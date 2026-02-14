Spája ich drive a životné ciele, no rozdeľujú ich názory na politiku, či šport. Takto dopadlo ich rande v Menučku

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Dnes chutný date naservírujeme Alexandre, ktorá nám prezradila, že by jej nevadil mladší partner s jasnými cieľmi a Leonarda - mladšieho chalana s jasnými cieľmi.
Mladá dvojica sa spoločne prekúsala štyrmi šťavnatými chodmi.
Počas Predjedla sa ešte nevidela, no to nebránilo bohatej konverzácii o račkovaní, záľubách, či štúdiu. Prvý dojem pôsobil rozpačito, ale postupne sa konverzácia rozprúdila a Špecialita šéfkuchára spolu s Hlavným chodom priniesla naozaj spicy priznania.
Dezert preveril herecké schopnosti dvojice a všetko ostatné sa dozvieš, keď klikneš na tento diel Menučka.
Chceš vidieť Menučko medzi prvými? 💕 Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 50 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom, ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na refresher.sk/plus/smart.
