Čo si o virálnych trendoch myslia odborníci a akú som mala s nimi osobnú skúsenosť?
Určite poznáš tento scenár. Je večer, ležíš unavený v posteli a a aj napriek tomu, že by si mal dávno spať, scrolluješ TikTok. Ak je tvoja For You Page podobná tej mojej, pravdepodobne si denne zahltený desiatkami videí o zdraví, wellnesse a starostlivosti o svoje telo či pleť. Sociálnymi sieťami sa šíria videá, ktoré radia nielen o tom ako sa starať o zovňajšok, ale dávajú aj medicínske rady, ktoré by mali prospieť tvojmu zdraviu.
Problémom môže byť, že sa často inšpirujeme od ľudí, ktorí nie sú lekári a o tom ako skutočne funguje ľudské telo nemajú žiadne poňatie. Cítiš sa nafúknutý? Vyskúšaj piť každé ráno unikátny drink s názvom „internal shower.“ Máš pocit, že máš žlté zuby a boľavé ďasná? Preplachuj si každé ráno ústa kokosovým olejom. Bolieva ťa hlava a máš úzkosti? Nalep si kovové semienka na ucho a všetko bude v poriadku.
Sú ich naozaj desiatky. Spolu s odborníkmi som sa však pozrela na tri spomínané trendy, niektoré som aj vyskúšala a v tomto článku ti prinášam odpovede na to či sú tieto trendy zdravé, či ich odporúčajú odborníci a sú skutočne zdraviu prospešné a funkčné.
1. Internal Shower - Pitie vody s chia semiačkami a citrónom
Ak si na TikToku zachytil hashtag #internalshower, pravdepodobne si už videl video ako niekto pije nápoj gélovej konzistencie s chia semiačkami. Tento trend sa stal hitom najmä pred letnou sezónou, keď sa ľudia snažia zbaviť nafúknutého brucha.
Ako na to?
Recept na tento „zázračný“ nápoj je skutočne jednoduchý a všetky ingrediencie máš pravdepodobne doma. Do veľkého pohára vody nasypeš dve čajové lyžice chia semienok a vytlačíš šťavu z polovice citróna. Kľúčom je nechať zmes odstáť aspoň 15- 25 minút. Počas tohto času semienka napučia a obalia sa slizovitou vrstvou. Influenceri tvrdia, že táto hmota prejde tvojimi črevami ako „sprcha", ktorá odstráni všetky toxíny a pomôže telo vyčistiť.
Aká je moja osobná skúsenosť?
Keďže ma niekedy trápi nafukovanie a väčšie spodné bruško, rozhodla som sa tento trend vyskúšať aj ja. Vodu s chia semiačkami a citrónom som pila asi mesiac. Osobne som si zmes pripravila vždy večer predtým a nechala si nápoj odstáť celú noc.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či sa podľa nutričnej terapeutky naozaj môžeš zbaviť nafúknutého brucha pomocou pitia vody s chia semiačkami.
- Aký mal nápoj z chia semiačok a citróna vplyv na moje telo.
- Či si podľa stomatológa dokážeš vybieliť zuby pomocou preplachovania úst kokosovým olejom.
- Aké výsledky prinieslo preplachovanie úst olejom mne a prečo v ňom budem pokračovať.
- Čo si myslí neurologička a terapeutka tradičnej čínskej medicíny o ear seedingu a prečo neodporúčajú domácu aplikáciu.
- Či môže domáca aplikácia ušných semiačok prehĺbiť už pretrvávajúce problémy ako sú bolesti hlavy.