Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. marca 2026 o 11:19
Čas čítania 0:29
Tóth Csilla/refresher.hu

Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom

Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Zdroj: Instagram
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Herečku a mexického podnikateľa Gonzala Hevia Baillères prvýkrát zazreli spolu koncom minulého roka vo francúzskych Alpách. Nedávno ich odfotili na letisku v nežnom objatí.

Na letisku zachytili Emmu Watson a zrejme jej nového partnera, podnikateľa Gonzala Hevia Bailléresa, ktorý je známy hlavne v Mexiku, ako si vymieňajú rýchly bozk. Prvýkrát ich spolu videli minulú zimu v slávnom lyžiarskom stredisku vo francúzskych Alpách, Courchevel, a o pár týždňov neskôr si oddýchli v mexickej rekreačnej oblasti Punta Mita.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Primer Plano (@primerplanoblog)

Podľa Cosmopolitanu je Watsonin partner potomkom známej mexickej podnikateľskej rodiny Baillères, ktorá vedie obchodné impérium zaoberajúce sa ťažbou, poisťovníctvom, financiami a prevádzkou maloobchodných reťazcov. Mladý Gonzalo je momentálne generálnym riaditeľom AI-tech spoločnosti Lok. Predtým chodil s Belindou, známou z filmu Cheetah Girls 2, zatiaľ čo Watson bola naposledy vo vzťahu s Brandonom Greenom, synom anglického Sira Petra Greena.

Odporúčané
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie 3. marca 2026 o 16:34
Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Odporúčané
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom 4. marca 2026 o 7:52
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI CELEBRITY
Odporúčame
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
pred 3 dňami
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 dňami
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
Refresher Club
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
dnes o 08:30
Storky
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Herečka, študentka, módna diva a podnikateľka. Aj tieto ružičky zabojujú o Adria...
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, vrátili sa dve ikony minulých sérií
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s R...
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Lifestyle news
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 16 minútami
Selena Gomez odhalila, že ju roky nesprávne diagnostikovali. Na ochorenie prišla až po štyroch liečebných pobytoch
pred 2 hodinami
Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život
pred 2 hodinami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
Hitmaker Pitbull príde do Bratislavy. Fanúšikovia plánujú doraziť s falošnými pleškami
dnes o 10:07
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
dnes o 06:15
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
včera o 16:59
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
včera o 15:43
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, na ostrov sa vrátili dve ikony minulých sérií
včera o 14:34
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Peniaze
Viac
Slováci si za tri dni kúpili štátne dlhopisy za 337 miliónov eur. Predaj bude pokračovať ešte niekoľko dní
pred 15 minútami
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
pred 52 minútami
Nakúpil si cez internet a rozmyslel si si to? Zisti, kedy máš právo odstúpiť od zmluvy
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
pred 2 dňami
Ako dnes žijú pravnuci Alberta Einsteina, syn Johna Lennona či neter Marilyn Monroe? Toto sú osudy potomkov slávnych
Ako dnes žijú pravnuci Alberta Einsteina, syn Johna Lennona či neter Marilyn Monroe? Toto sú osudy potomkov slávnych
dnes o 11:00
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
včera o 11:58
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 2 dňami
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Cynthiou Tóthovou a Kristínou Víglaskou: Ako sa podľa nich zotaviť po rozchode?
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
pred 2 dňami
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“
pred 3 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
dnes o 08:30
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
pred 4 dňami
Viac z Gastro Všetko
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
1. 3. 2026 8:00
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
21. 2. 2026 12:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Filmy a Seriály
pred 14 minútami
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 14 minútami
Časť produkcie sa bude odohrávať v Barrandovských ateliéroch aj v historickom centre mesta.
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
pred 2 hodinami
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
PR správa
Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
včera o 07:52
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
pred 3 dňami
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia