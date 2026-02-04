Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká

Počet prípadov kotercového kašľa na Slovensku výrazne rastie. Veterinári v regióne Turca hovoria o situácii, akú si nepamätajú ani z predchádzajúcich rokov.
Kotercový kašeľ, infekčné ochorenie dýchacích ciest psov, sa od začiatku roka výrazne rozšíril najmä v Martine a okolí. O situácii informovali tvnoviny.sk. Veterinárne ambulancie denne ošetrujú nové prípady a podľa odborníkov stačí na prenos nákazy aj krátky kontakt medzi psami, napríklad počas venčenia.
„Mysleli sme si, že to ustúpi, ale ono to stále narastá,“ konštatuje veterinárka Jana Zboňáková.
Ochorenie sa šíri kvapôčkovou infekciou a typicky sa prejaví po niekoľkých dňoch suchým, dráždivým kašľom. Pridružiť sa môže výtok z nosa a očí, kýchanie či celková apatia zvieraťa. Liečba môže v komplikovanejších prípadoch trvať aj viac než mesiac. Hoci je kotercový kašeľ v zimnom období pomerne bežný, aktuálne prípady majú podľa veterinárov výrazne vážnejší priebeh.
Rizikom je najmä rýchla mutácia ochorenia, ktorá komplikuje liečbu. „Napriek tomu, že majitelia prídu skôr, aj tak sa choroba rozvinie. Musíme počítať s tým, že prípady budú ťažšie,“ upozorňuje Zboňáková. Sama pritom musela liečiť vlastného psa so zápalom pľúc ako následkom infekcie.
V snahe obmedziť ďalšie šírenie nákazy pristúpili miestne samosprávy aj k preventívnym opatreniam, vrátane dočasného uzatvorenia niektorých venčovísk. Veterinári apelujú na majiteľov, aby pri prvých príznakoch neodkladali návštevu ambulancie a zabránili kontaktu chorého psa s ostatnými.