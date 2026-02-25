Šmolki sa tentoraz predstaví vo formáte 2 vs. 2, kde spojí sily so Samírom Smaali proti dvojici Mikefitko a Rigodanzo.
Len včera organizácia Fight Night Challenge zverejnila titulový zápas Piráta a Tlkanca, ktorý sa odohrá na najbližšom turnaji už 9. mája. Najnovšie si však pripravila ďalší atraktívny duel – divácky lákavý zápas 2 vs. 2: Šmolki13K & Samir Smaali proti dvojici Mikefitko & Rigodanzo.
Mikefitko a Patrik Rigodanzo nie sú fanúšikom FNC neznámi. V minulosti si ich už mohol vidieť v podobnej výzve, keď sa spolu s Patrikom Lakatošom postavili proti súčasnému držiteľovi OG opasku Erikovi Tlkancovi. Tentoraz ich však čaká úplne iná skúška.
Svoj zápas už má za sebou aj Šmolki, ktorý si v organizácii pripísal víťazstvo, a Samir je profesionálny MMA zápasník. Vo FNC sme už v minulosti videli netradičné formáty ako 3 vs. 1 či 2 vs. 1, no tento duel je svojím zložením opäť niečím výnimočný.
Ktorá z dvojíc si pripíše výhru, sa dozvieme už v máji na galavečeri Fight Night Challenge 11 v Tipos Aréne. Fanúšikov tam čaká viac než šesť hodín plných boxu.
Ak nechceš o nič prísť, lístky nájdeš na predpredaj.sk. S kódom „PRVAVLNA12“ navyše získaš zľavu. A ak chceš sledovať, ako sa rivalita medzi bojovníkmi vyvíja, dnes o 18:00 sa uskutoční aj tlačová konferencia v Auparku.