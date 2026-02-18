Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. februára 2026 o 14:10
Čas čítania 7:18

Juro Danko točí vlogy aj klipy raperom: „So Sameyom máme 50-minútový dokument, ktorý nikdy nevyšiel" (Rozhovor)

Juro Danko točí vlogy aj klipy raperom: „So Sameyom máme 50-minútový dokument, ktorý nikdy nevyšiel“ (Rozhovor)
Zdroj: instagram / @juro.danko
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
V roku 2015 v Nitre uprosil organizátorov koncertu Haha Crew a Pil C-ho, aby mu za video umožnili vstup. Keď video uvidel Yaksha, otvorili sa mu dvere do nového sveta.

Juro Danko, známy ako JD, je inžinier, ktorý sa živí kamerou. Bavia ho športy, po novom box, a celý život strávil na skate. Najviac ho, podľa neho, charakterizuje jeho kreativita. Aj keď ho možno nepoznáš po mene či tvári, určite si videl/a jeho prácu – cez vlogy zo Sameyových tours až po videoklipy či reelská a vlogy pre LOVE THEM, ale aj FCK THEM.

juro danko juro danko juro danko juro danko
Pochádzaš z umeleckej rodiny?

Som hlavne z rodiny plnej inžinierov. Chcel som ísť na vysokú školu, lebo mi to prišlo normálne. Mamina je strojná inžinierka, vie kresliť a veľa fotila, keď som bol malý. A ocino je kreatívny v tom, že robí hrozne veľa vecí a vie opraviť všetko. To ma inšpiruje.

Ako si sa dostal k tvorbe videí?

Hrozne som chcel prilbu na bicykel, ale mama mi kúpila skate. A ten môže za to, že som teraz tu. Začal som najprv točiť skate videá, potom klipy. Požiadal ma Roman Bula z Nitry, nech mu spravím prvý klip. Hovoril som najprv, že je to blbosť, ale teda som to spravil a začal som robiť klipy. A teraz tu sedíme a robíme rozhovor.

Ako reagovali rodičia, keď si sa začal venovať videu?

To bolo ešte na strednej. Chodil som na strednú stavebnú, tiež som vyštudovaný inžinier – pozemné stavby a architektúra. V tej dobe to nebolo normálne povolanie, ale podporovali ma. Chceli však, aby som dokončil školu, a potom, že si môžem robiť, čo chcem.

Uvedomil si si, že sa tomu chceš venovať naplno už vtedy? 

Asi áno. Ja som ešte predtým fingerboardoval a už vtedy som medzi všetkými týmito týpkami vyčnieval, lebo som si robil videá a mal som zaujímavé edity. Mal som 170-tisíc videní na Facebooku alebo 5-tisíc zdieľaní, čo je na tú dobu extrémne veľa. Pozeralo sa to dosť aj v zahraničí. Takže už vtedy som vedel, že ma baví hrať sa s obrazom.

Takže hneď po vysokej si sa tým začal živiť?

Ja som si tým zarábal už na strednej. No išiel som na vysokú, bavilo ma kreslenie, matematika a deskriptívna geometria. Od vysokej som dostal aj štipendium za to, že som pre nich točil videá. Potom som sa presťahoval do Blavy a tu to celé začalo.

Na aké svoje projekty si najviac hrdý?

Asi to bude klip od Sameya. „Cool“ s Benom Cristovaom som točil. Ale so Sameyom spolu trávime veľa času, keď sme na turné. Už to spolu ťaháme asi šiesty rok.

Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor 13. februára 2026 o 9:00

Ten klip sú vlastne zábery z celej Anarchia tour. Aj Samo hovorí, že má ten klip rád. Asi to nie je moja technicky najlepšia práca, ale mám k nej osobný vzťah. Dobre sa mi na to obdobie spomína.

Ale ja som taký, že veľa vecí, čo robím, nezdieľam na Instagrame, lebo sa mi nič nepáči. Som na seba strašne sebakritický. A mám pocit, že v tejto dobe veľa ľudí promuje veci, čo sú podľa mňa hovno. A nehanbia sa za to. Nemám im to za zlé, no ja by som to nezvládol.

Ale určite sú veci, na ktoré si pyšní.

Ja si to takto moc nepamätám, ale strašne som hrdý na Lucov vlog s Rafom zo Separovho štadiónu. Má to mega veľa videní a bavilo ma to, milujem vlogy. Baví ma aj klip „Fleego“ od Separa alebo „Z BLATA“ od Zaya. Zayo je najlepší. Bavia ma aj veci, čo robím s Yakshom, ako Mercedes spolupráca. 

