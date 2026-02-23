KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?

Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
Trúfneš si na 12 z 12?
Koľkokrát už si si povedal*a, že Slovensko poznáš ako svoju dlaň a že už ti nemá čo ponúknuť? Tento kvíz ťa s veľkou pravdepodobnosťou presvedčí o opaku.
Vydaj sa s nami na netradičnú prechádzku mestami, počas ktorej si otestuješ svoju schopnosť rozpoznať charakteristické ulice, námestia alebo pamiatky. Dokážeš rozpoznať, kde sa nachádzaš len na základe fotky? Odpovedz správne a ukáž, že máš slovenskú geografiu v malíčku.
