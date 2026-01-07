Po ére clean girl estetiky, kde dominovala prirodzenosť a minimalizmus, sa do popredia dostáva maximalistický make-up plný farieb a lesku.
Trendy sa z roka na rok menia a to, čo platilo ešte nedávno, dnes už nemusí byť aktuálne. Kým v posledných rokoch dominovala clean girl aesthetic, kde platilo pravidlo „menej je viac“, rok 2026 sa nesie v úplne opačnom duchu. Do popredia sa dostáva maximalistický make-up, ktorý stavia na odvahe, farbách a výraznom vizuálnom efekte – skrátka viac je viac.
Silnou inšpiráciou sú looky, ktoré vytvára vizážistka Sophia Sinot pre speváčku Zaru Larsson počas jej Midnight Sun Tour. Farebné očné tiene, grafické linky, trblietky či kamienky pôsobia ako moderná, až rozprávková interpretácia krásy a dokazujú, že make-up sa opäť stáva formou kreatívneho prejavu.
Maximalistický štýl však nie je žiadnou novinkou. Ako píše Harper's Bazar, miesto mal už na začiatku 21. storočia, keď mu vládli ikony ako Christina Aguilera či Britney Spears. Dnes ho v modernej podobe vidíme napríklad u Emmy Chamberlain alebo Doja Cat, ktoré sa neboja experimentovať a posúvať hranice klasického líčenia.
Netreba to však brať ako výzvu nakupovať stále viac nových produktov. V tomto prípade ide predovšetkým o umenie, hravosť a sebavyjadrenie, nie o množstvo kozmetiky. Maximalistický make-up dáva priestor osobnosti, kreativite a slobode – a presne o to v tomto trende ide.