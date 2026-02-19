Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Slovak Telekom.
dnes 19. februára 2026 o 10:00
Čas čítania 1:00
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zaspomínaj si na predchádzajúci rok.

Rok 2025 bol naozaj bohatý na virálne momenty aj internetové kauzy, ktoré nebolo možné prehliadnuť. Spomeňme napríklad rozchod Jovinečka a Bianky, kauzu okolo reklamy, v ktorej účinkovala herečka Sydney Sweeney či žalobu, ktorú podala  Blake Lively na hereckého kolegu Justina Baldoniho po natáčaní úspešného filmu It Ends With Us.

Myslíš si, že máš prehľad o všetkom, čo v uplynulom roku otriaslo internetom? Otestuj sa v našom kvíze a zisti, kde máš medzery. 

Nekonečné scrollovanie a prehľad o všetkom, čo sa udeje na internete, si môžeš užiť aj vďaka výhodnému programu SWIPE pre mladých od 15 do 28 rokov. Najväčšou výhodou programu je flexibilita. Svoj balíček služieb si môžeš vyskladať úplne podľa seba a meniť ich každý mesiac. Stačí ti len posunutie prstom v appke. 

Ak si vyberieš Nekonečný SWIPE za 22,55 eur mesačne, ako darček získaš členstvo Refresher + vrátane všetkých benefitov.

telekom swipe
Zdroj: Telekom
Program SWIPE si môžeš objednať a aktivovať veľmi jednoducho – stačí si stiahnuť SWIPE aplikáciu. Následne si zvolíš, či budeš používať fyzickú SIM kartu alebo e-SIM. Program sa vždy predpláca na 30 dní vopred. Môžeš si vybrať z troch cenových relácií – SWIPE za 22,55 eur, 20,50 eur alebo 12,30 eur. 

Nastavený balík sa po 30 dňoch následne buď obnoví s rovnakými parametrami, alebo si môžeš nastaviť nový. Program môžeš kedykoľvek zrušiť, pozastaviť až na pol roka alebo ho prestať používať.
aktivuj si program swipe

Ešte pred tým, ako sa pustíš do aktivácie nového programu, urob si náš krátky kvíz a opráš svoje znalosti o kauzách a virálnych momentoch roku 2025. Dáš plný počet bodov?

