dnes 20. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 4:09
Michaela Kedžuchová

Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)

Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: Instagram / @pqtriciqq, sofiabougalil, _totino
KULTÚRA ARTIST SPOTLIGHT FOTOGRAFIE SLOVENSKÍ UMELCI
Ak hľadáš, kto fotil poslednú akciu, na ktorej si nebol, no vďaka fotkám, ktoré si videl, si si povedal, že na ďalšej nemôžeš chýbať, si na správnom mieste.

Všetci milujeme spomienky z akcií – a ešte viac tie, ktoré dobre vyzerajú a cítiť z nich, že si na nich fotograf/-ka alebo videograf/-ka dal/-a skutočne záležať. Urobiť krásnu fotku je talent – aj preto sme sa rozhodli urobiť Artist Spotlight pre šikovných mladých umelcov, ktorí majú foťák či kameru po ruke pri každej príležitosti.

Či už ide o krst albumu, pop-up, alebo zachytávanie behind-the-scenes momentov z módnych prehliadok či natáčania videoklipov – títo mladí nám vďaka ich pozorným očiam všetko priblížia.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

 

@katachiina

Katachiina nefotí len eventy plné mladých a šikovných umelcov a ich komunít — jej fotky zároveň uvádzajú do deja aj nových fanúšikov. Tí vďaka jej záberom často ľutujú, že sa na pop-upe, koncerte alebo inej akcii nezúčastnili a že ich tak nemohla zachytiť jej profesionálnym očkom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by katarina (@katachiina)

Katka fotila krsty albumov 13K alebo Conspiracy Flat, no aj pop-upy ako Faces x 1617 v Kácečku alebo UNK9 v Košiciach. Jej umenie nemá hranice – doslova. Je jedno, či sa akcia koná v Pardubiciach, Bratislave alebo Košiciach – Katka tam bude a spraví fotky, za ktoré by sa nemusel hanbiť nikto. Aj z najobyčajnejšieho zákutia dokáže vytvoriť magickú spomienku.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by katarina (@katachiina)

@pqtriciqq

Patrícia má síce len 15 rokov, no jej leto je už dávno plne booknuté. Či už fotí Red Bull Dance Your Style, koncerty Hip Hop Žije, 13K Pop-up vo Flace Store, Grape alebo STEREODR*GY listening party na Kamennom námestí – každá jedna fotka má dušu. Či už fotené na analóg, alebo digitál, všetko je precízne a s citom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Patriciaaa (@pqtriciqq)

Nedávno zdieľala aj konceptuálnu sériu fotiek zameranú na prepojenie futbalu a ženskosti, ako aj zábery na špeciálny film z MINULLE Store, kde zároveň dokumentovala aj samotné otvorenie predajne.

Odporúčané
Sara Rikas nie je jediná. Tieto mladé slovenské a české speváčky by ti v playliste nemali chýbať (Artist Spotlight) Sara Rikas nie je jediná. Tieto mladé slovenské a české speváčky by ti v playliste nemali chýbať (Artist Spotlight) 13. júla 2025 o 16:00
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Patriciaaa (@pqtriciqq)

@offvander

Ak niekde v meste alebo na akcii zbadáš Offvandera bez kamery, ide o výnimočný moment. Či už ide na párty, pop-up alebo koncert, zdá sa, že Oliver je stále v práci. Jeho videá sú doplnené o grafiku, ktorú si sám navrhuje a tvorí.

Ak ho máš spojeného s dizajnom, nie je to náhoda. Spolupracoval so streetwear značkami ako EPY či Koldhart, tvoril vizuály pre Shimmiho, video edity pre Crystal Garden aj Karla. Teraz sa od neho môžeš tešiť na vlogy z ETNE Tour, ale aj aftermovies z akcií ako Conscious x Gerar pop-up.

 

@toti_customs

Ak si videl fotky zo Saulovho koncertu, Sameyovej tour či WLVS Live 006, je dosť možné, že išlo práve o Totiho zábery. Ak si chceš vyvesiť na stenu fotku z koncertu, na ktorom si bol – alebo aj nebol – vieš, kde hľadať niečo hodné rámu.

Na jeho Instagrame nájdeš nielen koncertné fotky, ale aj zábery z fashion show dizajnéra Tobias Equipment a ikonické portréty a polaroidy členov WLVS alebo Dogga Clanu. Na konte má aj réžiu videoklipov Marka Damiana, ako napríklad „angel drill“ alebo single od Marka a Katanny „Ni**as in Pragis“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PATRIK TÓTH (@toti_customs)

Odporúčané
Toto je rap a móda 2: Kolektív Crystal Garden prináša na scénu kombináciu, ktorá sa len tak nevidí Toto je rap a móda 2: Kolektív Crystal Garden prináša na scénu kombináciu, ktorá sa len tak nevidí 22. mája 2025 o 11:00

 

@dernelira

Ak hľadáš konceptuálne fotky, ktoré rozprávajú príbeh už na prvý pohľad, si u Derneliry na správnej adrese. Či už ide o editoriály pre Hip Hop Žije x Flace alebo Luca Brassi10x x Flace – Dernelira to má pod kontrolou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @dernelira

Podieľala sa aj na photoshoote k Danisenovmu novému albumu OFFLINE, ako aj na kampani k najnovšej kolekcii 404 Skateboards. Ak si preklikáš jej Instagram nižšie, objavíš sériu fotiek z mesta, ktoré nevystihujú len vibe Bratislavy, ale aj to, ako si ju mladí pretvárajú na miesto, ktoré má pre nich význam.

