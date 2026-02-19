Hlavné témy
dnes 19. februára 2026 o 8:58
Čas čítania 0:49
Hana Divišová

Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade

Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
Zdroj: TASR
Pri treťom českom góle bolo na ľade šesť hráčov v bielych dresoch, no rozhodcovia situáciu nezachytili a zásah uznali.

Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase ZOH sa proti sebe postavili Česko a Kanada. Hoci duel napokon dopadol v prospech Kanady, ktorá vyhrala 4:3 po predĺžení, stretnutie sprevádzal jeden mimoriadne zaujímavý a diskutovaný moment. Pri treťom českom góle, ktorý strelil Ondřej Palát, bolo totiž na ľade šesť hráčov v bielych dresoch.

Nikto z rozhodcov si to v danom momente nevšimol – hráči gól oslávili, odkorčuľovali na striedačku a hra pokračovala bez akéhokoľvek zásahu. Rozhodcovia teda situáciu neposúdili ako priestupok „príliš veľa hráčov na ľade“, a gól uznali.

Práve tento gól vyvolal po zápase veľkú diskusiu, keďže mohol výrazne ovplyvniť jeho priebeh. Česi v zápase niekoľkokrát viedli, no Kanada napokon dokázala vyrovnať a v predĺžení rozhodnúť o svojom postupe.

Český hokejový tím sa tak s olympijským turnajom rozlúčil, zatiaľ čo Kanaďania pokračujú ďalej v boji o medaily. V semifinále ich čaká v piatok 20. februára o 16:40 súboj s Fínskom. Slovensko sa v ten istý deň o 21:10 stretne s USA.

Anketa:
Budeš sledovať naše semifinále Slovensko proti USA? 🏒
Jasné.
Nie.
Jasné.
95 %
Nie.
5 %
