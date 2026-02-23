Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 23. februára 2026 o 9:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?

Trúfneš si na 12 z 12?

Koľkokrát už si si povedal*a, že Slovensko poznáš ako svoju dlaň a že už ti nemá čo ponúknuť? Tento kvíz ťa s veľkou pravdepodobnosťou presvedčí o opaku.

Vydaj sa s nami na netradičnú prechádzku mestami, počas ktorej si otestuješ svoju schopnosť rozpoznať charakteristické ulice, námestia alebo pamiatky. Dokážeš rozpoznať, kde sa nachádzaš len na základe fotky? Odpovedz správne a ukáž, že máš slovenskú geografiu v malíčku. 

Okrem toho, že sa niečo nové dozvieš, kvíz ťa možno inšpiruje aj k spoznávaniu nových slovenských miest. So Smart účtom od ČSOB je teraz cestovanie po Slovensku ešte jednoduchšie. V aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť pohodlne parkovanie, lístky na MHD alebo vlak. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy či PPV kódy na streamovanie MMA zápasov. 

Aktuálne môžeš využiť napríklad jednodňovú lyžovačku na Stuhlecku s dopravou zdarma, bielenie zubov v Dr. Úsmev či lístok zdarma na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat. 

Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.
Aktivuj ČSOB SMART PREDPLATNÉ
Kvíz
Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Zdroj: Google Maps
1 12
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Bratislava
Bardejov
Košice
Kde na Slovensku nájdeš túto ulicu?
Zdroj: Google Maps
2 12
Kde na Slovensku nájdeš túto ulicu?
Kremnica
Spišské Podhradie
Banská Štiavnica
Toto nádherné námestie sa nachádza v historickom meste zapísanom v zozname UNESCO. V ktorom?
Zdroj: Google Maps
3 12
Toto nádherné námestie sa nachádza v historickom meste zapísanom v zozname UNESCO. V ktorom?
Levoča
Trenčín
Podbiel
Prechádzka touto malebnou dedinkou pohladí tvoje vnútorné dieťa. Kam musíš zamieriť, ak si chceš užiť nostalgické pohľady?
Zdroj: Google Maps
4 12
Prechádzka touto malebnou dedinkou pohladí tvoje vnútorné dieťa. Kam musíš zamieriť, ak si chceš užiť nostalgické pohľady?
Vlkolínec
Zuberec
Pružina
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Zdroj: Google Maps
5 12
Do ktorého slovenského mesta musíš prísť, ak sa chceš prejsť touto ulicou?
Senica
Modra
Jelka
Vieš, ktoré mesto je na obrázku?
Zdroj: Google Maps
6 12
Vieš, ktoré mesto je na obrázku?
Banská Bystrica
Trnava
Prešov
Uhádneš názov mesta zachyteného na obrázku?
Zdroj: Google Maps
7 12
Uhádneš názov mesta zachyteného na obrázku?
Brezno
Pezinok
Poprad
Vieš, ktoré mesto je zachytené na obrázku?
Zdroj: Google Maps
8 12
Vieš, ktoré mesto je zachytené na obrázku?
Lučenec
Nitra
Trnava
Táto historická ulička sa nachádza v známom slovenskom skanzene. Uhádneš v ktorom meste leží?
Zdroj: Google Maps
9 12
Táto historická ulička sa nachádza v známom slovenskom skanzene. Uhádneš v ktorom meste leží?
Vlkolínec
Zuberec
Pribylina
V ktorom slovenskom meste sa ti naskytnú takéto výhľady?
Zdroj: Google Maps
10 12
V ktorom slovenskom meste sa ti naskytnú takéto výhľady?
Kežmarok
Revúca
Štrba
Kde na Slovensku nájdeš toto námestie?
Zdroj: Google Maps
11 12
Kde na Slovensku nájdeš toto námestie?
Banská Štiavnica
Kremnica
Trenčianske Teplice
V ktorom slovenskom meste nájdeš aj toto známe divadlo?
Zdroj: Google Maps
12 12
V ktorom slovenskom meste nájdeš aj toto známe divadlo?
Bratislava
Zvolen
Trnava
Vyhodnotiť kvíz
