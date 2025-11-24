Ak máš pred Vianocami chuť na trochu dramatickej atmosféry, tento seriál je pre teba ten pravý.
Aktuálne svetovej špičke platformy vládne seriál The Beast in Me – psychologická miniséria z dielne Netflixu, v hlavnej úlohe s Claire Danes a Matthew Rhysem.
Miniséria sleduje príbeh spisovateľky Aggie Wiggs, ktorá sa začne zaujímať o svojho nového suseda Nila Jarvisa – muža, ktorý bol obvinený z vraždy svojej ženy.
„Posadnutosť sa stáva toxickou. Nebezpečenstvo sa blíži. Keď prenasledujete monštrum, čím sa stanete?“ stojí v oficiálnej synopsi seriálu.
Miniséria sa podľa webu FlixPatrol nachádza na rebríčku najsledovanejších seriálov v 41 krajinách. Diváci sa zhodujú, že na prvý pohľad vyzerá nenápadne, ale akonáhle jej človek dá čas, minisériu zhltne na jeden dych.
„Claire Danes hrá vystrašenú, neistú spisovateľku tak presvedčivo, že som chvíľami chcel skočiť do scény a podať jej čaj na upokojenie, ale celú show si odnáša Matthew Rhys. Toto je možno vrchol jeho kariéry. Majster manipulátor,“ opisuje seriál používateľ EvilPhoEniX na ČSFD.cz.
Kvality seriálu potvrdzuje aj nemalá popularita na svetových hodnotiacich weboch. The Beast in Me je najnavštevovanejšia show na Letterboxd aj Rotten Tomatoes. Na IMDb zaujalo druhú priečku. Kritici chvália predovšetkým presvedčivé herecké výkony a temnú atmosféru.