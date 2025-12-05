Vaginizmus často partnerom úplne znemožňuje pohlavný styk.
„Prvýkrát to so mnou trochu zarezonovalo, keď som počas menštruácie chcela použiť tampón a nedarilo sa mi to. Napriek tomu som tomu vtedy neprikladala veľkú váhu, pretože som si hovorila, že to buď neviem, alebo že musím počkať až po prvom styku, že to potom pôjde lepšie," hovorí Eva, ktorá dnes už vie, že to bol u nej prvý znak vaginizmu.
Až s prvým partnerom si začala uvedomovať, že bolesť pri každom pokuse o penetráciu nie je normálna a že jej telo na styk reaguje výrazne inak, než očakávala. „Nejaký čas som si myslela, že to k prvému sexu patrí, a trvalo mi, než som zistila, čo je príčinou," hovorí. Eva postupne začala zisťovať, že nejde len o jednorazový nepríjemný pocit. Ako sama spomína, bola naštvaná, že sa o vaginizme dozvedela neskoro, hoci ide o tému, ktorá sa týka množstva žien.
„Vaginizmus je stiahnutie, kontrakcia vaginálnych svalov, respektíve svalov poševného vchodu, ktorá znemožňuje prienik penisu do vagíny, a to nielen penisu, ale aj prstu či gynekologických nástrojov," hovorí sexuológ Petr Weiss.
Eva sa o svojom probléme začala otvorene rozprávať s gynekologičkou až niekoľko mesiacov po tom, ako si uvedomila, že by mohlo ísť o vaginizmus. K iným odborníkom, napríklad k sexuológovi, napokon nikdy nešla a rozhodla sa skúsiť liečbu sama.
