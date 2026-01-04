Chýba ti motivácia začať cvičiť? Laura Vrbičanová zdieľa svoju motiváciu a dôvody, prečo sa oplatí začať práve dnes
Prvou hostkou roku 2026 v relácii Makeup & Gossip je fitness influencerka Laura Vrbičanová, ktorá si spolu s Lindou pripravila trblietavé party líčenie vhodné na ples aj párty.
Laura prezradila, ako sa ku cvičeniu dostala, čo ju v začiatkoch najviac brzdilo a čo ju naopak motivovalo neprestať. Hovorila o tom, že tréningy jej nepomohli len vyformovať postavu, ale výrazne posilnili aj sebavedomie a psychickú pohodu. Zároveň sa úprimne dotkla témy porúch príjmu potravy a vysvetlila, ako sa na stravu a pohyb po tejto skúsenosti pozerá dnes.
V rozhovore padli aj praktické rady pre každého, kto chce začať:
Laura vysvetlila rozdiel medzi proteínom a kreatínom, poradila, kedy majú zmysel doplnky výživy, a povedala, či je lepšie začať s trénerkou alebo to skúsiť sám.
Laura dnes študuje vysokú školu v Brne so zameraním na výživu, regeneráciu a šport, a tak sa do tréningov snaží vniesť aj vedecký pohľad. Prezradila, že svoje poznatky chce viac rozvíjať aj na platforme Hero Hero, kde plánuje vzdelávací obsah pre svoju komunitu.
Nechýbila ani gossip časť: hovorila o vzťahu na diaľku, o tom, ako to s partnerom zvládajú, ale aj o svojej práci influencerky.
Ako vždy, pri líčení prezradila aj svoje top 3 produkty, bez ktorých z domu neodíde:
ceruzku na pery, fľašu na vodu a krém na vlasy od značky Andreine.
Novoročný diel Makeup & Gossip je plný motivácie, úprimných výpovedí aj užitočných tipov — ideálny štart do roka 2026.