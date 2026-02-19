Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. februára 2026 o 14:00
Čas čítania 2:38

Podporuje zdravé trávenie, vplyv má aj na duševné zdravie. Čo je fibremaxxing a ako zvýšiť príjem vlákniny?

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Skutočne potrebujeme v našich jedálničkoch ďalší trend?

Ako sa stal z niečo na prvý pohľad tak obyčajného ako je vláknina virálny trend? Hoci by sa mohlo zdať, že je prirodzenou súčasťou zdravej stravy, väčšina ľudí trpí jej nedostatkom. Prečo je to problém? Pretože vláknina je hnacím motorom správneho trávenia.

Vláknina funguje ako prebiotikum, čo znamená, že vyživuje prospešné mikroorganizmy a vytvára ideálne prostredie pre zdravé trávenie, vstrebávanie živín aj správne fungovanie imunitného systému. 

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Odborníci zároveň upozorňujú, že vláknina má vplyv aj na psychiku. Spojenie črevo–mozog je dnes už dobre preskúmané, takže vieme, že zdravé črevné prostredie môže ovplyvňovať energiu, náladu či schopnosť sústredenia. Strava bohatá na vlákninu navyše pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi a môže prispieť k zníženiu cholesterolu.

Napriek tomu väčšina ľudí prijíma vlákniny výrazne menej, než odporúčajú odborníci. Odporúčaný denný príjem sa pohybuje okolo 30 gramov, no realita býva často výrazne odlišná. Práve na tento deficit reaguje aj trend fibremaxxingu, ktorý sa snaží vrátiť vlákninu späť do každodenného jedálnička prirodzenou cestou.

@tamsenfadal Fibermaxxing isn’t a trend. It’s a daily non-negotiable. @dramyshah is sharing why fiber belongs in your routine every day. If you’re craving simple, sustainable habits that actually support your body in this season, this conversation is for you. 🎧 Listen to the full episode of @thetamsenshow ♬ original sound - Tamsen Fadal

Začni postupne a sleduj reakcie tela

Najčastejšou chybou pri fibremaxxingu je príliš rýchle zvýšenie príjmu vlákniny. Telo si potrebuje zvyknúť, inak sa môžu objaviť nadúvanie či tráviace ťažkosti. Skús preto pridávať vlákninu postupne – napríklad môžeš vymeniť biele pečivo za celozrnné alebo počas dňa zjesť porciu zeleniny navyše. 

Najlepší spôsob, ako zvýšiť príjem vlákniny, je staviť na prirodzené potraviny. Patria sem najmä strukoviny, ovsené vločky, celozrnné obilniny, orechy, semienka, ovocie a zelenina. Fibremaxxing nemusí znamenať komplikované recepty – aj jednoduché jedlá, ako napríklad jogurt s chia semienkami a orieškami alebo šalát s cícerom, môžu urobiť výraznú zmenu.

Prirodzené zdroje vlákniny:
👉 chia semienka (6,50 €)
👉 jablčná vláknina (2,50 €)
👉 zmes orechov a sušených plodov (1,20 €)

@dr.karanr

How to get 30g fibre and improve your gut health?

♬ original sound - Dr Karan Rajan
Nie všetky druhy vlákniny majú rovnakú funkciu. Rozpustná vláknina, ktorá sa vo vode mení na gelovitú látku, môže pomáhať regulovať hladinu cukru v krvi aj „zlý“ LDL cholesterol a zároveň podporuje zdravé trávenie. Nájdeš ju v ovsených vločkách, strukovinách, semiačkach či jablkách.

Nerozpustná vláknina sa síce vo vode nerozpúšťa, no aj ona na seba dokáže viazať tekutiny a zväčšovať svoj objem v tráviacom trakte. Podobne ako rozpustná vláknina prechádza tenkým črevom takmer nezmenená, no na rozdiel od nej sa nevstrebáva ani v hrubom čreve. Práve vďaka tomu zvyšuje objem stolice, podporuje prirodzený pohyb čriev a prispieva k pravidelnému vyprázdňovaniu. Dobrým zdrojom je hnedá ryža, listová zelenina či celozrnné pečivo.

Na pomoc si vezmi doplnky stravy

Okrem prirodzených potravín môžeš príjem vlákniny podporiť aj funkčnými zdrojmi, ktoré majú vysokú koncentráciu vlákniny a používajú sa najmä vtedy, keď ju zo stravy nedokážeš prijať dostatok.

Medzi najznámejšie patrí psyllium – jemná vláknina získavaná zo skorocelu indického. V tráviacom trakte na seba viaže vodu a vytvára gélovitú konzistenciu, vďaka čomu môže pomôcť pri zápche aj nepravidelnom trávení. Zároveň spomaľuje vstrebávanie cukrov a tukov, čo ocenia najmä ľudia, ktorí sa snažia stabilizovať hladinu glukózy alebo cholesterolu.

👉 vláknina Psylium vo forme kapsúl (8,50 €)
👉 mleté Psyllium (2,10 €)

Ďalšou populárnou možnosťou je glukomannan, rozpustná vláknina získavaná z koreňa rastliny konjac. V tráviacom trakte dokáže absorbovať veľké množstvo vody a vytvárať objemnú gélovitú hmotu, ktorá môže pomáhať aj pri zápche. 

Zároveň spomaľuje vstrebávanie cukrov a cholesterolu v čreve, čo môže byť prínosné najmä pre ľudí, ktorí sa snažia stabilizovať hladinu glukózy v krvi alebo znížiť hladinu cholesterolu.

👉 konjakové cestoviny (2,60 €)
👉 glukomannan vo forme tabliet (9,50 €)
👉 glukomannan v prášku (16,50 €)

@thefuturemethod This is one of the most popular questions we get asked 🤓 #gay #lgtbq #gaytiktok #lgbtqtiktok #pride #pridemonth #lgbt #lgbtqia #bottomenergy #wellness ♬ original sound - Future Method
