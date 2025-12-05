Kategórie
dnes 5. decembra 2025 o 8:30
Čas čítania 6:44

Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky

Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
Zdroj: Pexels/ Cliff Booth
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Vaginizmus často partnerom úplne znemožňuje pohlavný styk.

„Prvýkrát to so mnou trochu zarezonovalo, keď som počas menštruácie chcela použiť tampón a nedarilo sa mi to. Napriek tomu som tomu vtedy neprikladala veľkú váhu, pretože som si hovorila, že to buď neviem, alebo že musím počkať až po prvom styku, že to potom pôjde lepšie," hovorí Eva, ktorá dnes už vie, že to bol u nej prvý znak vaginizmu.

Až s prvým partnerom si začala uvedomovať, že bolesť pri každom pokuse o penetráciu nie je normálna a že jej telo na styk reaguje výrazne inak, než očakávala. „Nejaký čas som si myslela, že to k prvému sexu patrí, a trvalo mi, než som zistila, čo je príčinou," hovorí. Eva postupne začala zisťovať, že nejde len o jednorazový nepríjemný pocit. Ako sama spomína, bola naštvaná, že sa o vaginizme dozvedela neskoro, hoci ide o tému, ktorá sa týka množstva žien.

tampón
Zdroj: Pexels/Laker
V tomto článku si prečítaš:
  • Čo je vaginizmus a aké môže mať príčiny.
  • Ako tento problém ovplyvňuje partnerský a sexuálny život.
  • Čo pomohlo Eve pri riešení problému a či sa jej podarilo dosiahnuť bezbolestnú penetráciu.
  • Prečo je pre Evu prakticky nemožné zažiť one-night stand.
  • Aké sú odporúčania uznávaného sexuológa.
  • Či vedú páry viesť uspokojivý sexuálny život aj bez penetrácie.

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia.

„Vaginizmus je stiahnutie, kontrakcia vaginálnych svalov, respektíve svalov poševného vchodu, ktorá znemožňuje prienik penisu do vagíny, a to nielen penisu, ale aj prstu či gynekologických nástrojov," hovorí sexuológ Petr Weiss.

Eva sa o svojom probléme začala otvorene rozprávať s gynekologičkou až niekoľko mesiacov po tom, ako si uvedomila, že by mohlo ísť o vaginizmus. K iným odborníkom, napríklad k sexuológovi, napokon nikdy nešla a rozhodla sa skúsiť liečbu sama. 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE RODINA, VZŤAHY, SEX SEXUALITA ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
