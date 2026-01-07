Kategórie
dnes 7. januára 2026 o 11:06
Čas čítania 0:58
Hana Divišová

Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up

Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up
Zdroj: Instagram/@zaralarsson
Po ére clean girl estetiky, kde dominovala prirodzenosť a minimalizmus, sa do popredia dostáva maximalistický make-up plný farieb a lesku.

Trendy sa z roka na rok menia a to, čo platilo ešte nedávno, dnes už nemusí byť aktuálne. Kým v posledných rokoch dominovala clean girl aesthetic, kde platilo pravidlo „menej je viac“, rok 2026 sa nesie v úplne opačnom duchu. Do popredia sa dostáva maximalistický make-up, ktorý stavia na odvahe, farbách a výraznom vizuálnom efekte – skrátka viac je viac.

Silnou inšpiráciou sú looky, ktoré vytvára vizážistka Sophia Sinot pre speváčku Zaru Larsson počas jej Midnight Sun Tour. Farebné očné tiene, grafické linky, trblietky či kamienky pôsobia ako moderná, až rozprávková interpretácia krásy a dokazujú, že make-up sa opäť stáva formou kreatívneho prejavu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zara Larsson (@zaralarsson)

@sophiasinot this look will be forever iconic @Zara Larsson ✨ #zaralarsson #sophiasinot #zaralarssonmakeup #midnightsun ♬ sonido original - C

Maximalistický štýl však nie je žiadnou novinkou. Ako píše Harper's Bazar, miesto mal už na začiatku 21. storočia, keď mu vládli ikony ako Christina Aguilera či Britney Spears. Dnes ho v modernej podobe vidíme napríklad u Emmy Chamberlain alebo Doja Cat, ktoré sa neboja experimentovať a posúvať hranice klasického líčenia.

@siehbeauty Zara Larsson inspired makeup #makeupartist #celebritymakeupartist #makeuptutorial #zaralarsson #creativemakeup @Zara Larsson @sophia sinot ♬ Nutcracker Waltz of the Flowers - Leopold Stokowski
Doja Cat doja cat emma chamberlain emma chamberlain
Zobraziť galériu
(4)

Netreba to však brať ako výzvu nakupovať stále viac nových produktov. V tomto prípade ide predovšetkým o umenie, hravosť a sebavyjadrenie, nie o množstvo kozmetiky. Maximalistický make-up dáva priestor osobnosti, kreativite a slobode – a presne o to v tomto trende ide.

Anketa:
Ako vnímaš návrat maximalistického make-upu?
Milujem ho! 
Nie je to pre mňa. 
Milujem ho! 
22 %
Nie je to pre mňa. 
78 %
MAKE-UP TIKTOK TRENDY ZARA LARSSON
