Pod značkou NADZEMOU vznikajú šperky, ktoré kombinujú kovy, minerály a silnú intuíciu. Jej autorka sa venuje najmä prsteňom, ale už teraz vie, že raz chce zájsť aj do sveta konceptuálneho šperku.

Za značkou NADZEMOU stojí študentka šperku na VŠVU, Romana Kajabová, ktorá svoju tvorbu rozbehla už v roku 2021 - najprv ako hobby, neskôr ako plnohodnotnú značku.



„NADZEMOU existuje už od roku 2021, kedy som začala hľadať médiá, v ktorých by som vedela vyjadriť moje estetické cítenie. Postupným učením sa techniky cínového šperku som sa dostala až k tvoreniu kolekcií prstienkov, ktoré sa pomerne uchytili,“ hovorí umelkyňa.

Zdroj: Archív - NADZEMOU

Dnes už má za sebou viaceré kolekcie, markety aj spolupráce. Pracuje s materiálmi, ktoré pôsobia surovo, ale výsledný tvar má vždy jemnosť, a to často i dosť nečakanú.



„Je to kombinácia aj vedomého použitia pre mňa jemne pôsobiacich kameňov s masívnejšie vyzerajúcim kovom spolu s intuitívnym vyjadrením v tomto médiu,“ uvádza.

Každý kus vzniká v procese, ktorý je viac o cítení než o pláne: „Málokedy si plánujem, ako bude šperk vopred vyzerať, vždy vyberiem kameň a snažím sa mu kov prispôsobiť tak, aby tieto prvky pôsobili čo najharmonickejšie. Samozrejme, keď mám nejaký rozsiahlejší nápad, tak všetko skicujem a až potom sa pustím do výroby šperku.“

V posledných rokoch sa objavila na festivaloch ako Tehláreň či Vitaminmarket Brno, ktoré považuje za jedny z najdôležitejších priestorov pre tvorcov, ktorí chcú posúvať svoju značku ďalej. Okrem toho má za sebou viaceré kolaborácie so značkami aj hudobníkmi. Dlhodobo robí šperky pre značku 7EX, spolupracovala aj s pražskou Koldhart a robila merch pre Berlin Manson. V lete chystá šperky ku pripravovanému albumu Shimmiho.



„Pri takýchto spoluprácach väčšinou dostanem nejaké zadanie, čo odo mňa vyžadujú, potom sa bavíme o tom, či to je reálne možné vyrobiť. A samozrejme to záleží od toho, s kým práve pracujem, niekto mi nechá úplne voľnú ruku a zasa naopak niekto má úplne presnú predstavu, čo chce,“ vysvetľuje Romana.

Aj keď ide často o merch, stále tam musí byť niečo z nej. „Vždy je v týchto šperkoch aj kúsok zo mňa, nakoľko to nerobím sériovo, ale každý jeden one by one, vždy je v tom šperku cítiť môj rukopis. Mám pocit, že ľudia, ktorí poznajú moju tvorbu, presne vedia, ktorý šperk je NADZEMOU a ktorý nie.“

Aj preto nie je nutne zameraná na konkrétne spolupráce - čaká, čo prinesie život. „Vysnívanú spoluprácu asi nemám, som v tomto skôr otvorená väčšine možností, ktoré sa časom naskytnú. Určite ale dúfam, že spolupráce budú s ľuďmi, ktorých prácu a tvorbu obdivujem. Možno by som sa mega tešila spolupráci s nejakým veľkým zahraničným menom, uvidíme, čo ale život prinesie.“

Už teraz pracuje na menších zmenách, ktoré sa dotknú predaja a fungovania značky. Má ambície posunúť sa do drahších kovov a otvoriť NADZEMOU novým typom nosenia. „Do drahých kovov by som sa chcela posunúť po doštudovaní šperku, čiže za dva roky,“ hovorí.

Zdroj: Archív - NADZEMOU

V budúcnosti sa značka nemusí obmedzovať len na každodenné nosenie. Rada by tvorila aj väčšie výtvarné kusy s osobnou výpoveďou. „Chcela by som určite začať popri klasických šperkoch robiť aj nejaké konceptuálnejšie kúsky. Viem si predstaviť aj skĺbenie nejakého statement art piecu s tým, že by boli k nemu vyrobené klasické nositeľné šperky.“

Hovorí o sebe, že je tvorivo fluidná a to sa premieta aj do toho, čo robí. „Baví ma, keď to, čo robím, vie osloviť viacero ľudí, príde mi, že som v tomto dosť fluidná. Určite by ma bavilo robiť niečo, kde sa môžem vyšantiť, určite niečo plánujem počas tohto leta.“

Zdroj: Archív - NADZEMOU

Jej cieľ do budúcna je jasný: zlepšovať sa po každej stránke. „Dúfam, že sa bude kvalita toho, čo ponúkam, aj naďalej zlepšovať a dúfam, že sa NADZEMOU bude pretavovať postupom času na brand, ktorý bude konceptuálne, technicky a vizuálne vyšperkovaný.“