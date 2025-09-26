Kategórie
dnes 26. septembra 2025 o 8:00
Čas čítania 5:22
Radka Klučárová

Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce

Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
Zdroj: @haymarketdentaledinburgh (TikTok)
ZDRAVIE KRÁSA ZDRAVIE ZUBÁRI
Trápi ťa malá medzera medzi zubami, nerovný okraj alebo si len želáš krajší úsmev bez invazívneho zásahu? Moderná stomatológia má riešenie, ktoré je rýchle, šetrné a nemusí stáť tisíce.

Kompozitná korekcia – reč je o metóde, pri ktorej sa tvar alebo farba zubov upravuje  kompozitným (bondovacím) materiálom. Nie každý má totiž úsmev ako z reklamy na zubnú pastu. Kým niekto rieši rovnosť chrupu strojčekom, iným prekážajú detaily ako tvar, veľkosť či medzery medzi zubami.

Nedávno sme ti priniesli článok o zubných strojčekoch, ktoré pomáhajú s vyrovnaním chrupu. Niekedy však problém nie je len v postavení zubov, ale aj v ich tvare či veľkosti. Rekonštrukcia chrupu korunkami alebo porcelánovými fazetami, ktorú podstúpili aj celebrity, je invazívna a často aj finančne náročná.

V Refresheri pravidelne píšeme o téme zdravia, kráse aj vzťahoch. Ak ťa tieto témy bavia a chceš sa dozvedieť viac, pridaj sa do klubu Refresher+. Robiť kvalitnú tvorbu môžeme iba vďaka tvojej podpore. Ak máš zuby zdravé, no rád by si upravil len niekoľko detailov, riešením môže byť korekcia pomocou bondovacieho (kompozitného) materiálu.

V zahraničí túto metódu nájdeš pod pojmom bonding. Na Slovensku ju stomatológovia často označujú ako kompozitnú korekciu alebo kompozitnú výplň, pretože pri nej používajú rovnaký materiál ako pri estetických plombách. Ide o rýchlu a šetrnú úpravu tvaru, veľkosti či farby zubov, ktorá väčšinou nevyžaduje brúsenie skloviny. V niektorých prípadoch je však mierna preparácia nevyhnutná.

Obdobnou metódou sú aj kompozitné fazety, ktoré pokrývajú celú prednú plochu zuba a vyžadujú systematickejší prístup. Zatiaľ čo kompozitná korekcia je vhodná skôr na menšie estetické opravy alebo korekcie jedného alebo niekoľkých zubov, kompozitné fazety sa používajú pri rozsiahlejších zmenách úsmevu a často sa aplikujú na viaceré zuby naraz.
kompozitná korekcia
Zdroj: @emilyolden (TikTok)
Rieši široké spektrum problémov

Ján Dobeš zo zubnej kliniky Dental Centrum Dobeš v Bratislave vysvetľuje, že
„ide o typ stomatologického ošetrenia, pri ktorom lekár pokrýva viditeľnú časť zuba kompozitným materiálom (tzv. biela plomba) za účelom vylepšenia estetických aj funkčných vlastností zuba. Spravidla sa zhotovuje priamou metódou, čiže nanášaním jednotlivých vrstiev priamo na zuby a ich svetelnou polymerizáciou.“

Náhľadový obrázok: @maisondental, @emilyolden (TikTok)
