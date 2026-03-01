Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 1. marca 2026 o 9:27
Čas čítania 1:04
Katarína Jánošíková TASR

Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards

Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
Zdroj: Facebook/ Olivia Dean
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kým mladé talenty prepisovali rebríčky, legendy ako Ozzy Osbourne či Amy Winehouse sa dočkali dojemných pôct.

Britská hudobná scéna pozná meno svojej novej kráľovnej. Speváčka a textárka Olivia Dean v sobotu triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards v Manchestri. Dvadsaťšesťročná umelkyňa premenila svoje nominácie na štyri víťazstvá a potvrdila pozíciu globálnej hviezdy.

Po nedávnom zisku Grammy za najlepšieho nováčika Olivia Dean ovládla aj domácu arénu Co-op Live. Svojím oceňovaným albumom „The Art of Loving“ získala najprestížnejšiu cenu večera – Album roka – v silnej konkurencii. Porazila pri tom mená ako Sam Fender, Wolf Alice, Lily Allen či rapper Dave.

Okrem hlavnej ceny si Dean prevzala sošky aj v kategóriách:

  • Najlepší umelec
  • Najlepší popový interpret
  • Pieseň roka (za singel „Rein Me In“, o ktorú sa delí so Samom Fenderom)

Medzinárodné hviezdy a cenzúra v priamom prenose

Večer priniesol aj silné medzinárodné momenty. Španielska speváčka Rosalía získala titul najlepšej medzinárodnej umelkyne a divákov ohúrila spoločným vystúpením s legendárnou Björk. Cenu za medzinárodnú pieseň roka si odniesli Rosé (zo skupiny Blackpink) a Bruno Mars za ich virálny hit „APT“.

Odporúčané
6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi 6 najlepších „It“ tašiek a kabeliek v súčasnosti. Pozri si modely, ktoré nosí Rihanna, Bella Hadid aj Jacob Elordi 27. februára 2026 o 16:00

O rozruch sa postarala brooklynská rocková skupina Geese, ktorú vyhlásili za najlepšiu medzinárodnú skupinu. Britská televízia však musela zasiahnuť a vypípať bubeníka Maxa Bassina. Ten počas ďakovnej reči otvorene podporil Palestínu a ostro skritizoval americký imigračný úrad (ICE).

Organizátori tento rok nezabudli ani na históriu.

  • Mark Ronson získal cenu za mimoriadny prínos hudbe a svoju reč zavŕšil hudobnou poctou zosnulej Amy Winehouse.
  • Sharon a Kelly Osbourneové prevzali cenu za celoživotné dielo pre rockera Ozzyho Osbourna. Na počesť frontmana Black Sabbath následne vystúpil Robbie Williams.
  • Práve Robbie Williams zostáva s celkovo 18 soškami (sólovo aj s Take That) historicky najúspešnejším umelcom týchto cien, ktoré nezisková organizácia BPI udeľuje už od roku 1977.
    Olivia Dean Olivia Dean Olivia Dean Olivia Dean
    Zobraziť galériu
    (5)
Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Odporúčané
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny 21. februára 2026 o 9:00
Odporúčané
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl 24. februára 2026 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA CELEBRITY
Odporúčame
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
Refresher Club
Rozprávali sme sa s tradwife v domácnosti: „Verím, že manželstvo a materstvo nie sú kultúrne náhody. Sú súčasťou Božieho zámeru.“
pred 3 dňami
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
Refresher Club
Annamária otvorene o anorexii: Prvé jedlo počas hospitalizácie bol rezeň
pred 2 dňami
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Storky
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Lifestyle news
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
pred 24 minútami
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
včera o 10:04
Procházka vyzve Ulberga o titul na UFC 327. Pereira uvoľnil cestu presunom do ťažkej váhy
včera o 07:35
Mužské spermie sú v lete výrazne rýchlejšie. Vedci zistili, že letná sezóna praje plodnosti
pred 2 dňami
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
pred 2 dňami
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
pred 2 dňami
Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
pred 2 dňami
Netflix cúvol z boja o Warner Bros. Discovery. Prevzatie má teraz na dosah Paramount
pred 2 dňami
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
pred 2 dňami
Bratislava zakázala pivné bicykle. Od apríla ich v meste neuvidíš
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Slovensko Izrael Doprava Zahraničie
Viac
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Naživo pred hodinou
Časť zdravotných sestier na Slovensku dostane finančný bonus. Toto je harmonogram vyplácania príspevku
pred 25 minútami
Slovákom po zrážke vlakov výrazne znížili odškodné o tisícky eur. Mnohí trpia vážnymi zdravotnými následkami
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 4 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
pred 2 dňami
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
pred 2 dňami
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či AstralKida
pred 2 dňami
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
Rytmus oslávi 50-tku životným koncertom. Podelil sa o emotívne vyznanie svojej mladšej verzii
pred 2 dňami
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 4 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yzomandias s dvojicou bangrov, novinka od BLACKPINK aj romantický Bruno Mars
pred 2 dňami
MEOWLAU s debutovým albumom uzavrela chaotické obdobie: „To tematické pnutie bolo také silné, že som ho musela vydať“
pred 2 dňami
Viac z Beauty Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
Refresher Club
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Výber najlepších pánskych dezodorantov a antiperspirantov: Nezanechávajú škvrny a zvládnu aj tréning v gyme
15. 2. 2026 9:00
Róby, chaos a krásne ženy: Ako vyzerá zákulisie Ruže pre nevestu očami stylistky a make-up artistu?
2. 6. 2025 17:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
23. 2. 2026 15:30
„Sprostredkovával som sexbiznis a odsúdili ma za kupliarstvo," hovorí Andy. (Hlbiny)
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
pred hodinou
Február v gastre priniesol nové podniky aj čerstvé menu.
Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
včera o 13:00
Erika nechce deti, no Samuel si myslí, že ju presvedčí. Má takýto vzťah budúcnosť?
Refresher Club
Erika nechce deti, no Samuel si myslí, že ju presvedčí. Má takýto vzťah budúcnosť?
včera o 12:00
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
V spolupráci
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
včera o 11:00
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
včera o 10:04
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
včera o 10:04
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
pred 4 dňami
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
pred 2 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
Domov
Zdieľať
Diskusia