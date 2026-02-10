Hlavné témy
dnes 10. februára 2026 o 9:42
Čas čítania 0:36
Zdenka Hvolková

Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky

Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Zdroj: Yummy Iceland
Globálny gastronomický rebríček opäť rozvíril vášne. Na zozname najhorších jedál sveta sa objavili tri české pokrmy, pričom jeden z nich má pevné miesto aj na slovenských stoloch.

Populárny gastronomický web Taste Atlas zverejnil každoročný rebríček 100 najhorších jedál sveta, zostavený na základe takmer 400-tisíc hodnotení používateľov z rôznych krajín. A ako už býva zvykom, výsledky vyvolali poriadnu diskusiu.

Na nelichotivých priečkach dominujú najmä jedlá zo severnej Európy. Prvé miesto obsadila švédska pizza Vulkanen, ktorá kombinuje viacero druhov mäsa, syr, hranolky aj šalát s beárnskou omáčkou.

pizza vulkalen
Zdroj: World Food Guide
Druhé miesto patrí islandskému svið – varenej ovčej hlave, a tretie získal thorramatur, tradičný islandský mix pokrmov z ovčích a baraních častí.

thorramatur
Zdroj: Yummy Iceland

Do rebríčka sa však dostali aj české špeciality. Na 49. mieste sa umiestnila chlebová polievka, nasledovaná karlovarským suchárom na 53. priečke. Najviac emócií však vyvolala maslová nátierka, ktorá skončila až na 92. mieste.

maslová nátierka
Zdroj: Dobruchut.sk

Práve maslová nátierka je pritom jedlom, ktoré mnohí považujú za kulinársku istotu detstva nielen v Česku, ale aj na Slovensku. O to viac prekvapuje, že sa v očiach medzinárodného publika ocitla medzi svetovými „prepadákmi“.

Celý rebríček si môžeš pozrieť TU.

Anketa:
Súhlasíš s výberom jedál?
Áno, skutočne sú tie jedlá zlé.
Nie, podľa mňa sú to dobré pokrmy.
Áno, skutočne sú tie jedlá zlé.
52 %
Nie, podľa mňa sú to dobré pokrmy.
48 %
