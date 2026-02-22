Hlavné témy
včera 22. februára 2026 o 11:30
Čas čítania 11:57

Matúš hľadá pod vodou nezvestných: „Nič nevidíš, telá nájdeš tak, že do nich vrazíš hlavou“ (Rozhovor)

Matúš hľadá pod vodou nezvestných: „Nič nevidíš, telá nájdeš tak, že do nich vrazíš hlavou“ (Rozhovor)
Zdroj: Matúš Galovič/ERDI HaZZ
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Záchranár-potápač Matúš nám v rozhovore povedal, ako pod vodou v podstate naráža do tiel, či mu býva nevoľno, akú majú zastaranú techniku a či už pod vodou bojoval o život.

Matúš Galovič pracuje ako hasič už 20 rokov, z toho 17 ako hasič-záchranár špecialista. Okrem hasenia alebo zásahu pri dopravných nehodách je aj potápačom. Aj napriek jeho službe verejnosti ho spolu s jeho kolegami niektorí ľudia volajú „predraženou pohrebnou službou“. On však do minúty od hlásenia utopenia štartuje auto a robí všetko pre to, aby z vody nevyťahoval mŕtve telo. 

V rozhovore nám prezradil, čo všetko už vytiahol z vody, ako hľadajú telá pod vodou, kde nevidia ani na pol metra, akým fyzickým a psychickým útrapám čelia potápači a ako zvládajú v roku 2026 komunikáciu pomocou lana.

Koľko tiel si už vylovil z vody? 

Asi 30.

Keď pod vodou nájdeš telo, pokúsiš sa ho sám vytiahnuť, alebo ho nejako označíš, vynoríš sa a vyťahujú ho kolegovia na lodi? 

Niekedy sme to robili tak, že sme ho našli, dali signál kolegom a spoločne ho vytiahli na hladinu. V súčasnosti telo označíme bójkou a ideme preč. 

Nie som si istý, či rozumiem správne. Vy tam to telo necháte? Ako dlho a na čo?

Ak tam je telo hodinu, dve a viac, nemá zmysel ho hneď vyťahovať. Už mu nijako nepomôžeme. Ak však ostane pod vodou, lepšie sa zachová, proces rozpadu neprebieha tak rýchlo a patológ, prípadne súdny lekár, tak má viac času telo obhliadnuť a poriadne ho skontrolovať.

Potápač Potápač Potápač Potápač
Zobraziť galériu
(15)

Raz sme mali prípad potápača, ktorého sme hľadali týždeň. Keď sme ho našli, súdny lekár nás požiadal, aby sme telo nechali pod vodou do poslednej chvíle, ešte aj pri brehu. My najmä čakáme na rozhodnutie policajtov, ktorí musia situáciu vyhodnotiť. Ak majú podozrenie na trestný čin, musia to zdokumentovať.

A keď telo nájdete do hodiny od ohláseného topenia?V tom prípade je teoretická šanca, že ho vieme zachrániť, mne sa to však ešte nestalo. Šancu prežiť pod vodou máš do piatich minút, vo veľkej zime, ak sa ti dostatočne spomalí metabolizmus, tak max do desiatich minút, ale je to len teória.

