Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky

Zatiaľ čo v USA má diagnózu ADHD približne každé desiate dieťa a rekordný počet dospelých, v Európe ide podľa oficiálnych čísel o veľmi zriedkavú diagnózu. Američania sa však nerodia s iným mozgom – k ADHD iba pristupujú inak.
„Celý život som mala so sebou veľmi zlý vzťah, nechápala som, prečo ostatným idú niektoré veci tak ľahko. Prečo sa celý život niekde naháňam, strácam, zabúdam, prečo žijem v hanbe a úzkosti.“
Takéto pocity mala Martina, kým sa v dospelosti nedozvedela, že má poruchu osobnosti s hyperaktivitou a impulzivitou. V detstve a tínedžerskom veku trpela. Vyrástla na Slovensku v časoch, keď o ADHD lekári ešte veľa nehovorili. V Európe v porovnaní so Spojenými štátmi diagnostika stále zaostáva.
Rozdiely sú v tom, kto ho pomenúva, kto ho lieči a kto ho prehliada. V akej krajine sa s ADHD narodíš, často predurčuje to, kedy a či vôbec ti lekári túto diagnózu potvrdia.
- Aké je to, žiť roky s ADHD a nevedieť o tom.
- Prečo v USA diagnostikujú viac prípadov ADHD ako v Európe.
- Aké sú rozdiely v prístupe k liečbe.
- Aké kompenzačné mechanizmy môžeš pri ADHD využiť.
- Aká mobilná aplikácia uľahčuje život Martine trpiacej ADHD.
Príznaky mala väčšinu života
„Väčšinu života som ADHD vnímala len okrajovo – ako diagnózu malých neposlušných chlapcov. Keď odborníci v posledných rokoch začali viac hovoriť o tom, že ADHD môžu mať aj dievčatá, začala som si o tom študovať a zrazu mi všetko do seba zapadlo,“ hovorí Martina.
