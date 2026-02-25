Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens.
dnes 25. februára 2026 o 13:00
Čas čítania 3:56
Richard Balog

Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur

Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
Zdroj: New Balance
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vyber si svoj nový obľúbený pár a využi aj našu zľavu.

V módnej sekcii pravidelne predstavujeme zoznamy s najlepšími teniskami v rôznych štýloch, v ktorých zaboduješ na každom kroku, a to či už v uliciach Košíc či Bratislavy alebo Milána. 

Čierne modely považujeme za dôležitú súčasť každej zbierky, keďže ponúkajú maximálnu univerzálnosť a vyžadujú oveľa menej údržby ako rovnako obľúbené biele vyhotovenia, na ktoré sme sa pozreli v článku minulý týždeň. Toto je TOP 10 čiernych tenisiek pre mužov aj ženy.

V pokladni použi náš zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens, a 10QRF na výpredajové kúsky.

Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Queens
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet 16. februára 2026 o 17:00

Vans Skate Old Skool 36 + 92,95 €

Zoznam otvára model Vans Skate Old Skool 36 +, ktorý vychádza z ikonického dizajnu, ale vďaka vylepšenému strihu a ďalším detailom, získal nový rozmer. 

Atraktívne tenisky majú príjemný 90s vibe, ktorý zvýrazňujú široké šnúrky, zatiaľ čo zvršok je z priedušnej textílie v čierno-bielej kombinácii. Novinka je vyzbrojená hrubou gumovu podrážkou s ikonickým vafľovým vzorom a logom Vans na päte. 

Vans Skate Old Skool 36 +
Zdroj: Queens

Nike Astra Ultra W 109,95 €

Našu pozornosť si získal tiež úplne nový model Nike Astra Ultra, ktorý prináša budúcnosť, keď využíva 3D tlač aj umelú inteligenciu na preskúmanie tvaru a štýlu. 

Novinka s nízkym strihom a ultra tenkou gumovou podrážkou čerpá inšpiráciu z klasických futbalových kopačiek, čím vzdáva hold športovému dedičstvu značky, a zároveň používa moderné technológie. Čierny zvršok zo syntetického materiálu dopĺňajú zamatové šnúrky a malé logo Nike umiestnené v prednej časti. 

Tenisky Nike Astra Ultra sú v predaji v ženských veľkostiach. Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš 15 eur. 

Nike Astra Ultra W
Zdroj: Queens

Adidas Originals Gazelle Lo Pro W 120 €

Návrhársky tím značky Adidas Originals reaguje na trend nízkoprofilových tenisiek upravenou verziou ikonického modelu Gazelle, ktorý dostal novú podrážku aj zaujímavé detaily. 

Mäkký zvršok je vyrobený z kvalitnej kože v čiernej farbe a má charakteristické prešívanie v oblasti špicu, pričom minimalistický vzhľad dopĺňajú 3 pruhy a vyrazený nápis Adidas Gazelle z bočnej strany. Pohodlie zabezpečuje textilná podšívka a gumová podrážka, ktorá ťa prenesie každým mestským dobrodružstvom bez námahy. 

Ak máš rád/rada klasický vzhľad a zároveň trendy, neváhaj a vyskúšaj model Adidas Originals Gazelle Lo Pro.

Adidas Originals Gazelle Lo Pro W
Zdroj: Queens

New Balance 509 130 €

Tenisky s logom New Balance ovládli ulice svetových metropol a v prípade, že hľadáš štýl, ktorý neuvidíš na každom, siahni po modeli s označením 509. 

New Balance 509 sú inšpirované bežeckou estetikou zo začiatku tisícročia, pričom majú čierny zvršok z priedušnej sieťoviny so semišovými prekrytiami a reflexnými prvkami zo syntetických materiálov. Objemná konštrukcia je postavená na klasickej gumovej podrážke s odpružením ABZORB® pre rozptyl energie pri každom došľape na zem. 

New Balance 509
Zdroj: Queens

Nike Air Max Muse SE W 169,95 €

Ďalší model, ktorý perfektne doplní tvoju zbierku aj jarné outfity, je Nike Air Max Muse SE vytvorený ako kombinácia futuristického dizajnu a pohodlia typického pre líniu Air Max.

Tenisky majú vysokú klenbu v stielke, mäkké odpruženie s viditeľnou vzduchovou jednotkou Air Max v medzipodrážke a vrstvený zvršok z textílie a syntetických materiálov s popraskaným efektom. Jedinečný vzhľad dopĺňa metalické logo Nike z bočných strán a nápis „AM“ na jazyku. 

Cena s našim zľavovým kódom 13QRF je menej ako 150 eur. 

Nike Air Max Muse SE
Zdroj: Queens
Odporúčané
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť 9. februára 2026 o 14:00

New Balance ABZORB® 2010 170 €

V online obchodu Queens nájdeš aj model New Balance ABZORB® 2010 v schéme „Pink Heat“, ktorý sme zaradili do zoznamu TOP teniskových noviniek vo februári

Tenisky s výraznými proporciami kombinujú vzrušenie z progresívneho štýlu s pocitom športovej nostalgie. Segmentovaná gumová podrážka s odpružením ABZORB® pre lepšiu stabilitu je charakteristickým prvkom viacerých modelov z 00s a v tomto prípade je stredobodom dizajnu. Zvršok v čierno-ružovej schéme je vyrobený z kvalitnej kože, syntetiky a priedušnej sieťoviny.

Ak hľadáš univerzálnu mestskú obuv s drzým šmrncom, ide o veľmi dobrú voľbu za adekvátnu cenu.

