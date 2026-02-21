Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 198588 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie videá
15. 2. 2026 12:02
14. 1. 2026 18:00
13. 1. 2026 18:00 2
9. 1. 2026 18:00
9. 1. 2026 17:00
4. 1. 2026 14:00 1
3. 1. 2026 14:00
31. 12. 2025 18:00
30. 12. 2025 18:00
Čoje dobré opäť vyrazilo do ulíc Bratislavy, aby ti prinieslo top tipy na obľúbenú slovenskú pochúťku.
Moderátor Čoje otvoril google hodnotenia a pozrel sa na hviezdičky známych a menej známych podnikov. Našiel 5 prevádzok. Prvá mala jednu hviezdičku a posledná skoro päť.
Sleduj video, aby ti neušlo, či nám recenzie neklamali a kto je ultimátny víťaz.