Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. februára 2026 o 19:00
Čas čítania 4:09

Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky

Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
Zdroj: Gemini AI
Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zatiaľ čo v USA má diagnózu ADHD približne každé desiate dieťa a rekordný počet dospelých, v Európe ide podľa oficiálnych čísel o veľmi zriedkavú diagnózu. Američania sa však nerodia s iným mozgom – k ADHD iba pristupujú inak.

„Celý život som mala so sebou veľmi zlý vzťah, nechápala som, prečo ostatným idú niektoré veci tak ľahko. Prečo sa celý život niekde naháňam, strácam, zabúdam, prečo žijem v hanbe a úzkosti.“

Takéto pocity mala Martina, kým sa v dospelosti nedozvedela, že má poruchu osobnosti s hyperaktivitou a impulzivitou. V detstve a tínedžerskom veku trpela. Vyrástla na Slovensku v časoch, keď o ADHD lekári ešte veľa nehovorili. V Európe v porovnaní so Spojenými štátmi diagnostika stále zaostáva.

Zatiaľ čo v USA má diagnózu ADHD približne každé desiate dieťa a rekordný počet dospelých, v Európe ide podľa oficiálnych čísiel o veľmi zriedkavú diagnózu. Američania sa však nerodia s iným mozgom – k ADHD iba pristupujú inak.

Rozdiely sú v tom, kto ho pomenúva, kto ho lieči a kto ho prehliada. V akej krajine sa s ADHD narodíš, často predurčuje to, kedy a či vôbec ti lekári túto diagnózu potvrdia.

úzkost, deprese, vyhoření, psychické zdraví, mentální zdraví ADHD. /Ilustračná foto depresia, úzkosť, psychické problémy, duševné zdravie, žena Lieky
Zobraziť galériu
(7)


Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na odlišné prístupy k diagnostike ADHD v USA a v Európe a priblížime ti, ako sa ADHD môže prejavovať v dospelosti, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Naposledy sme písali o pofiderných injekciách proti starnutiu, ktoré si pichajú známe osobnosti ako Joe Rogan či Jennifer Aniston. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás aj ty vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké je to, žiť roky s ADHD a nevedieť o tom.
  • Prečo v USA diagnostikujú viac prípadov ADHD ako v Európe.
  • Aké sú rozdiely v prístupe k liečbe.
  • Aké kompenzačné mechanizmy môžeš pri ADHD využiť.
  • Aká mobilná aplikácia uľahčuje život Martine trpiacej ADHD.
Odporúčané
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku 29. januára 2026 o 19:00
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky 5. decembra 2025 o 8:30
Odporúčané
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty 6. februára 2026 o 7:30

Príznaky mala väčšinu života

„Väčšinu života som ADHD vnímala len okrajovo – ako diagnózu malých neposlušných chlapcov. Keď odborníci v posledných rokoch začali viac hovoriť o tom, že ADHD môžu mať aj dievčatá, začala som si o tom študovať a zrazu mi všetko do seba zapadlo,“ hovorí Martina.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aké je to, žiť roky s ADHD a nevedieť o tom.
  • Prečo v USA diagnostikujú viac prípadov ADHD ako v Európe.
  • Aké sú rozdiely v prístupe k liečbe.
  • Aké kompenzačné mechanizmy môžeš pri ADHD využiť.
  • Aká mobilná aplikácia uľahčuje život Martine trpiacej ADHD.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 198129 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE MENTÁLNE ZDRAVIE ZDRAVIE
Odporúčame
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
refresher+
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
dnes o 07:00
1
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
refresher+
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
včera o 07:00
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
dnes o 10:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
pred 2 dňami
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
pred 2 dňami
Storky
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Lifestyle news
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
dnes o 16:43
Pes čakal desať rokov pri hrobe majiteľa. Jeho láska zmenila legislatívu v krajine
dnes o 16:01
Legenda Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
dnes o 15:18
Cardi B sa obdarovala hodinkami za šesťcifernú sumu. Sú vyrobené z 18-karátového zlata a zdobí ich 32 dúhových zafírov
dnes o 14:32
Ukrajinského olympionika diskvalifikovali. Odmietol si zložiť prilbu s tvárami obetí ruskej agresie
dnes o 13:46
Legendárna hra Diablo II dostáva veľké rozšírenie po 25 rokoch. Reign of the Warlock prináša novú triedu aj známy hlas
dnes o 13:09
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
dnes o 12:16
Petra Vlhová sa vyjadrila k nedokončenému slalomu a posiela optimistický odkaz. Samotný návrat berie ako víťazstvo
dnes o 11:28
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
dnes o 10:31
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
dnes o 10:00
Spravodajstvo
Počasie Politika Krimi Školstvo
Viac
Jeden z najväčších zamestnávateľov pod Tatrami redukuje zamestnancov. Každý mesiac o prácu príde 30 ľudí
pred 2 hodinami
Čo je to neoprávnené podnikanie a fiktívna živnosť? Mnohí Slováci porušujú zákon, možno o tom ani nevedia
pred 3 hodinami
Štát predáva dva pozemky o výmere 1173 metrov štvorcových. Ležia na strednom Slovensku a sú za výhodnú cenu
pred 3 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
1
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
refresher+
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
4. 2. 2026 18:15
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
6. 2. 2026 7:30
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
pred 2 dňami
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
refresher+
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
včera o 07:00
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
včera o 12:58
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
5. 2. 2026 11:02
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
1. 2. 2026 17:43
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
refresher+
Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
pred 2 hodinami
Zatiaľ čo v USA má diagnózu ADHD približne každé desiate dieťa a rekordný počet dospelých, v Európe ide podľa oficiálnych čísel o veľmi zriedkavú diagnózu. Američania sa však nerodia s iným mozgom – k ADHD iba pristupujú inak.
Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose
Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose
pred 3 hodinami
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
dnes o 16:43
Dubajskej čokoláde odzvonilo: Slováci na Valentína kupujú darčeky, ktoré vydržia
PR správa
Dubajskej čokoláde odzvonilo: Slováci na Valentína kupujú darčeky, ktoré vydržia
dnes o 16:00
Legenda Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Legenda Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
dnes o 15:18
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred 2 dňami
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
dnes o 12:16
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
pred 2 dňami
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 2 dňami
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred 2 dňami
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
pred 3 dňami
1
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia