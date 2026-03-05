Herečku a mexického podnikateľa Gonzala Hevia Baillères prvýkrát zazreli spolu koncom minulého roka vo francúzskych Alpách. Nedávno ich odfotili na letisku v nežnom objatí.
Na letisku zachytili Emmu Watson a zrejme jej nového partnera, podnikateľa Gonzala Hevia Bailléresa, ktorý je známy hlavne v Mexiku, ako si vymieňajú rýchly bozk. Prvýkrát ich spolu videli minulú zimu v slávnom lyžiarskom stredisku vo francúzskych Alpách, Courchevel, a o pár týždňov neskôr si oddýchli v mexickej rekreačnej oblasti Punta Mita.
Podľa Cosmopolitanu je Watsonin partner potomkom známej mexickej podnikateľskej rodiny Baillères, ktorá vedie obchodné impérium zaoberajúce sa ťažbou, poisťovníctvom, financiami a prevádzkou maloobchodných reťazcov. Mladý Gonzalo je momentálne generálnym riaditeľom AI-tech spoločnosti Lok. Predtým chodil s Belindou, známou z filmu Cheetah Girls 2, zatiaľ čo Watson bola naposledy vo vzťahu s Brandonom Greenom, synom anglického Sira Petra Greena.