New Balance ABZORB® 2010
Zdroj: Queens

Nike Air Max Plus VII 189,95 €

Vyjadri svoj štýl s teniskami Nike Air Max Plus VII v edícii Gradient. Ikona v podobe mriežky dodáva čiernemu športovému modelu jedinečný vzhľad, zatiaľ čo priedušná sieťovina ťa udrží v príjemnej teplote.

Viditeľné odpruženie Air Max v pružnej gumovej medzipodrážke posúva pohodlie na úplne novú úroveň. Tenisky Nike Air Max Plus VII budú ozdobou tvojich každodenných outfitov a s našim zľavovým kódom 13QRF môžu byť tvoje za približne 165 eur. 

Nike Air Max Plus VII
Zdroj: Queens

New Balance 9060 190 €

Tenisky, ktoré má v zbierke množstvo slovenských, respektíve českých influencerov, a vďaka svojmu vzhľadu a pohodliu si získal aj nás v redakcii.

Model New Balance 9060 je bestseller v online obchode Queens a čierna verzia so zvrškom z prvotriednej kože a textílie je ako stvorená do sychravého počasia počas jari. Kľúčovým prvkom je výrazná zvlnená medzipodrážka nabitý technológiami ABZORB®, SBS a ENCAP pre dokonalý pocit pri každom kroku, ktorý urobíš.

New Balance 9060
Zdroj: Queens

New Balance 2000 200 €

Čierna veľmi pristane aj novému modelu New Balance 2000, ktorý je definitívnou odpoveďou na súčasný dopyt po autentickej estetike Y2K.

Tenisky majú objemný, vrstvený vzhľad, ktorý dokonale odráža trend "otcovskej obuvi" v najčistejšej podobe. Kombinácia odolnej konštrukcie, prvotriednych materiálov a segmentovanej gumovej podrážky nabitej technológiami, nielen vyzerá skvelo, ale zvládne aj každodenné nástrahy mestskej džungle.

New Balance 2000
Zdroj: Queens

Mizuno Wave Prophecy 13.2 200 €

Bodku za zoznamom TOP čiernych tenisiek v ponuke online obchodu Queens dáva model Mizuno Wave Prophecy 13.2 s futuristickým dizajnom. 

Tenisky sú inšpirované bežeckými líniami z prelomu tisícročí a prinášajú vzhľad aj funkčnosť založenú na maximálnom výkone do lifestyle sekcie. Mizuno Wave Prophecy 13.2 sú dôkazom schopnosti japonskej značky spojiť vysoko koncepčné inžinierstvo s nositeľnosťou. 

Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš presne 26 eur. 

Mizuno Wave Prophecy 13.2
Zdroj: Queens
 V pokladni použi náš zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens, a 10QRF na výpredajové kúsky. 
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Queens
Odporúčané
Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon 28. januára 2026 o 13:00
Odporúčané
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet 16. februára 2026 o 17:00
Odporúčané
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť 9. februára 2026 o 14:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION TENISKY WISHLIST
Odporúčame
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Refresher Club
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
včera o 10:30
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
včera o 14:00
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
Refresher Club
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
včera o 11:30
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
dnes o 10:35
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
pred 2 dňami
Storky
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Lifestyle news
Šmolki prijal ďalšiu výzvu vo Fight Night Challenge. Hviezdu z 13K čaká zápas dvojíc
pred 16 minútami
Robert De Niro sa rozplakal v podcaste. Prehovoril o strachu a rozdelenej Amerike
pred hodinou
Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb
pred hodinou
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
pred 2 hodinami
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
dnes o 11:19
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožíva v novej adaptácii Netflixu. Pozri si prvý teaser na Pýchu a predsudok
dnes o 10:19
Olympionička Alysa Liu je hviezdou na ľade. Na jar sa vydá na špeciálne turné
dnes o 09:11
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
včera o 16:21
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
včera o 15:53 1
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
včera o 15:18
Spravodajstvo
Slovensko Doprava Politika Zahraničie
Viac
Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou
pred 49 minútami
Matúš Šutaj Eštok: Pád strechy budovy mohlo spôsobiť aj nedávne zemetrasenie
pred 53 minútami
Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
Nové hodinky Richard Mille RM 41-01 ukazujú nielen čas, ale tiež počítajú góly. Cena je približne 1,6 milióna eur
Nové hodinky Richard Mille RM 41-01 ukazujú nielen čas, ale tiež počítajú góly. Cena je približne 1,6 milióna eur
včera o 14:26
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
pred 2 dňami
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
včera o 13:42
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
V spolupráci
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
16. 2. 2026 17:00
Kobaltová modrá vládne jarnej móde 2026. Pozri si TOP kúsky, ktoré nakopnú tvoje outfity
Kobaltová modrá vládne jarnej móde 2026. Pozri si TOP kúsky, ktoré nakopnú tvoje outfity
pred 3 dňami
TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance
TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance
13. 2. 2026 10:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
Refresher Club
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Viac z Šport Všetko
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
pred 2 dňami
Olympionička Alysa Liu je hviezdou na ľade. Na jar sa vydá na špeciálne turné
dnes o 09:11
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
14. 2. 2026 11:00
Viac z Beauty Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
Refresher Club
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Výber najlepších pánskych dezodorantov a antiperspirantov: Nezanechávajú škvrny a zvládnu aj tréning v gyme
15. 2. 2026 9:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
8. 2. 2026 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
Móda
pred 2 hodinami
V spolupráci
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
pred 2 hodinami
Vyber si svoj nový obľúbený pár a využi aj našu zľavu.
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
pred 2 hodinami
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
dnes o 10:35
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
včera o 15:53
1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
pred 2 dňami
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
včera o 09:17
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
pred 2 dňami
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
20. 2. 2026 6:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
4
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
20. 2. 2026 11:19
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia