Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu

Ako prebieha celý proces kúpy kontajneru?
Prečo čoraz viac firiem aj súkromných osôb využíva lodné kontajnery? Rýchla realizácia, flexibilita, nízke náklady a možnosť úprav na mieru z nich robia modernú alternatívu ku klasickej výstavbe.
Potrebujete sklad, kanceláriu, zázemie na stavbe alebo dočasné bývanie - a potrebujete to rýchlo? V čase, keď je klasická výstavba zdĺhavá a finančne náročná, sa čoraz viac firiem aj súkromných osôb obracia na lodné kontajnery. Spoločnosť HAGRO ORAVA prostredníctvom portálu svetkontajnerov.sk prináša riešenia, ktoré spájajú pevnosť, mobilitu a cenovú efektivitu.
„Našou hlavnou úlohou je ponúknuť rýchle, flexibilné a cenovo efektívne priestorové riešenia. Zákazníci dnes potrebujú priestor okamžite,“ vysvetľuje obchodný manažér Ľubomír Hojo.
Od skladovania po plnohodnotné kancelárie
Základ ponuky tvoria klasické lodné kontajnery v dĺžkach 6 a 12 metrov - nové aj použité. Tie sú určené najmä na bezpečné skladovanie a logistiku. Vďaka pevnej oceľovej konštrukcii zvládajú náročné poveternostné podmienky aj dlhodobé zaťaženie.
Okrem toho firma dodáva:
- obytné a kancelárske kontajnery s izoláciou a elektroinštaláciou
- kontajnerové garáže
- prístrešky na lodné kontajnery
- špeciálne riešenia ako open-top, side door či chladiarenské kontajnery
- lodné minikontajnery vhodné do záhrady alebo na chatu
Rozdiely medzi jednotlivými typmi spočívajú najmä vo veľkosti, technickom stave, vybavení a účele využitia.
Sklad verzus kancelária, rozdiel je v komforte
Kým štandardný lodný kontajner slúži primárne na bezpečné uskladnenie materiálu či tovaru, obytný alebo kancelársky kontajner je prispôsobený na pobyt osôb.
„Obytný kontajner je tepelne izolovaný, vybavený elektroinštaláciou, osvetlením a podľa potreby aj kúrením či klimatizáciou. Hlavný rozdiel je v úrovni komfortu a účele využitia,“ vysvetľuje Hojo.
Takéto riešenie dnes využívajú najmä stavebné firmy ako zázemie na projektoch, výrobné podniky ako dočasné kancelárie či logistické spoločnosti ako flexibilné skladové jednotky.
Pevnosť, ktorá vznikla pre oceán
Lodné kontajnery boli pôvodne navrhnuté pre námornú prepravu. Už z výroby preto spĺňajú vysoké nároky na pevnosť, nosnosť a odolnosť voči vetru, dažďu či mrazu. Pri použitých kontajneroch kladie firma dôraz na dôkladnú kontrolu technického stavu.
„Zákazník musí dostať spoľahlivý a tesný kus bez skrytých nedostatkov,“ zdôrazňuje Hojo.
Pri individuálnych úpravách sa zároveň dbá na zachovanie statiky konštrukcie a ochranu proti korózii.
Úpravy na mieru sú dnes štandardom
Jedným z najväčších benefitov kontajnerových riešení je ich modularita. Spoločnosť bežne realizuje spájanie viacerých kontajnerov do jedného otvoreného priestoru.
„Odstraňujeme vnútorné steny, profesionálne zatesníme spoje a interiér upravíme podľa potrieb zákazníka – napríklad novou podlahou, izoláciou či ďalším vybavením,“ opisuje Hojo zo spoločnosti HAGRO ORAVA.
Takto vznikajú väčšie kancelárske priestory, modulárne administratívne budovy alebo zázemie pre firmy.
Ako prebieha celý proces?
Každý projekt začína konzultáciou. Najskôr sa presne definuje účel využitia, rozpočet a technické požiadavky. Následne firma pripraví návrh riešenia a cenovú ponuku. Po schválení sa kontajner upraví v priestoroch spoločnosti alebo priamo na mieste realizácie – najmä ak ide o spájanie viacerých modulov.
Doprava bez komplikácií
HAGRO ORAVA zabezpečuje dopravu po celom Slovensku aj do okolitých krajín. Vykládka môže prebehnúť hydraulickou rukou alebo si zákazník zabezpečí žeriav podľa konkrétnych podmienok.
„Vopred zákazníkov informujeme o technických požiadavkách, aby doručenie prebehlo bez komplikácií,“ dopĺňa Hojo.
Kontajnery je možné osobne si prezrieť v skladoch v Žiline, Sládkovičove, Košiciach a Dolnom Kubíne.
Z dočasného riešenia trvalé zázemie
Zaujímavé je, že mnohé projekty, ktoré vznikli ako provizórne riešenie, sa postupne stali dlhodobými. „Menšia stavebná firma si objednala kancelársky kontajner ako dočasné zázemie. Po dvoch rokoch ho rozšírila o ďalší modul a vytvorila plnohodnotné administratívne priestory,“ uvádza príklad Hojo.
Trend: modulárne bývanie a flexibilné priestory
Rastie záujem o modulárne bývanie, záhradné kancelárie, coworkingové priestory či kombinovanie viacerých kontajnerov do väčších celkov. Podľa obchodného manažéra bude dopyt po mobilných priestoroch naďalej rásť.
„Rýchlosť realizácie, cenová dostupnosť a možnosť premiestnenia sú v dnešnej dynamickej dobe veľkou výhodou. Kontajnery sa stávajú plnohodnotnou alternatívou ku klasickej výstavbe,“ uzatvára Hojo.
Lodné kontajnery už dávno nie sú len oceľové boxy v prístavoch. Dnes predstavujú moderné, praktické a rýchlo realizovateľné riešenie priestoru - či už ide o podnikanie, skladovanie alebo nové formy bývania.
A práve tam, kde je dôležitý čas, mobilita a efektivita investície, dávajú kontajnery najväčší zmysel.