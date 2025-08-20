Ak hľadáš, kto fotil poslednú akciu, na ktorej si nebol, no vďaka fotkám, ktoré si videl, si si povedal, že na ďalšej nemôžeš chýbať, si na správnom mieste.
Všetci milujeme spomienky z akcií – a ešte viac tie, ktoré dobre vyzerajú a cítiť z nich, že si na nich fotograf/-ka alebo videograf/-ka dal/-a skutočne záležať. Urobiť krásnu fotku je talent – aj preto sme sa rozhodli urobiť Artist Spotlight pre šikovných mladých umelcov, ktorí majú foťák či kameru po ruke pri každej príležitosti.
Či už ide o krst albumu, pop-up, alebo zachytávanie behind-the-scenes momentov z módnych prehliadok či natáčania videoklipov – títo mladí nám vďaka ich pozorným očiam všetko priblížia.
@katachiina
Katachiina nefotí len eventy plné mladých a šikovných umelcov a ich komunít — jej fotky zároveň uvádzajú do deja aj nových fanúšikov. Tí vďaka jej záberom často ľutujú, že sa na pop-upe, koncerte alebo inej akcii nezúčastnili a že ich tak nemohla zachytiť jej profesionálnym očkom.
Katka fotila krsty albumov 13K alebo Conspiracy Flat, no aj pop-upy ako Faces x 1617 v Kácečku alebo UNK9 v Košiciach. Jej umenie nemá hranice – doslova. Je jedno, či sa akcia koná v Pardubiciach, Bratislave alebo Košiciach – Katka tam bude a spraví fotky, za ktoré by sa nemusel hanbiť nikto. Aj z najobyčajnejšieho zákutia dokáže vytvoriť magickú spomienku.
@pqtriciqq
Patrícia má síce len 15 rokov, no jej leto je už dávno plne booknuté. Či už fotí Red Bull Dance Your Style, koncerty Hip Hop Žije, 13K Pop-up vo Flace Store, Grape alebo STEREODR*GY listening party na Kamennom námestí – každá jedna fotka má dušu. Či už fotené na analóg, alebo digitál, všetko je precízne a s citom.
Nedávno zdieľala aj konceptuálnu sériu fotiek zameranú na prepojenie futbalu a ženskosti, ako aj zábery na špeciálny film z MINULLE Store, kde zároveň dokumentovala aj samotné otvorenie predajne.
@offvander
Ak niekde v meste alebo na akcii zbadáš Offvandera bez kamery, ide o výnimočný moment. Či už ide na párty, pop-up alebo koncert, zdá sa, že Oliver je stále v práci. Jeho videá sú doplnené o grafiku, ktorú si sám navrhuje a tvorí.
Ak ho máš spojeného s dizajnom, nie je to náhoda. Spolupracoval so streetwear značkami ako EPY či Koldhart, tvoril vizuály pre Shimmiho, video edity pre Crystal Garden aj Karla. Teraz sa od neho môžeš tešiť na vlogy z ETNE Tour, ale aj aftermovies z akcií ako Conscious x Gerar pop-up.
@toti_customs
Ak si videl fotky zo Saulovho koncertu, Sameyovej tour či WLVS Live 006, je dosť možné, že išlo práve o Totiho zábery. Ak si chceš vyvesiť na stenu fotku z koncertu, na ktorom si bol – alebo aj nebol – vieš, kde hľadať niečo hodné rámu.
Na jeho Instagrame nájdeš nielen koncertné fotky, ale aj zábery z fashion show dizajnéra Tobias Equipment a ikonické portréty a polaroidy členov WLVS alebo Dogga Clanu. Na konte má aj réžiu videoklipov Marka Damiana, ako napríklad „angel drill“ alebo single od Marka a Katanny „Ni**as in Pragis“.
@dernelira
Ak hľadáš konceptuálne fotky, ktoré rozprávajú príbeh už na prvý pohľad, si u Derneliry na správnej adrese. Či už ide o editoriály pre Hip Hop Žije x Flace alebo Luca Brassi10x x Flace – Dernelira to má pod kontrolou.
Podieľala sa aj na photoshoote k Danisenovmu novému albumu OFFLINE, ako aj na kampani k najnovšej kolekcii 404 Skateboards. Ak si preklikáš jej Instagram nižšie, objavíš sériu fotiek z mesta, ktoré nevystihujú len vibe Bratislavy, ale aj to, ako si ju mladí pretvárajú na miesto, ktoré má pre nich význam.
@sashatomanek
Sasha Tománek je doma rovnako v ateliéri, ako aj v teréne. Okrem jeho záberov z mesta, portrétov, detailov prírody, architektúry či interiérov si Sasha obľúbil aj fotenie akcií. V súčasnosti však na jeho profile nájdeš najmä fotografie zo štúdia.
Či už ide o fotenie kolekcií šikovných slovenských návrhárov ako Gréta Sabíková či Jakub Matiašovič, vizuálov pre Iron Atelier, alebo malý lookbook pre streetwear značku 1617 — v ktorom pred objektívom zapózoval mladý talentovaný tanečník Wavee — Sasha do každého záberu vnáša to, čo treba. Aj samotná Laura Weng sa pred jeho objektívom cíti ako doma — či už pri fotení pre spoluprácu Life is Porno x Jakub Matiašovič, alebo pri množstve lookov z 343 Ateliéru.
@nikpatz
Nikpatz je člen kolektívu ECHO, ktorý má pod palcom (takmer) každú cool akciu v Prahe. Fotil od návštev zo Slovenska, ako napríklad Conspiracy Flat Tour, Separa, až po behind the scenes zo shootu videoklipu AM4 od Shimmiho a SIMILIVINLIFEa.
Jeho fotoaparát uzrel aj hviezdy ako Ben Cristovao, Loudz1, či Dalyb. Krásne zábery nájdeš aj z Milion Plus setu na Frontline Festivale či zo shootu pre Chew Forever alebo z kolaborácie Life is Porno x Koldhart. No v neposlednom rade na jeho profile nájdeš aj fotky z ECHONIGHT III.
Najnovšie uzrel svetlo sveta videoklip, na ktorom pracoval práve Nikpatz, k singlu 2FARGONE od ďalšieho člena ECHO, LevakBoba, ku ktorému sa pripojila talentovaná Lindi.
@sofiabougalil
Sofiin Instagram je plný portrétov a záberov mladých umelcov, ako sú DJ-ka a tanečníčka Sonia Perez, Marko Damian či chalani z už spomínanej crew ECHO. Jej profil prepája fotky z bežného života, aké postuje na Instagram každý z nás, s momentmi z akcií, na ktorých stretáva jedinečných ľudí – a práve tieto chvíle im zvečňuje.
Okrem akcií a portrétov Sofia fotila aj kolekciu prsteňov od značky NADZEMOU, ako aj krásnu a intímnu sériu self-portrétov. V minulosti mala taktiež možnosť nafotiť behind the scenes k videoklipu k tracku „Môj Život“ od Yzomandiasa a LucaBrassi10x.