Odporúčané
Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) 28. júla 2025 o 11:00
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @dernelira

@sashatomanek

Sasha Tománek je doma rovnako v ateliéri, ako aj v teréne. Okrem jeho záberov z mesta, portrétov, detailov prírody, architektúry či interiérov si Sasha obľúbil aj fotenie akcií. V súčasnosti však na jeho profile nájdeš najmä fotografie zo štúdia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sasha (@sashatomanek)

Či už ide o fotenie kolekcií šikovných slovenských návrhárov ako Gréta Sabíková či Jakub Matiašovič, vizuálov pre Iron Atelier, alebo malý lookbook pre streetwear značku 1617 — v ktorom pred objektívom zapózoval mladý talentovaný tanečník Wavee — Sasha do každého záberu vnáša to, čo treba. Aj samotná Laura Weng sa pred jeho objektívom cíti ako doma — či už pri fotení pre spoluprácu Life is Porno x Jakub Matiašovič, alebo pri množstve lookov z 343 Ateliéru.

Odporúčané
Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) Toto sú najhorúcejšie slovenské a české streetwear značky. V šatníku ich má Shimmi, Yzomandias či chalani z 13K (ARTIST SPOTLIGHT) 28. júla 2025 o 11:00
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Sasha (@sashatomanek)

@nikpatz

Nikpatz je člen kolektívu ECHO, ktorý má pod palcom (takmer) každú cool akciu v Prahe. Fotil od návštev zo Slovenska, ako napríklad Conspiracy Flat Tour, Separa, až po behind the scenes zo shootu videoklipu AM4 od Shimmiho a SIMILIVINLIFEa.

Jeho fotoaparát uzrel aj hviezdy ako Ben Cristovao, Loudz1, či Dalyb. Krásne zábery nájdeš aj z Milion Plus setu na Frontline Festivale či zo shootu pre Chew Forever alebo z kolaborácie Life is Porno x Koldhart. No v neposlednom rade na jeho profile nájdeš aj fotky z ECHONIGHT III.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by nikpatz (@nikpatz)

Odporúčané
Artist Spotlight: Mladé talenty slovenskej rapovej scény, o ktorých ešte budeš počuť Artist Spotlight: Mladé talenty slovenskej rapovej scény, o ktorých ešte budeš počuť 26. apríla 2025 o 16:00

Najnovšie uzrel svetlo sveta videoklip, na ktorom pracoval práve Nikpatz, k singlu 2FARGONE od ďalšieho člena ECHO, LevakBoba, ku ktorému sa pripojila talentovaná Lindi.

 

@sofiabougalil

Sofiin Instagram je plný portrétov a záberov mladých umelcov, ako sú DJ-ka a tanečníčka Sonia Perez, Marko Damian či chalani z už spomínanej crew ECHO. Jej profil prepája fotky z bežného života, aké postuje na Instagram každý z nás, s momentmi z akcií, na ktorých stretáva jedinečných ľudí – a práve tieto chvíle im zvečňuje.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by eurotrash (@s01d_0ut)

Okrem akcií a portrétov Sofia fotila aj kolekciu prsteňov od značky NADZEMOU, ako aj krásnu a intímnu sériu self-portrétov. V minulosti mala taktiež možnosť nafotiť behind the scenes k videoklipu k tracku „Môj Život“ od Yzomandiasa a LucaBrassi10x.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by sofia (@sofiabougalil)

Odporúčané
Festival WLVS sa opäť postaral o „najkrajší deň v roku". Košický Kulturpark ožil umením, emóciami a spomienkami (Reportáž) Festival WLVS sa opäť postaral o „najkrajší deň v roku". Košický Kulturpark ožil umením, emóciami a spomienkami (Reportáž) 27. júla 2025 o 16:45
Odporúčané
UNK9 a sila pop-upov: Ako vzniká komunita, kultúra a zážitky, ktoré menia Košice od základov UNK9 a sila pop-upov: Ako vzniká komunita, kultúra a zážitky, ktoré menia Košice od základov 9. júna 2025 o 11:00
Odporúčané
Amanda a Lujza zo štúdia 7EX menia spôsob, akým fungujú eventy na Slovensku. Budujú pri tom sieť mladých a nádejných umelcov Amanda a Lujza zo štúdia 7EX menia spôsob, akým fungujú eventy na Slovensku. Budujú pri tom sieť mladých a nádejných umelcov 7. mája 2025 o 16:30
ARTIST SPOTLIGHT FOTOGRAFIE SLOVENSKÍ UMELCI
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @pqtriciqq, sofiabougalil, _totino
Všetko
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Udalosti
10. 8. 2025 20:30
Odporúčané
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
Grape a Lovestream sa budúci rok uskutočnia v rovnaký deň
pred 2 dňami
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
13. 8. 2025 9:54
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
12. 8. 2025 14:09
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
14. 8. 2025 17:00
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
pred 4 dňami
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali
včera o 14:23
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
pred 3 dňami
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
pred 2 dňami
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
KVÍZ: Pepsi, Batman či Hulk. Sú tieto prezývky hodiniek Rolex skutočné alebo vymyslené?
včera o 11:00
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

