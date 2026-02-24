Vyrobených je len limitovaný počet kusov z oboch vyhotovení. Sú hodné astronomickej ceny?
Richard Mille predstavil ďalšie exkluzívne náramkové hodinky, ktoré sú určené len pre vyvolených klientov švajčiarskej značky a bohatých zberateľov – model RM 41-01 s podtitulom „Manual Winding Tourbillon Flyback Chronograph Soccer“.
Novinka s jasným rukopisom značky Richard Mille predstavuje bezprecedentné spojenie Haute Horlogerie a najpopulárnejšieho športu planéty – futbalu. Ide o technicky dokonalý kúsok, ktorý sleduje zápas od výkopu až po záverečný hvizd vrátane zaznamenania každého gólu.
Vzťah renomovanej švajčiarskej manufaktúry s futbalom začal modelom RM 11-01 Roberto Mancini v roku 2013, avšak novinka RM 41-01 posúva koncept ešte ďalej. Počas piatich rokov vývoja vznikol úplne nový, patentovaný kaliber RM 41-01 – ručne naťahovaný tourbillon s flyback chronografom.
Strojček ponúka hodiny, minúty, sekundy, centrálny flyback chronograf, indikátor rezervy chodu, ktorá je na úrovni 70 hodín bez zapnutého chronografu, indikátor funkcií, ukazovateľ hracieho času a dvojicu mechanických počítadiel gólov.
Ide o limitovanú edíciu. Vyrobených je 30 kusov v červenom vyhotovení Basalt TPT® a 30 kusov v tmavomodrom Quartz TPT®.
Kaliber RM41-01 pozostáva zo 650 súčiastok. Základňa aj mostíky sú vyrobené zo skeletovaného titánu triedy 5 (90 % titán, 6 % hliník, 4 % vanád). Materiál je mimoriadne pevný a odolný voči korózii, čo vysvetľuje jeho využitie aj v letectve či automobilovom priemysle.
Architektúra strojčeka je navrhnutá bez zbytočných prekrytí komponentov. Geometria stĺpikových kolies zabezpečuje dokonalú synchronizáciu pák aj po rokoch používania. Mimoriadne zaujímavá je patentovaná dvojitá konštrukcia stĺpikových kolies – jedno riadi chod chronografu, druhé optimalizuje reset a flyback funkciu, pričom poskytuje hmatovú odozvu podobnú štartovaciemu tlačidlu.
Chronograf je prepojený s indikátorom fázy zápasu. Každý reset automaticky prepne zobrazenie z prvého polčasu na druhý a následne na predĺženie.
Najvýraznejšou komplikáciou je dvojica mechanických počítadiel gólov. Titánové tlačidlá na pozíciách 2. a 4. hodiny zaznamenávajú skóre domáceho a hosťujúceho tímu. Každé stlačenie posunie ručičky po kovových lištách prostredníctvom samostatného prevodového systému až do maxima deviatich gólov – desiaty zásah mechanizmus automaticky vráti na nulu.
Každý detail, viditeľný aj skrytý, prešiel ručným opracovaním majstrov hodinárov. Mostík počítadla minút kombinuje zaoblené kontúry s ostrými líniami, ručne leštené skosenia kontrastujú s lineárne brúsenými plochami. Mostík rýchlorotujúceho tourbillona s 5N PVD úpravou je inšpirovaný hexagonálnym vzorom futbalovej lopty.
Puzdro s rozmermi 32 x 30,40 milimetra a hrúbkou 10,23 milimetra pozostáva zo 105 dielov a je navrhnuté s dôrazom na ergonómiu a výraznú prítomnosť na zápästí. Basalt TPT® vznikol v spolupráci so spoločnosťou North Thin Ply Technology a vychádza z vulkanickej horniny. Kombinuje vysokú mechanickú odolnosť, chemickú stabilitu, UV rezistenciu a jedinečnú kresbu vrstvených 40-mikrónových vlákien ukladaných pod uhlom 45 stupňov. Výsledkom je štruktúra pripomínajúca drevo v hlbokých prírodných odtieňoch.
Hodinky Richard Mille RM 41-01 „Manual Winding Tourbillon Flyback Chronograph Soccer“ nie sú len luxusným doplnkom pre milionárov, ale mechanickým manifestom, ktorý premieňa emócie spojené s futbalovými zápasmi na precíznu mikromechaniku s typickým švajčiarskym majstrovstvom.
Všetky detaily o ďalšom výnimočnom modeli náramkových hodiniek Richard Mille, ktorých cena je v prepočte zo švajčiarskych frankov približne 1,6 milióna eur, nájdeš na webe renomovanej značky. V komentári nám napíš, ktoré vyhotovenie sa ti páči viac.
Richard Mille je švajčiarska spoločnosť so sídlom v meste Les Breuleux, ktorú v roku 2001 založili Dominique Guenat a Richard Mille, a venuje sa výrobe luxusných športových hodiniek.
Modely s ergonomickým, ale extravagantným vzhľadom puzdra s výraznými momentovými skrutkami a vysokou cenovkou sa okamžite zaradili medzi najvyhľadávanejšie zberateľské kúsky na trhu. Medzi ambasádorov a klientov značky patria Rafael Nadal, Ester Ledecká, Pharrell Williams, Travis Scott aj viacero tímov Formula 1® vrátane Ferrari. Spoločnosť v roku 2024 predala 4 700 hodiniek. Dáta za rok 2025 zatiaľ nie sú známe.