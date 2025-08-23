Exotická dovolenka on budget? Niektorým sa to môže zdať nedosiahnuteľné, no presne tento typ zážitku sa snaží Slovenka Karin priniesť svojim klientom.
Karin raz navštívila Gili, zaľúbila sa do ostrovov a povedala si, že už odtiaľ nikdy nechce odísť. Do Indonézie odišla po ťažkom životnom období a konkrétne Gili ostrovy ju zaujali natoľko, že sa rozhodla založiť cestovnú agentúru pre Slovákov a Čechov. Chce im ukazovať krásy ostrovov a želá si, aby sa z pobytu vrátili oddýchnutí a načerpaní novou energiou.
S cestovkou zatiaľ len začína a prvý turnus návštevníkov privíta už onedlho. V rozhovore pre Refresher porozprávala, aké to je zakladať cestovku a čo všetko musí spraviť preto, aby sa venovala práci svojich snov. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no zorganizovať zájazd pre niekoľko ľudí na ostrovy, ktoré sa nachádzajú uprostred Indického oceána, si vyžaduje naozaj veľa úsilia, vybavovačiek a komunikácie s miestnymi partnermi.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo Karin na Gili ostrovoch upútalo natoľko, že sa na nich rozhodla žiť.
- Ako sa jej komunikuje s domácimi ohľadom biznisu.
- Prečo nie je na ostrovoch polícia a či sa cíti bezpečne.
- Čo všetko musí pre klientov pred zájazdom zabezpečiť.
- Aké sú na Gili ceny.
- Koľko stojí jej zájazd v porovnaní s cestovnou kanceláriou.