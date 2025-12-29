Kategórie
dnes 29. decembra 2025 o 8:30
Čas čítania 7:12

Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?

Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
Zdroj: Refresher
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Čo si o virálnych trendoch myslia odborníci a akú som mala s nimi osobnú skúsenosť?

Určite poznáš tento scenár. Je večer, ležíš unavený v posteli a a aj napriek tomu, že by si mal dávno spať, scrolluješ TikTok. Ak je tvoja For You Page podobná tej mojej, pravdepodobne si denne zahltený desiatkami videí o zdraví, wellnesse a starostlivosti o svoje telo či pleť. Sociálnymi sieťami sa šíria videá, ktoré radia nielen o tom ako sa starať o zovňajšok, ale dávajú aj medicínske rady, ktoré by mali prospieť tvojmu zdraviu.

Problémom môže byť, že sa často inšpirujeme od ľudí, ktorí nie sú lekári a o tom ako skutočne funguje ľudské telo nemajú žiadne poňatie. Cítiš sa nafúknutý? Vyskúšaj piť každé ráno unikátny drink s názvom „internal shower.“ Máš pocit, že máš žlté zuby a boľavé ďasná? Preplachuj si každé ráno ústa kokosovým olejom. Bolieva ťa hlava a máš úzkosti? Nalep si kovové semienka na ucho a všetko bude v poriadku.

Sú ich naozaj desiatky. Spolu s odborníkmi som sa však pozrela na tri spomínané trendy, niektoré som aj vyskúšala a v tomto článku ti prinášam odpovede na to či sú tieto trendy zdravé, či ich odporúčajú odborníci a sú skutočne zdraviu prospešné a funkčné.

1. Internal Shower - Pitie vody s chia semiačkami a citrónom

Sľúbený výsledok: Ploché brucho a detox čriev

Ak si na TikToku zachytil hashtag #internalshower, pravdepodobne si už videl video ako niekto pije nápoj gélovej konzistencie s chia semiačkami. Tento trend sa stal hitom najmä pred letnou sezónou, keď sa ľudia snažia zbaviť nafúknutého brucha.

Ako na to?

Recept na tento „zázračný“ nápoj je skutočne jednoduchý a všetky ingrediencie máš pravdepodobne doma. Do veľkého pohára vody nasypeš dve  čajové lyžice chia semienok a vytlačíš šťavu z polovice citróna. Kľúčom je nechať zmes odstáť aspoň 15- 25 minút. Počas tohto času semienka napučia a obalia sa slizovitou vrstvou. Influenceri tvrdia, že táto hmota prejde tvojimi črevami ako „sprcha", ktorá odstráni všetky toxíny a pomôže telo vyčistiť.

Príprava tohto drinku je mimoriadne jednoduchá a potrebuješ len vodu, citrón a chia semiačka.
Príprava tohto drinku je mimoriadne jednoduchá a potrebuješ len vodu, citrón a chia semiačka. Zdroj: Pinterest/ Thamara Alkmim

Aká je moja osobná skúsenosť?

Keďže ma niekedy trápi nafukovanie a väčšie spodné bruško, rozhodla som sa tento trend vyskúšať aj ja. Vodu s chia semiačkami a citrónom som pila asi mesiac. Osobne som si zmes pripravila vždy večer predtým a nechala si nápoj odstáť celú noc.

FYZICKÉ ZDRAVIE SOCIÁLNE SIETE TIKTOK ZDRAVIE
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 dňami
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
15. 12. 2025 17:00
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
15. 12. 2025 8:45
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
15. 12. 2025 9:18
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
16. 12. 2025 14:00
