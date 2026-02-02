Hlavné témy
dnes 2. februára 2026 o 11:32
Michaela Kedžuchová

ICE OUT: Grammy sa stali miestom protestu. Kehlani, Billie Eilish či Bad Bunny sa vyjadrili k násiliu páchanému na imigrantoch

ICE OUT: Grammy sa stali miestom protestu. Kehlani, Billie Eilish či Bad Bunny sa vyjadrili k násiliu páchanému na imigrantoch
Zdroj: YouTube / Grammys
Nejeden hudobník sa počas ceremoniálu Grammy vyjadril k aktuálnemu dianiu v USA.

Na tohtoročných Grammy sa viacerí umelci verejne postavili proti americkému imigračnému úradu ICE tým, že mali na oblečení odznaky s nápisom „ICE Out“. Medzi nimi boli Billie Eilish, Justin a Hailey Bieber, skladateľka Amy Allen, Bon Iver, Jack Antonoff, Margo Price, Samara Joy a ďalší.

Speváčka Kehlani, ktorá získala Grammy za najlepší R&B výkon za skladbu „Folded“, využila ďakovnú reč na ostrý politický odkaz. Po tom, čo vyzvala ostatných umelcov, aby „hovorili proti všetkej nespravodlivosti, ktorá sa momentálne deje vo svete“, dodala priamo: „f*ck ICE.“ Aj ona mala na sebe odznak „ICE Out“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kehlani (@kehlani)

Zakladateľ skupiny Bon Iver, Justin Vernon, pre Variety na červenom koberci vysvetlil, že nosí aj odznak s píšťalkou na počesť komunitných pozorovateľov v Minneapolise, ktorí upozorňujú na príchod ICE. „Pískajú vždy, keď vidia, že prichádza ICE,“ povedal a dodal: „Sú tam, aby chránili svoju komunitu, a robia to už celé týždne. Je skvelé zastaviť sa tu a oslavovať hudbu a jej silu, ale skutočná práca sa práve teraz deje v uliciach Minneapolisu a ja ich chcem uctiť.“

Vernon tiež priznal, že po nedávnych udalostiach zvažoval, či sa Grammy vôbec zúčastní. „Keď bol Alex Pretti zastrelený takým spôsobom, akým bol zastrelený, nebol som si istý, či mám silu prísť do L.A. a byť súčasťou tohto všetkého,“ uviedol. Nádej v ňom však opäť prebudilo spontánne organizovanie ľudí v Minneapolise. „Videl som ich, ako sa spájajú bez centrálnej vlády, ako sú disidentskí… bolo to prvé znamenie nádeje po veľmi dlhom čase.“

Billie Eilish, ktorá vyhrala cenu za Pieseň roka, pri svojej reči sa nevyjadrila k ničomu inému ako k ICE.

Nikto nie je ilegálny na ukradnutej pôde. Musíme ďalej bojovať, ozývať sa a protestovať. Naše hlasy a naši ľudia majú hodnotu. Je*ať ICE — to je všetko, čo chcem povedať.

Svoju prvú Grammy si odniesol aj Shaboozey, ktorý vyhral v kategórii najlepší country duet/skupina za skladbu „Amen“ s Jelly Rollom. Vo svojej reči vyzdvihol prisťahovalcov:

Prisťahovalci túto krajinu doslova vybudovali. Toto je pre nich a pre všetky deti prisťahovalcov.

Dodal, že Amerika vďaka nim získava kultúru, hudbu, príbehy a farby, ktoré ju robia bohatšou.

Jazzová speváčka Samara Joy pre Variety povedala, že nosením odznaku „ICE Out“ chce vyjadriť podporu tým, ktorí sa momentálne nemôžu ozvať sami. „Teraz nie je čas byť skleslí, ale prehovoriť za tých, ktorí to nemôžu. Je to to najmenej, čo môžem urobiť,“ vysvetlila. Zároveň zdôraznila, že nechce priťahovať pozornosť na seba bez toho, aby uznala utrpenie ľudí po celom svete.

Bad Bunny sa taktiež vyjadril po tom, ako vyhral svoju prvú Grammy za Album roka za Debí Tirar Más Fotos. Pri preberaní ceny neudržal slzy a po prejave v španielčine povedal po anglicky:

Táto cena je venovaná všetkým, ktorí museli opustiť svoju krajinu, aby mohli ísť za svojimi snami.

Olivia Dean taktiež počas svojej ďakovnej reči nezabudla odkázať na svoj pôvod:

Stojím tu ako vnučka imigrantov a nebola by som tu bez nich. Som produktom statočnosti ľudí, ktorí by mali byť oslavovaní.

 Grammy nie sú jediné miesto protestu celebrít 

Odznaky „ICE Out“ sa v posledných týždňoch objavili aj na Zlatých glóbusoch a na Sundance ako reakcia na brutálne zásahy ICE v Minneapolise po smrteľných prípadoch Renée Good a Alexa Prettiho.

Herec Mark Ruffalo sa k politickým vyjadreniam na spoločenských podujatiach vyjadril už skôr na Zlatých glóbusoch. Pre USA Today povedal: „Chcem tu oslavovať a som hrdý na nomináciu, ale toto už nie je normálne. Neviem, ako by som mohol mlčať.“

Podobný postoj zaujala aj Natalie Portman na filmovom festivale Sundance, kde predstavila film „The Gallerist“. „Nachádzame sa v mimoriadne zdrvujúcom období našich dejín. Je nemožné nehovoriť o brutalite ICE a o tom, že sa musí okamžite skončiť,“ povedala pre Variety. Zároveň však vyzdvihla solidaritu ľudí v USA, ktorí sa navzájom chránia a bojujú za slobodu.

