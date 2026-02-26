Hlavné témy
včera 26. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 9:33

Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola

Lenka má svadobný salón: Nájom v Bratislave mám 3-krát vyšší ako v Prahe, v mínuse som od začiatku podnikania nebola
Zdroj: Refresher
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Diskutovať
Lenka Brišiaková porozprávala nielen o zákulisí svadobného biznisu, ale aj o tom, aké náročné je vybudovať luxusný salón od úplnej nuly a prečo sa rozhodla presunúť svoje podnikanie z Prahy do Bratislavy.

Lenka Brišiaková pôsobila roky ako modelka a počas svojej kariéry často fotila pre svadobné salóny. Pravidelne sa dostávala do kontaktu so svadobnými šatami a práve to v nej prebudilo vášeň pre tento priemysel.

Skúsenosti na otvorenie vlastného biznisu zbierala v Kapskom Meste, kde študovala prestížnu školu svadobného plánovania a stážovala u svetových odborníkov. Hoci si dlho netrúfala na vlastný salón, zlom prišiel v momente, keď sa ocitla na životnom dne. „Zažila som úmrtie blízkeho, rozchod a k tomu mi nepredĺžili zmluvu v práci. Povedala som si, že je to teraz alebo nikdy,“ hovorí pre Refresher.

Svoj prvý salón Lovespell Bridal otvorila pred dvoma rokmi v Prahe, kde si ho vlastnoručne zrekonštruovala. V s[4asnosti pôsobí v Bratislave, hoci priznáva, že nájsť tu priestor bolo kvôli vysokým nájmom náročné. „Ceny sú v Bratislave dvoj až trojnásobne vyššie ako v Prahe. Môj pražský salón bol trikrát lacnejší než tento,“ vysvetľuje rozdiel medzi českým a slovenským trhom.

Podnikanie s luxusným tovarom však nie je len o kráse a romantike. Lenka hovorí o skrytých investíciách, clách a boji o spolupráce so svetovými značkami. „Nie je to štandardný obchod. Musela som písať desiatkam značiek, či vôbec majú záujem so mnou spolupracovať a posielať im fotky môjho salónu,“ opisuje, ako to v tomto odvetví funguje.

Lenka má aktuálne svoj salón v Bratislave, no pôvodne začala s podnikaním v Prahe.
Lenka má aktuálne svoj salón v Bratislave, no pôvodne začala s podnikaním v Prahe. Zdroj: Refresher

Pôvodne si mala salón v Prahe. Dnes už úspešne podnikáš v Bratislave. Čo bolo tým úplne prvým impulzom, že si sa rozhodla vstúpiť práve do sveta svadobného biznisu?

Asi pred 10 rokmi, som robila modelku. Počas mojej modelingovej kariéry bolo mojím hlavným zameraním práve fotenie svadobných šiat. To bolo gro mojej práce. Milovala som ten pocit, keď som prišla do svadobného salónu, dali mi papučky a ja som si tie šaty skúšala. Potom som ich predvádzala, fotila a naozaj som mala na sebe stovky rôznych modelov. Strašne sa mi páčila tá atmosféra salónu. Je to celé také pekné, dievčenské a romantické.

Domov
Zdieľať
Diskusia