Baví ťa aj celá tá postprodukcia?

Baví ma, strašne. Mám kamošov, čo hovoria, že ich baví len točenie, ale mňa bavia obe veci. Ale záleží od produkcie. Predvčerom som točil klip pre Big Rona a Saint Lamba a keď som došiel domov, do šiestej ráno bol hotový, ako ma to bavilo.

Poďme ale späť k začiatkom. Začínal si so skate videami, ako si sa potom dostal do rapového prostredia? 

Išiel som z Berlína do Nitry a v Perkani mali koncert Haha Crew a Pil C. Keď som prišiel k vstupu, mal som vo vrecku dve eurá a prosil som Yakshu, či mi nedá vstup, že mu spravím video. A na druhý deň mi písal, keď som to dal von: „To si robil ty?“ A ja že hej. A tak som preňho začal robiť a dochádzal som do Bratislavy.

Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku 10. februára 2026 o 17:00

Potom som sa presťahoval a začali sme to robiť full time. A pamätám si, že Yaksha ma naložil so Samom do auta a povedal mi: „Ideš so Samom na prvú tour.“ A vtedy to všetko začalo.

Takže to spojenie so Sameyom tam pre teba bolo od začiatku.

Hej. Ja som vtedy chodil do Love Them spaceu na Miletičke a tam sme boli všetci spolu. Mali sme tam kancl. Vlastne k Sameyovi, Daliborovi, Glebovi či Zayovi si sa dostal úplne easy, ale až časom ma začali brať za svojho.

Vedel si hneď, že ťa baví robiť aj videá z tour?

Keď ma Yaksha posadil do auta, tak som to ešte nevedel, ale potom som to zistil. Bavia ma freestyle veci, mám hrozne rád tú atmosféru a veci, ktoré sa nedajú naplánovať. Preto ma bavili aj koncerty, lebo sa to nedá naplánovať. Každý koncert a klub je iný.

Takže ťa baví to nepredvídateľné?

To ma baví strašne. Zareagovať v daný moment, nájsť ten moment. A je to cítiť aj vo videu, že to bolo neplánované. Tam niekto kričí, tam chce niekto podpis, je to super atmosféra.

A čo je pre teba na tom najťažšie?

Už asi nič. Ale strašne ťažké boli začiatky. Musíš pochopiť, ako to točiť, strihať a musíš si nájsť nejakú svoju šablónu. Ale veď sa aj hovorí, že umelcom neplatíš za to, že ti niečo spravia, ale za tie roky, čo im trvalo sa vyskillovať. Teraz nie je ťažké nič. Mám odtočených toľko vlogov, že už ma nezaskočí nič. Neviem, čo by sa muselo stať, aby som nevedel, čo robiť.

@juro.danko Bts z klipu saggujem jeans 1/2 @CANS @samey @hahacrewzayo @ohmywenec @Flash Faker ♬ original sound - JD

Keď si na tour, čo napríklad netočíš?

Neviem, či to môžem povedať, ale napríklad keď sa fanúšička rozpráva s interpretom, tak to pochopím a netočím. A keď ma niekto poprosí, aby som to nedával do vlogu, tak to tam nedám. Nechcem robiť napriek, nie som degeš.

A ako si ti budovala dôvera so Sameyom?

To by musel povedať on, ale presne si pamätám koncert v Karlových Varoch. Nuri, Samo a ja. Došiel som hrozne ožratý na izbu, na ktorej sme boli so Samom, a ja som ho z nej vyhodil. On sa ráno zbalil a odišiel, takže začalo to takto, ale potom to už bolo v pohode. Už som bol profesionálny a tá dôvera tam je.

Určite máte aj veľa nepoužitých záberov.

Fu, hlavne nie nepoužitých záberov. My máme celý dokument „Anarchia“, ktorý nevyšiel. Mám ho na YouTube a má 50 minút. Keď mi pošlete každý 5 eur, tak vám ho pošlem

Rozmýšľali ste, že by ste z tých záberov niečo urobili? Dokument alebo film?

To je otázka skôr na Sameya. Ale je tam toho veľa nepoužitého. Ja si myslím, že ja a Samo, to je téma na zvlášť rozhovor. Keby mám euro za každú otázku, či Samo pije a fetuje, tak mám nový Rolls Royce.

Na to sa pýtať nebudem.