Odporúčané
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti 8. februára 2026 o 16:45
Odporúčané
Toto je vila novej série Ruže pre nevestu. Pozri sa, kde sa budú konať ceremoniály aj kokteil párty Toto je vila novej série Ruže pre nevestu. Pozri sa, kde sa budú konať ceremoniály aj kokteil párty 3. februára 2026 o 6:00
Odporúčané
Si single a už ťa nebavia valentínske klišé? Poď sa zabaviť na REFRESHER Valentín Party v Šafku Si single a už ťa nebavia valentínske klišé? Poď sa zabaviť na REFRESHER Valentín Party v Šafku 29. januára 2026 o 10:00
Kvíz
KVÍZ: Spomenieš si na udalosti, ktoré v roku 2025 otriasli internetom?
V lete 2025 sa stalo virálnym video z kiss cam, ktorá zachytila objímajúcu sa dvojicu. Neskôr sa ukázalo, že kamera zachytila dvoch neverných partnerov. Na akom koncerte sa táto situácia udiala?
Zdroj: YouTube / ABC7
1 10
V lete 2025 sa stalo virálnym video z kiss cam, ktorá zachytila objímajúcu sa dvojicu. Neskôr sa ukázalo, že kamera zachytila dvoch neverných partnerov. Na akom koncerte sa táto situácia udiala?
Imagine Dragons
Coldplay
Linkin Park
Vysvetlenie
Generálny riaditeľ spoločnosti Astronomer, Andy Byron, bol pristihnutý pri zjavnej nevere, keď sa na koncerte Coldplay túlil so šéfkou HR – Kristin Cabot.
Nielen internetom, ale aj politickou scénou otriasla kauza, ktorá dostala prezývku Slayáda. O čo v nej išlo?
Zdroj: Refresher
2 10
Nielen internetom, ale aj politickou scénou otriasla kauza, ktorá dostala prezývku Slayáda. O čo v nej išlo?
ovplyvňovanie voličov prostredníctvom influencerov
predražený štátny nákup outletu Voderady
komunikácia slovenského politika so známou influencerkou
Vysvetlenie
Firma, za ktorou stojí aj známa influencerka Ema Lacová, získala milióny za skrachovaný outlet. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu Ema a jej vyjadrenie sa okamžite stalo virálnym.
Ktoré múzeum zaplnilo svetové novinové titulky po tom, ako z neho počas bieleho dňa páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur?
Zdroj: Unsplash/Mika Baumeister
3 10
Ktoré múzeum zaplnilo svetové novinové titulky po tom, ako z neho počas bieleho dňa páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur?
British Museum (Londýn)
Museum of Modern Art (New York)
Louvre (Paríž)
Vysvetlenie
Z Apolónovej galérie múzea Louvre zlodeji 19. októbra ukradli deväť vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť.
Niektorými kritizovaná, inými obdivovaná. Spomenieš si, ktorá známa tvár letela v roku 2025 do vesmíru?
Zdroj: Pexels/Pixabay
4 10
Niektorými kritizovaná, inými obdivovaná. Spomenieš si, ktorá známa tvár letela v roku 2025 do vesmíru?
Katy Perry
Taylor Swift
Mariah Carey
Vysvetlenie
Katy Perry bola v apríli súčasťou prvého čisto ženského letu do vesmíru s názvom Blue Origin.
Hneď začiatkom roka 2025 slovenským internetom otriasol rozchod Jovinečka a Bianky Rumanovej. Spomenieš si, kedy známa dvojica natočila video plné sĺz, v ktorom oznámila koniec?
Zdroj: Refresher
5 10
Hneď začiatkom roka 2025 slovenským internetom otriasol rozchod Jovinečka a Bianky Rumanovej. Spomenieš si, kedy známa dvojica natočila video plné sĺz, v ktorom oznámila koniec?
v januári
v marci
v apríli
Vysvetlenie
Krátko po tom, ako sa Jovinečko a Bianka v septembri 2024 zasnúbili, prišiel nečakaný rozchod. Dvojica svoj koniec oznámila v marci 2025 prostredníctvom emotívneho videa.
Okrem vyhrotených momentov a káuz sme v roku 2025 boli svedkami a cute momentov. Jedným z nich boli aj zásnuby Taylor Swift. Spomenieš si, kedy Travis Kelce pokľakol?
Zdroj: Flickr / Eva Rinaldi (CC BY-SA 2.0)
6 10
Okrem vyhrotených momentov a káuz sme v roku 2025 boli svedkami a cute momentov. Jedným z nich boli aj zásnuby Taylor Swift. Spomenieš si, kedy Travis Kelce pokľakol?
na jar 2025
v lete 2025
na jeseň 2025
Vysvetlenie
Dvojica sa zasnúbila v auguste 2025.
Virálnym sa v roku 2025 stal aj takmer 6-minútový prejav známeho amerického herca na Oscaroch, ktorý sa tak stal najdlhším v histórii. Kto ho predniesol?
Zdroj: Flickr/Ben Terret
7 10
Virálnym sa v roku 2025 stal aj takmer 6-minútový prejav známeho amerického herca na Oscaroch, ktorý sa tak stal najdlhším v histórii. Kto ho predniesol?
Adrien Brody
Sean Baker
Timothée Chalamet
Vysvetlenie
Počas minuloročného odovzdávania Oscarov sa Adrien Brody stal nielen držiteľom zlatej sošky, ale aj rekordu za najdlhšiu ďakovnú reč.
Ktorý slovenský travel influencer koncom roka čelil obvineniam, že obral ľudí o tisícky eur?
Zdroj: Refresher
8 10
Ktorý slovenský travel influencer koncom roka čelil obvineniam, že obral ľudí o tisícky eur?
Nick Papcun
Milan Bez Mapy
Cestuj s Tomom
Vysvetlenie
Podľa niekoľkých obvinení mal travel influencer Nick Papcun ľudí obrať o tisícky eur.
Kritike v roku 2025 čelila aj sexi herečka Sydney Sweeney. Dôvodom bola reklama, v ktorej sa objavila. Spomenieš si, čo bolo predmetom tejto kontroverznej reklamy?
Zdroj: Wikimedia (Creative Commons) / JoshPopov (Attribution 4.0 International)
9 10
Kritike v roku 2025 čelila aj sexi herečka Sydney Sweeney. Dôvodom bola reklama, v ktorej sa objavila. Spomenieš si, čo bolo predmetom tejto kontroverznej reklamy?
spodné prádlo
džínsy
lieky na chudnutie
Vysvetlenie
Sydney Sweeney v uplynulom roku čelila kritike, keďže jej reklamu na džínsy niektorí ľudia označili za rasistickú.
Čo bolo predmetom žaloby, ktorú podala herečka Blake Lively na kolegu Justina Baldoniho po natáčaní filmu It Ends With Us?
Zdroj: Sony Pictures Releasing
10 10
Čo bolo predmetom žaloby, ktorú podala herečka Blake Lively na kolegu Justina Baldoniho po natáčaní filmu It Ends With Us?
spory o kreatívne rozhodnutia pri filme
nevhodné poznámky počas natáčania
sexuálne obťažovanie a nepriateľské pracovné prostredie
Vysvetlenie
Blake Lively podala na kolegu Justina Baldoniho žalobu za sexuálne obťažovanie a nepriateľské pracovné prostredie.
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA INFLUENCERI KVÍZY
Odporúčame
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
pred 2 dňami
1
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
refresher+
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
pred 2 dňami
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred hodinou
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
dnes o 09:00
Storky
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
Lifestyle news
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
pred 52 minútami
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
pred 3 hodinami
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
dnes o 12:00
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
dnes o 10:48
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd festivalu Grape
dnes o 09:33
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
včera o 16:21
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
včera o 15:36
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedrom Pascalom je tu. Vrátia sa aj legendárni gangstri
včera o 14:41
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Počasie Ekonomika
Viac
Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu? Pozri si príručku od slovenského ministerstva
pred 30 minútami
Rieku Ondava znečistil únik nebezpečnej látky. Potvrdila to štátna inšpekcia
pred hodinou
EÚ spúšťa špeciálnu pomoc v hodnote 28 miliárd pre regióny zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Týka sa aj Slovenska
pred hodinou

