mnohé projekty, ktoré vznikli ako provizórne riešenie, sa postupne stali dlhodobými. „Menšia stavebná firma si objednala kancelársky kontajner ako dočasné zázemie. Po dvoch rokoch ho rozšírila o ďalší modul a vytvorila plnohodnotné administratívne priestory,“ uvádza príklad Hojo.

Trend: modulárne bývanie a flexibilné priestory

Rastie záujem o modulárne bývanie, záhradné kancelárie, coworkingové priestory či kombinovanie viacerých kontajnerov do väčších celkov. Podľa obchodného manažéra bude dopyt po mobilných priestoroch naďalej rásť.

 

„Rýchlosť realizácie, cenová dostupnosť a možnosť premiestnenia sú v dnešnej dynamickej dobe veľkou výhodou. Kontajnery sa stávajú plnohodnotnou alternatívou ku klasickej výstavbe,“ uzatvára Hojo.

Lodné kontajnery už dávno nie sú len oceľové boxy v prístavoch. Dnes predstavujú moderné, praktické a rýchlo realizovateľné riešenie priestoru - či už ide o podnikanie, skladovanie alebo nové formy bývania.

A práve tam, kde je dôležitý čas, mobilita a efektivita investície, dávajú kontajnery najväčší zmysel.

Odporúčané
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár 2. marca 2026 o 17:30
Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Odporúčané
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu 1. marca 2026 o 14:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
Refresher Club
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
dnes o 10:30
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Storky
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Lifestyle news
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred hodinou
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
pred 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 3 hodinami
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
dnes o 14:03
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
VIDEO: Scary Movie 6 prichádza s oficiálnym trailerom. Vracajú sa obľúbené postavy a poriadna dávka bizáru
dnes o 11:19
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Apple odhalil nový iPhone 17e. Má byť výkonnejší, odolnejší a dostupnejší ako iné modely
dnes o 09:22
Poznáme tváre ďalších postáv seriálovej adaptácie hry God of War. K už známym hercom sa pridá aj Angličan z Bridgertonu
dnes o 08:46
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
včera o 16:02
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko Peniaze Polícia SR
Viac
Virtuálna pokladnica v mobile už prijíma aj QR platby. Finančná správa spustila novú funkciu
pred 32 minútami
Slovensko vedie v európskom rebríčku vlastníctva nehnuteľností. To neznamená vyššiu kvalitu bývania
pred hodinou
Samsung ukončuje výrobu na Slovensku. Štát stratí 20 miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
Refresher Club
Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
pred 2 dňami
Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch
Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch
26. 2. 2026 11:16
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
27. 2. 2026 11:55
Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola
Refresher Club
Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola
26. 2. 2026 11:00
Fenomén tradwifes z Instagramu: Mladé ženy zostávajú doma, aby sa starali o muža a domácnosť. Podľa výskumníkov volajú o pomoc
Refresher Club
Fenomén tradwifes z Instagramu: Mladé ženy zostávajú doma, aby sa starali o muža a domácnosť. Podľa výskumníkov volajú o pomoc
26. 2. 2026 19:00
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
V spolupráci
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
pred 3 dňami
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
včera o 14:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
23. 2. 2026 15:30
Viac z Gastro Všetko
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
pred 2 dňami
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
23. 2. 2026 12:36

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
pred 10 minútami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Cynthia Tóthová a Kristína Víglaská, ktoré môžeš poznať nielen zo sociálnych sietí, ale aj z televíznych obrazoviek.
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 hodinami
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026. Tieto mená hýbu kultúrou či biznisom
dnes o 12:45
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
PR správa
Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu
dnes o 12:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
včera o 17:30
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
včera o 11:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
dnes o 10:31
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
dnes o 14:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
25. 2. 2026 10:35
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Domov
Zdieľať
Diskusia