Aj tak ti poviem to, čo každému – on si nedá ani Red Bull. On si dá čaj a ovocie. On sa mi vždy smial v backstagei, že pijeme a tak. Aj vďaka nemu som s tým prestal. Už nepijem asi päť rokov. Aj keď idem von so Zayom napríklad, tak vždy mi dajú fľašu, že daj si. A ja že „ja nepijem“. A oni že: „odkedy?“ A ja že asi päť rokov. A oni že: „fakt?“ Bol by som radšej, keby bolo normálne nepiť ako piť.

Aj keď sa rozpadlo originál FCK THEM, tak som si všimla, že stále robíš s Yakshom veľa vecí.

Hej, zostal som s ním. Stále preňho robím.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa YAK.SHA (@yak.sha)

Ale stále robíš aj pre FCK THEM, aj keď to už má pod palcom Aleš. 

Áno, vlastne aj Aleš mi pomohol, kúpil mi nový počítač. Ako zobral FCK THEM, tak sa to snaží opäť rozbiehať a má víziu. Dáva peniaze do ľudí, čo sa snažia niečo spraviť – noví raperi, nové mená. Fakt má víziu a aj preto som rád, že spolu robíme. Točíme klipy, vlogy, rozbiehame Hero Hero.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa YAK.SHA (@yak.sha)

Si rád, že robíš na niečom, čo má aj message?

Poviem narovinu – možno by som spravil aj video, keby tam nie je message, lebo treba živiť rodinu, keďže ju mám. Ale samozrejme, je to plus, keď robíš s niekým niečo, čo má nejaký význam.

Keby máš voľnú ruku, čo by si chcel spraviť, natočiť?

Nemám takýto sen. Nemám ani Spotify, takže asi ani preto nepoznám všetkých tých Lil niečo. A nemám ani sen urobiť klip pre Drekea. Ale pozdravujem nášho DJ-a Mateya, on je chodiaci Shazam.

Možno by som chcel Tekashimu urobiť nejaký u*ebaný, streetový, autentický klip v New Yorku. Jeho som točil aj keď bol v Bratislave. 

Bol si niekedy v New Yorku?

Áno, boli sme s Yakshom. To bolo mega zaujímavé. Zažili sme private party s A$AP Rockym a s Lil Uzi Vertom sme sa bavili v strede križovatky. To bolo haluzné.

Je ti niekedy ľúto, že stojíš za kamerou, nie pred ňou?

Veľakrát ma chceli aj točiť a tak. Nehanbím sa, som extrovert. Skúšal som aj točiť vlogy sám pre seba, mám ich na Instagrame, ale neviem, nejak ma to nebaví. Čo by ma asi bavilo, je robiť niečo ako IShowSpeed – byť u*ebaný a robiť si, čo chceš, kde chceš.

Máš pocit, že cez kameru vieš povedať viac ako slovami?

Ja toho hovorím veľa, keďže rozprávam rýchlo, ale ťažko povedať. Určite sa dá cez video povedať strašne veľa vecí, keď ľudia pochopia, čo chceš povedať.

Viem, že máš ženu, s ktorou ste sa brali na Grape a aj syna. Ako to vníma ona, keď si taký rozlietaný po tour a tak?

Áno, svadba na Grape bol druhý najlepší deň môjho života, hneď po tom, keď sa narodil malý. Na svadbe bolo mega veľa ľudí, fajčili sa pri obrade brká a hral B.I.G. Komentoval to ešte nebohý Osťo. Rest in peace. Bol to banger deň.

Ale teda, často sa ma na to ľudia pýtajú, ale Klaudia chápe, že je to moja práca. Naučili sme sa fungovať a je to v pohodičke. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JD (@juro.danko)

Na záver, čo by si odkázal niekomu, kto by chcel začať robiť to, čo ty?

Je to klišé, ale proste rob, rob, rob. A keď budeš dobrý, určite si ťa všimnú. Teraz chce strašne veľa ľudí všetko hneď. Je rýchla doba, ja to chápem. Ale keď sa ti nezadarí za rok, tak si ideš urobiť kurz na fitness trénera a keď ani to, tak na barbera.

Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť 4. februára 2026 o 14:00

Ja si pamätám, že som točil päť rokov za päť korún a za preplatené hotely, aj keď som sa už mal živiť sám. Ale stále som veril v to, že raz to vyjde. A vyšlo to. That’s all.

Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT) Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT) 28. januára 2026 o 11:23
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“ Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“ 17. februára 2026 o 11:00
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 20. augusta 2025 o 11:00
