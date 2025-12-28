Maximálnu viditeľnosť dosiahne v noci z 3. na 4. januára.
Už 3. januára 2026 príde prvý supermesiac roka. Je to spln, keď je Mesiac najbližšie k Zemi a zároveň úplne osvetlený Slnkom. Server TN.cz informuje, že Mesiac bude v tej chvíli 362 312 kilometrov od Zeme a svoju plnú fázu dosiahne o 11:03 hodine.
Z astronomického hľadiska sa bude nachádzať v oblasti blízko hranice súhvezdia Blížencov. Januárový úplnok sa tradične označuje ako vlčí mesiac.
Súčasne so splnom dosiahne maximá aj meteorický roj Kvadrantidy, ktorý patrí medzi najbohatšie roje roka. Maximálnu viditeľnosť dosiahne v noci z 3. na 4. januára. Za ideálnych podmienok možno uvidieť desiatky meteorov za hodinu, no tento rok môže pozorovanie čiastočne skomplikovať práve silné svetlo Mesiaca.