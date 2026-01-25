Začal kreslením písmen do zošita a tagmi na WC. Dnes Martin „Doke“ Hirner tvorí virálne videá pre miliónové publikum a mení tvár slovenských sídlisk.
Martin Hirner má vyštudované aktuárstvo na Ekonomickej univerzite, no namiesto kariéry v korporáte a počítania rizík sa rozhodol riskovať všetko pre YouTube. Svoju vášeň pre graffiti pretavil do kanálu DokeTV, ktorý dnes sleduje viac ako milión ľudí z celého sveta. Hovorí, že uživiť sa umením je umenie samo o sebe a milióny videní nemusia znamenať automatický úspech.
V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, ako vyzerá odvrátená stránka života full-time YouTubera, prečo vymenil extrémne výzvy za skrášľovanie verejného priestoru a priznal aj momenty, kedy ho zamrazilo pri práci na zákazke v Nemecku.
Po škole si stál pred voľbou: začať stabilnú kariéru alebo neistota na YouTube. Čo bol ten kľúčový moment, kedy si si povedal: „Kašlem na istotu, idem to risknúť“?
Toto rozhodnutie sa budovalo postupne. Prvé tri ročníky som bol veľmi dobrý študent, ale ako sa YouTube rozbiehal, tak išli moje študijné výsledky dole vodou. V poslednom ročníku sa môjmu kanálu začalo dariť tak, že ma vedel uživiť. To bolo pre mňa znamenie, že to môže fungovať. Myslel som si, že to pôjde už len hore, aj keď mi moje okolie naznačovalo, že trvácnosť môjho úspechu je otázna.