Čo začalo ako šepot v chodbách exkluzívnych rezidencií, sa dnes mení na krik, ktorý už nemožno ignorovať. Prípad Jeffreyho Epsteina zobrazuje životný štýl vrstvy, ktorá verila, že stojí nad zákonom i morálnymi princípmi.
Keď sa pozrieme na archívne fotografie z luxusných večierkov 90. rokov, Jeffrey Epstein je všade. Usmiaty, vždy v spoločnosti tých najvplyvnejších - od amerických prezidentov cez britských princov až po hollywoodske ikony. Pestuje si imidž človeka, ktorý pozná každého.
Dnes však vieme, že tento social butterfly nebol len úspešným finančníkom. Bol architektom jednej z najsofistikovanejších sietí zneužívania v modernej histórii, ktorej chápadlá siahali od karibských ostrovov až po kancelárie slovenskej diplomacie.