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
refresher+
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 2 dňami
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
refresher+
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
Kto vyhrá Let’s Dance 2026? Bookmakeri zverejnili odhady, toto sú najväčší favoriti
8. 2. 2026 16:45
Viac z Fashion Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
pred 3 dňami
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
4. 2. 2026 11:00
Viac z Design & Art Všetko
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov
7. 2. 2026 11:00
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
1. 2. 2026 17:43
1
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
5. 2. 2026 11:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
Šport
pred 51 minútami
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
pred 51 minútami
Nechceš pozerať hokej doma a chceš zažiť jedinečnú atmosféru? V týchto puboch a reštauráciách premietajú naše zápasy.
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
PR správa
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
pred hodinou
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred hodinou
Podporuje zdravé trávenie, vplyv má aj na duševné zdravie. Čo je fibremaxxing a ako zvýšiť príjem vlákniny?
Podporuje zdravé trávenie, vplyv má aj na duševné zdravie. Čo je fibremaxxing a ako zvýšiť príjem vlákniny?
pred 2 hodinami
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 2 dňami
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Luisa spomína na nepríjemné skúsenosti s domácim násilím: „Myslela som si, že mi padol streetcredit, keď som ho udala“
Luisa spomína na nepríjemné skúsenosti s domácim násilím: „Myslela som si, že mi padol streetcredit, keď som ho udala“
včera o 13:58
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia