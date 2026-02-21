Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 21. februára 2026 o 12:00
Čas čítania 0:09
Petra Nižnanská

Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo
Ďalšie videá
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
refresher+
 Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
refresher+
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
refresher+
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
refresher+
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
refresher+
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
refresher+
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00

Čoje dobré opäť vyrazilo do ulíc Bratislavy, aby ti prinieslo top tipy na obľúbenú slovenskú pochúťku.

Moderátor Čoje otvoril google hodnotenia a pozrel sa na hviezdičky známych a menej známych podnikov. Našiel 5 prevádzok. Prvá mala jednu hviezdičku a posledná skoro päť. 

Sleduj video, aby ti neušlo, či nám recenzie neklamali a kto je ultimátny víťaz. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO
Odporúčame
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 2 dňami
1
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred 3 dňami
1
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
refresher+
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
pred 2 dňami
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
pred 3 dňami
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
14. 2. 2026 12:00
Storky
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
Lifestyle news
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
včera o 15:04
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
včera o 12:47
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
včera o 09:46
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 2 dňami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
pred 2 dňami
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 2 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Počasie Ekonomika
Viac
Chorvátsko zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
pred 7 minútami
Vo Fiľakove vypadli z okna dvaja ľudia. Prípadom sa zaoberá polícia
včera o 23:17
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 23:06

Viac z Gastro

Všetko
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
4. 2. 2026 17:23
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
4. 2. 2026 11:30
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty, ktoré nájdeš len tu
6. 2. 2026 12:16
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
15. 2. 2026 10:20
Viac z Šport Všetko
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
14. 2. 2026 11:00
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
13. 2. 2026 15:59
1
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
8. 2. 2026 18:00
15 valentínskych darčekov, za ktoré ťa bude tvoja frajerka milovať ešte viac. Niektoré stoja menej než 20 €
9. 2. 2026 10:00
KVÍZ: „Lowkey mi môj situationship dáva icks.“ Vyznáš sa v týchto moderných dating pojmoch?
9. 2. 2026 9:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kanaďan cestoval na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenskou filharmóniou
Kanaďan cestoval na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenskou filharmóniou
včera o 14:00
Hra Nocturne je vo vývoji už 10 rokov a čoskoro si ju budeš môcť zahrať.
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
refresher+
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
včera o 12:00
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
V spolupráci
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
včera o 11:00
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
včera o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 2 dňami
1
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred 3 dňami
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
pred 3 dňami
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
pred 2 dňami
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 2 dňami
1
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Domov
Zdieľať
Diskusia