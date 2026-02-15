Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. februára 2026 o 8:15
Čas čítania 3:07

Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Ostravar Aréna sa v sobotu večer otriasla v základoch. Oktagon sa do „najtvrdšieho mesta republiky“ vrátil s nabitou kartou, ktorá priniesla množstvo strhujúcich momentov.

Sobotný turnaj Oktagon 84 sa niesol v znamení smoly pre väčšinu českých bojovníkov – na prvého českého víťaza si totiž fanúšikovia a fanúšičky v vypredanej aréne museli počkať až do siedmeho zápasu. Aj tak však bolo postarané o atraktívne zápasy. Stali sme sa svedkami ukončenia za krátkych 55 sekúnd, trojkolovej bitky a po tvrdej bombe z otočky spoznali meno nového šampióna. Pozri sa, čo všetko akcia ponúkla.

oktagon84 oktagon84 oktagon84 oktagon84
Zobraziť galériu
(13)

Trpká noc pre českých bojovníkov

Galavečer odštartoval stretom dvoch debutantov v Oktagone – sily si v ňom pomerali Oskar Staszczak z Poľska a český zástupca Adam Havran. 

Havran začal aktívne a Poliaka dostal rýchlo na zem, z výhodnej pozície však príliš nevyťažil. Staszczak boj rýchlo otočil a nakoniec tiež potvrdil pozíciu favorita. Obaja si v 15 minútach siahli na dno síl, v troch kolách však väčšiu dominanciu preukázal poľský zápasník, ktorý si tak vyslúžil jasnú výhru na body. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Extrémne vyrovnaný zápas priniesla bitka domáceho Lukáša Zavičáka, ktorý vyzval rakúskeho zástupcu Daniela Schordjeho. Druhý z menovaných prijal ponuku na zápas iba päť dní pred jeho konaním, aj napriek tomu však svoju premiéru v Oktagone zvládol úspešne. Bodových rozhodcov presvedčil najmä vďaka väčšiemu tlaku, tvrdosti a presnosti v postoji až v poslednom kole, ktoré v tesnej bitke rozhodovalo o víťazovi. Pre neho ide o dôležitý skalp, ktorý pre neho predstavuje už desiatu výhru v kariére. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Ukončenie za necelú minútu

Prvé ukončenie večera oslavoval Endrit Brajshori. Ten svojmu súperovi Petrovi Bartoňkovi zasadil hneď v úvodných sekundách tvrdú ranu, po ktorej Čech padol do pletiva. Brajshori v neúprosnom tlaku pokračoval a nasadil nekompromisné škrtenie. Na časomiere ubehlo len 55 sekúnd.

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Mladý talent Vašek Klimša šiel do boja s veľkou podporou domácich fanúšikov, ktorí verili, že „Lenochod“ dokáže nadviazať na svoju poslednú expresnú výhru z Brna. To sa ale nestalo. Poľský bojovník Brajan Przysiwek bol i cez výškovú prevahu Klimšu úspešnejší v postoji a svoju výhru na body si posvetil i vďaka niekoľkým takedownom. Český bojovník tak prvýkrát spoznal chuť porážky, zatiaľ čo Przysiwek oslávil prvú výhru v organizácii. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Prelims kartu završila bitka domáceho oblíbenca Jana Širokého, ktorý asi cez masívne povzbudzovanie tribún nestačil na Františka Fodora. Slovenský bojovník sa vrátil na víťaznú vlnu a po troch kolách dominancie hlavne v postoji zápas ovládol. Široký sa v treťom kole postaral o výstavný takedown, na výhru už však nedosiahol. Fodor odišiel z klietky so zaslúženým víťazstvom a prelomil sériu prehier.

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

A smola českých bojovníkov pokračovala aj naďalej. Skúsený zverenec Andrého Reindersa Matěj Kuzník podľahol mladému talentu Hafenimu Nafukovi, ktorý domáceho borca šesť sekúnd pred koncom druhého kola uškrtil. Pre „Namibijskú nočnú moru“ ide už o piatu výhru na pôde organizácie a už teraz vyhliada svoje ďalšie možné obete. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Ostrá prestrelka nadchla fanúšikov

Prvým českým víťazom večera sa stal Jakub Batfalský. Ten sa s Eugenom Black-Dellom podpísal pod strhujúcu trojkolovú prestrelku, ktorá patrila k najpútavejším zápasom večera. Po troch kolách však nemohlo byť pochyb o víťazstve Batfalského, ktorý skvele využíval výškovú prevahu a hlavne svojim jabom robil súperovi nemalé problémy. Sám síce tiež inkasoval, ale výhru držal pevne v svojich rukách. Od publika po troch kolách zožal obrovský potlesk. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Na úspech prvého českého víťaza už ale nedokázal nadviazať Tomáš Mudroch. Ten si v Oktagone urobil meno vďaka niekoľkým expresným ukončeniam, tentokrát však sám tvrdo narazil. Nemec Fedor Duric ukázal, že je v postoji nebezpečný rovnako ako na zemi a českému súperovi prakticky nedal šancu. Duric trápil domáceho bojovníka na zemi v prvom aj druhom kole, v ktorom rozbehol ground-and-pound a Mudroch nakoniec tvrdým úderom svojho súpera podľahol. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Česká hviezda prelomila sériu prehier

Hlavný predzápas patril Davidovi Kozmovi. Ten sa po troch tvrdých prehrách vrátil do víťazného sedla po tom, čo Jozefa Wittnera porazil na body. Hneď v prvom kole trafil Slovák tvrdý úder, ten však rodák z Karvinej ustál, nenechal sa zlákať do zbytočných prestreliek a zápas takticky ovládol vďaka prevahe na zemi. Po zápase poďakoval fanúšikom, ktorí ho hnali dopredu, a začal tak písať novú kapitolu svojej kariéry. 

oktagon84
Zdroj: OKTAGON MMA

Tvrdé KO v titulovej bitke

Zlatým klincom večera bol titulový zápas veterána Oktagonu Ronalda Paradeisera s brazílskym zápasníkom Kaikom Britom. Ten už si v organizácii pripísal skalpy takých mien ako David Kozma, Andrej Kalšnik alebo Robert Bryczek. A v sobotu k nim pridal ďalšie.

 

Rozhodujúcim úderom celého zápasu sa stal Britov spinning backfist, ktorý sa mu podarilo zasiahnuť v druhom kole priamo na bradu slovenského súpera a toho tým doslova poslal do kolien. Ochromenému Paradeiserovi Brito ešte stihol zasadiť dva rýchle údery, v tej chvíli však už rozhodca priskočil a boj v prospech Brazílca ukončil. 

Bombardér Kaik Brito sa tak stal novým šampiónom váhovky, získal opasok, ktorý už v minulosti vlastnil, a je jasné, že zosadiť ho z trónu nebude pre žiadneho budúceho vyzývateľa vôbec jednoduché.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

