Kým mladé talenty prepisovali rebríčky, legendy ako Ozzy Osbourne či Amy Winehouse sa dočkali dojemných pôct.
Britská hudobná scéna pozná meno svojej novej kráľovnej. Speváčka a textárka Olivia Dean v sobotu triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards v Manchestri. Dvadsaťšesťročná umelkyňa premenila svoje nominácie na štyri víťazstvá a potvrdila pozíciu globálnej hviezdy.
Po nedávnom zisku Grammy za najlepšieho nováčika Olivia Dean ovládla aj domácu arénu Co-op Live. Svojím oceňovaným albumom „The Art of Loving“ získala najprestížnejšiu cenu večera – Album roka – v silnej konkurencii. Porazila pri tom mená ako Sam Fender, Wolf Alice, Lily Allen či rapper Dave.
Okrem hlavnej ceny si Dean prevzala sošky aj v kategóriách:
- Najlepší umelec
- Najlepší popový interpret
- Pieseň roka (za singel „Rein Me In“, o ktorú sa delí so Samom Fenderom)
Medzinárodné hviezdy a cenzúra v priamom prenose
Večer priniesol aj silné medzinárodné momenty. Španielska speváčka Rosalía získala titul najlepšej medzinárodnej umelkyne a divákov ohúrila spoločným vystúpením s legendárnou Björk. Cenu za medzinárodnú pieseň roka si odniesli Rosé (zo skupiny Blackpink) a Bruno Mars za ich virálny hit „APT“.
O rozruch sa postarala brooklynská rocková skupina Geese, ktorú vyhlásili za najlepšiu medzinárodnú skupinu. Britská televízia však musela zasiahnuť a vypípať bubeníka Maxa Bassina. Ten počas ďakovnej reči otvorene podporil Palestínu a ostro skritizoval americký imigračný úrad (ICE).
Organizátori tento rok nezabudli ani na históriu.
- Mark Ronson získal cenu za mimoriadny prínos hudbe a svoju reč zavŕšil hudobnou poctou zosnulej Amy Winehouse.
- Sharon a Kelly Osbourneové prevzali cenu za celoživotné dielo pre rockera Ozzyho Osbourna. Na počesť frontmana Black Sabbath následne vystúpil Robbie Williams.
- Práve Robbie Williams zostáva s celkovo 18 soškami (sólovo aj s Take That) historicky najúspešnejším umelcom týchto cien, ktoré nezisková organizácia BPI udeľuje už od roku 1977.