Trápi ťa malá medzera medzi zubami, nerovný okraj alebo si len želáš krajší úsmev bez invazívneho zásahu? Moderná stomatológia má riešenie, ktoré je rýchle, šetrné a nemusí stáť tisíce.
Kompozitná korekcia – reč je o metóde, pri ktorej sa tvar alebo farba zubov upravuje kompozitným (bondovacím) materiálom. Nie každý má totiž úsmev ako z reklamy na zubnú pastu. Kým niekto rieši rovnosť chrupu strojčekom, iným prekážajú detaily ako tvar, veľkosť či medzery medzi zubami.
Nedávno sme ti priniesli článok o zubných strojčekoch, ktoré pomáhajú s vyrovnaním chrupu. Niekedy však problém nie je len v postavení zubov, ale aj v ich tvare či veľkosti. Rekonštrukcia chrupu korunkami alebo porcelánovými fazetami, ktorú podstúpili aj celebrity, je invazívna a často aj finančne náročná.
Obdobnou metódou sú aj kompozitné fazety, ktoré pokrývajú celú prednú plochu zuba a vyžadujú systematickejší prístup. Zatiaľ čo kompozitná korekcia je vhodná skôr na menšie estetické opravy alebo korekcie jedného alebo niekoľkých zubov, kompozitné fazety sa používajú pri rozsiahlejších zmenách úsmevu a často sa aplikujú na viaceré zuby naraz.
Rieši široké spektrum problémov
Ján Dobeš zo zubnej kliniky Dental Centrum Dobeš v Bratislave vysvetľuje, že
„ide o typ stomatologického ošetrenia, pri ktorom lekár pokrýva viditeľnú časť zuba kompozitným materiálom (tzv. biela plomba) za účelom vylepšenia estetických aj funkčných vlastností zuba. Spravidla sa zhotovuje priamou metódou, čiže nanášaním jednotlivých vrstiev priamo na zuby a ich svetelnou polymerizáciou.“
