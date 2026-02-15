Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Ako sa človek stane koordinátorom intimity, čo robí na pľaci a obmedzuje režiséra počas natáčania? V rozhovore nám to všetko prezradila Jana, ktorá to robí už tretí rok.
Jana Neustupová pracuje ako koordinátorka intimity na filmových pľacoch. V Česku sú len traja a na Slovensku zrejme ani jeden. Zameriavajú sa na to, aby sa herci cítili v bezpečí a aby boli v pohode s natáčaním intímnych scén. Ich práca je však oveľa komplikovanejšia.
V rozhovore nám Jana prezradila, ako pripravuje hercov na natáčanie simulovaného sexu, ako vymýšľa choreografie sexuálnych scén, ako reálny je filmový sex a ktoré polohy majú herci a herečky najviac a najmenej radi.
O čo v tej práci vlastne ide?
Sme spojka medzi filmármi a hercami. Uisťujeme sa, že predtým, ako herci vôbec niečo idú natáčať, vedia, do čoho idú, ako to bude prebiehať, koľko nahoty tam bude a podobne. S réžiou dávame dohromady konečnú víziu a snažíme sa, aby mali herci pocit, že sú súčasťou celého toho procesu.
Prečo je to potrebné?
Myslím, že najmä v zahraničí to vzniklo pre ochranu štúdií. Samozrejme, aj na ochranu hercov, ale bola vyššia pravdepodobnosť, že herci či tvorcovia budú za podmienky na nakrúcaní žalovať štúdiá. S nami získajú nepriestrelné zmluvy.
Nie je to pre tvorcov aj hercov samotných limitujúce?
Je to skôr taký mýtus. Nikde nie je napísané, ako má vyzerať každý z tých pohybov. V zmluvách ide najmä o množstvo nahoty, aby sa nestalo, že zo scény hore bez sa zrazu od herca chce, aby ukázal pohlavné ústrojenstvo. Ak si spravím svoju prácu správne, na natáčaní som nenápadná a ideálne vôbec nemusím do ničoho zasahovať.
Je tá práca iná v Česku a na Slovensku ako v zahraničí?
Je tu menej papierovania a štúdiá ani herci tu nie sú až tak krytí zmluvami. Stále sa však snažím mať nejakú dohodu medzi všetkými stranami, napríklad aspoň v mailovej komunikácii.
Čo presne je náplňou tvojej práce a ako následne vyzerá tvoj bežný pracovný deň na aj mimo natáčania?
Mám na starosti dosť papierovania. Ideálny začiatok je, keď za mnou producenti prídu už s hotovým scenárom a spýtajú sa ma, v akých scénach by ma herci potrebovali pre ich podporu. Nasleduje komunikácia s tvorcami a hercami o tom, pri akých scénach by som mala byť prítomná a pri ktorých to stačí vopred komunikovať s hercami.
Dávajú si pri tebe herci a tvorcovia pozor viac na to, čo povedia, o čom žartujú a podobne?
Určite si ma občas, žiaľ, mýlia s HR. Neteší ma to, ale akonáhle som na natáčaní, podpichujú ma, že „Už je tu Janka, nemôžeme ani poriadne vtipkovať“ a podobne. O tom moja práca nie je, ale aj tak sú všetci okolo mňa obozretní.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo presne robí na natáčaní a či vymýšľa, ako bude scéna vyzerať.
- Aké polohy majú herci najradšej a ako zakrývajú erekcie mužov.
- Či herečkám prekážajú erekcie mužov a či sa muži hanbia vyzliecť si tričko.
- Ako je možné, že sex vyzerá reálne aj bez kontaktu telo na telo.